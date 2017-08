San Maríno ako prvé spustí 5G sieť

Malý európsky štátik so zhruba 30-tisíc obyvateľmi bude prvý, ktorý začne používať telekomunikačnú technológiu piatej generácie, teda 5G. Tá by mala v budúcich rokoch nahradiť súčasné 3G a 4G siete, podstatne zvýšiť prenosovú rýchlosť dát a na internet pripojiť množstvo neživých vecí od chladničiek po autá.

Tie by potom mali lepšie zvládať riadenie bez zásahu vodiča. Spoločnosť Telekom Italia uviedla, že San Maríno má poslúžiť na testovanie novej telekomunikačnej technológie pred jej rozšírením do ďalších krajín. S testovaním 5G siete sa má v San Maríne začať už na budúci rok.

Investície do 5G sietí sa už rozbehli po celom svete. Súčasnými lídrami v týchto technológiách sú Južná Kórea, Čína a USA. Európa v testovaní 5G zatiaľ zaostáva. San Maríno je však prvou lastovičkou, aj keď s rozlohou 61 štvorcových kilometrov ide o najmenšiu republiku na svete. Tekom Italia uviedol, že síce testuje 5G aj v Turíne a Miláne, no v San Maríne má väčšiu slobodu s novou technológiou experimentovať, keďže tam neplatia také prísne reštrikcie na využitie komunikačného signálu.

„V našej sieti sme už spustili služby na technológii, ktorá sa označuje ako sieť 4,5G. Ide o náš internet na doma na frekvencii 3,5 a 3,7 GHz. Na rozširovaní pokrytia tejto služby ďalej pracujeme. Zároveň je to ďalší evolučný krok na ceste k sieti 5G, ktorá takto nadobúda reálnejšiu podobu,“ uviedla Tereza Molnár, hovorkyňa spoločnosti O2 Slovensko. „5G technológie sú určite budúcnosťou mobilného internetu, keďže umožnia ešte rýchlejšie mobilné dátové prenosy. V súčasnosti však neexistuje jednotný štandard pre 5G siete a neexistujú ani komerčne dostupné zariadenia pre koncových používateľov. Uvažovať o komerčnom nasadení 5G technológií je preto v súčasnosti ešte predčasné,“ povedal Pavel Ďurík zo Swan Mobile, ktorá prevádzkuje sieť 4ka.

Test s celoeurópskym významom

Siete piatej generácie testuje aj Deutsche Telekom. Napríklad na výstave Mobile World Congress v Barcelone predviedla demonštráciu siete so škálovateľným pásmom pre oveľa väčšie množstvo používateľov, vyššie rýchlosti oproti súčasným či oveľa kratší ohlas sietí. Ďalší test pre Deutsche Telekom realizovala sesterská spoločnosť Telekom Romania v júni tohto roka. „Nástup 5G sietí však možno očakávať až okolo roku 2020, dovtedy sa budú spresňovať ich štandardy. Je však pravdepodobné, že 5G siete budú primárne pokračovaním 4G sietí, akurát budú mať už odlišné a viac variabilné vlastnosti, nové možnosti delenia spektra a budú už vo väčšom množstve zahŕňať aj prepojenie ďalších zariadení, teda internet vecí,“ uviedol k tomu Michal Korec, hovorca Slovak Telekom.

Giovanni Ferigo, šéf technologickej divízie Telecom Italia Mobile, sa vyjadril v podobnom duchu. Podľa neho testovanie v San Maríne je dôležité pre rozvoj 5G sietí v Taliansku, ale aj v celej Európe, pretože v súčasnosti sa pracuje na spresnení štandardov novej komunikačnej technológie. Tú európske krajiny potrebujú, ak nechcú zaostať za svetom. Európa bola lídrom v rozvoji 2G mobilných sietí, no v rozvoji 3G sietí ju predbehli východoázijské krajiny a pri nástupe 4G sietí zase zaostala za USA.

Európska komisia minulý rok zverejnila takzvaný akčný plán rozvoja 5G sietí. Podľa neho táto technológia najviac poslúži firmám v zdravotníctve, doprave, automobilkám či v energetike. Do roku 2025 by mohla priniesť európskej ekonomike okolo 113 miliárd eur a pomôcť vytvoriť 2,3 milióna pracovných miest.

Niektoré krajiny chcú mať 5G siete už v roku 2019, no mnohé telekomunikačné firmy sa vyjadrili v tom duchu, že zatiaľ sa ani presne nevie, čo 5G vlastne je, a zatiaľ ani nevedia odôvodniť prečo by do nových sietí mali investovať miliardy eur. Ferigo však tvrdí, že 5G siete zmenia fungovanie prakticky všetkého od nemocníc cez verejnú dopravu či prepravu tovarov až po robotiku. Asi najznámejším príkladom pre využitie tejto technológie sú samoriadiace autá, čo by mohlo podstatne zvýšiť bezpečnosť na cestách.