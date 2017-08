Letecká dovolenka vyjde na jeseň lacnejšie

Napríklad írska nízkonákladová spoločnosť Ryanair plánuje v najbližších mesiacoch výrazne zlacňovanie leteniek na krátkych európskych trasách. Podľa vedenia spoločnosti by tak cena leteniek mohla medziročne poklesnúť o osem percent. Odborníci očakávajú zlacňovanie leteniek aj u iných leteckých prepravcov. „Letecké spoločnosti znižujú ceny neustále, kupujúci na znížené ceny reagujú rýchlo a cestujú aj niekoľkokrát do roka,“ hovorí Patrik Vas z Pelikantravel­.com. Vidí za tým cenovú politiku nízkonákladových spoločností a konkurenčný boj. Nízkonákladové spoločnosti totiž lákajú ľudí hlavne na nízke ceny. Za lacnými letenkami sú však aj cestujúci, ktorí stále hľadajú lacné lety.

Ryanair chce v jeseni znížiť ceny leteniek na krátkych trasách v Európe. Autor: Reuters, Yves Herman

Napríklad letecká spoločnosť Wizz Air aktuálne ponúka najlacnejšie letenky zo slovenských letísk od 9,99 eura za jednosmerný let aj s poplatkami. Spoločnosť tento rok pridávala aj nové linky. Pre slovenských klientov tak pribudlo šesť nových spojení. Letieť sa tak z Bratislavy dá napríklad aj do bulharskej Sofie, Tuzly v Bosne a Hercegovine, rumunského mesta Kluž-Napoca, ale aj do Varšavy.

Z hľadiska počtu prepravených cestujúcich je jednotkou na európskom trhu Ryanair. Za posledné dva roky zvýšil svoju prepravnú kapacitu o tretinu. Darilo sa mu aj v prvom štvrťroku tohto roka sa – zisk mu narástol o viac ako polovicu na 397 miliónov eur. V júli prepravil írsky prepravca 10 miliónov cestujúcich od začiatku svojich letov z Bratislavy v roku 2005. „Náš letný letový poriadok v Bratislave ponúka spolu 20 pravidelných liniek vrátane top dovolenkových destinácií v Grécku, Španielsku a Taliansku,“ povedala obchodná a marketingová manažérka Ryanairu pre strednú a východnú Európu Olga Pawlonka.

Aj lacná ropa tlačí na nižšie ceny

Letecké spoločnosti v súčasnosti môžu ponúkať lacnejšie lety vďaka zlacňovaniu ropy na svetových komoditných trhoch. Začiatkom minulého roka sa dostali ceny ropy aj tesne pod hranicu 30 dolárov za barel. Išlo vtedy o najnižšiu hodnotu od dramatického prepadu – takmer o 100 dolárov za barel – na konci roku 2008. Rok 2016 uzatvárali na úrovni okolo 55 dolárov za barel ropy.

Po júnovom poklese, keď sa čierna komodita obchodovala aj za okolo 46 dolárov za barel, sa aktuálne cena pohybuje nad 52 dolárov za barel ropy. Ceny leteniek však nie tak celkom kopírujú ceny paliva. Veľa závisí aj od konkurenčného boja leteckých spoločností. V najbližších mesiacoch počítajú analytici s nárastom ceny ropy na úroveň okolo 55 dolárov za barel. Do konca roka by mohli podľa nich poskočiť bližšie k 60 dolárom za barel ropy.

„Nízkonákladové letecké spoločnosti ako Ryanair, Wizz Air alebo Easyjet ťažia z priaznivých cien ropy a zo šikovne nastavených odletov a príletov s krátkymi pauzami na letisku,“ hovorí Vas. Navyše slovenské letiská predstavujú cenovo výhodnú alternatívu a umožňujú leteckým spoločnostiam otvárať nové linky.

Kufor na palube môže byť väčší

Mať dobré ceny však už podľa odborníkov niekedy nestačí, klienti porovnávajú a vyhľadávajú malé plusy, ktoré odlíšia jednu aerolinku od druhej. Naposledy prišla s konkurenčnou výhodou letecká spoločnosť s maďarskými koreňmi Wizz Air. Od 29. októbra povolí prepravca príručnú batožinu o tri centimetre väčšiu, ako má konkurenčná spoločnosť Ryanair. Platí to pre všetky lety spoločnosti.

„Každý cestujúci na ktorejkoľvek z 500 nízkoná­kladových liniek naprieč Európou si bude môcť vziať na palubu zadarmo príručnú batožinu s rozmermi maximálne 55 × 40 × 23 centimetrov a hmotnosťou 10 kilogramov,“ vysvetlila spoločnosť Wizz Air. Táto batožina bude už zahrnutá v cene letenky. Tým, čo si už zakúpili lety na tento dátum či po ňom, vráti spoločnosť 120 percent zaplatenej sumy vo forme kreditu na ich Wizz účet. „Počet Wizz Air bookingov na jesenné termíny vyskočil okamžite po vyhlásení správy,“ potvrdzuje Vas. Nejde totiž len o cenu letenky. Často totiž práve batožina a poplatky za ňu predražia celkovú sumu zaplatenú za let.

V obľube sú mestá a nové destinácie

Počet cestujúcich zo Slovenska rastie už tretí rok. Aktuálne odhady Letiska M. R. Štefánika z Bratislave počítajú pre tento rok s 1,8 milióna prepravenými pasažiermi. Košické letisko odhaduje celkový počet cestujúcich na niečo vyše 480– tisíc. Hoci čísla idú hore, stále im chýbajú tisíce ľudí do zlatých čias spoločnosti Sky Europe. V prípade bratislavského letiska chýba do počtov z roku 2008 viac ako 400-tisíc prepravených cestujúcich. V Košiciach necelých stotisíc.

„Pri kratších letoch obľubujú Slováci najmä letisko v Bratislave,“ skomentoval Vas. Počet rezervácií tu stúpol v porovnaní s inými letiskami takmer o tretinu. Pri dlhých letoch Slováci preferujú podľa neho odlety z Viedne a Budapešti. Z Budapešti vedú najmä lety do New Yorku. „Spiatočná letenka s odletom z Budapešti do New Yorku je priemerne až o tretinu lacnejšia ako rovnaká letenka s odletom z Viedne,“ doplnil Vas. Počet rezervácií sa v tomto roku zdvojnásobil.

Najobľúbenejšie letecké destinácie Slovákov sú už dlhoročne Londýn, Rím a Barcelona. V prípade diaľkových destinácií je to New York, Dubaj a Bangkok. Medziročne stúpol najvýraznejšie záujem o lety do Londýna – a to až o 17 percent. V lete išli hore aj Berlín, Charleroi pri Bruseli, Malaga a Sofia. Menší záujem v porovnaní s minulými rokmi je o lety do Miami, Nice, Valencie či Istanbulu. Populárne sú aj lety do nových destinácií Balkánu ako srbský Niš od 20 eur alebo bosnianska Tuzla od 28 eur.