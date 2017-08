Väčšina slovenských firiem nevie čeliť kybernetickým útokom

Veľká väčšina firiem na Slovensku využíva štandardné preventívne systémy zamerané na IT bezpečnosť, a to antivírusy a firewally. Oveľa menej spoločností však nasadilo sofistikovanejšie bezpečnostné nástroje proti novodobým hrozbám, akými sú napríklad ransomvéry alebo útoky spôsobujúce výpadky webov a služieb.

Kým prvú kategóriu nástrojov využíva podľa prieskumu agentúry GfK 93 % firiem, tú druhú, do ktorej patria nástroje pre šifrovanie dát a prediktívny monitoring počítačových sietí, iba necelé dve pätiny (38 %) podnikov.

Podľa regionálneho country manažéra spoločnosti Flowmon Networks Romana Čupku ide o výsledok pretrvávajúceho povedomia, že štandardné systémy postačujú k ochrane aj k splneniu legislatívnych požiadaviek. "Na druhej strane, tieto nástroje nedokázali tento rok rýchlo a efektívne čeliť sofistikovaným hrozbám, akými boli napríklad ransomvér WannaCry, alebo takzvané DDoS útoky, ktoré u nás len nedávno odstavili webové stránky Fun rádia, Sme.sk aj RTVS,“ pripomenul.

S obidvomi typmi ochrany majú pritom firmy dobré skúsenosti – bežné systémy považuje za prínosné 83 % a nadštandardné 80 % respondentov. O podceňovaní významu sofistikovaných bezpečnostných riešení nesvedčí podľa prieskumu iba pomerne nízka miera ich využívania, ale aj poddimenzované investičné plány firiem pre najbližšie roky. Do nadštandardných systémov pre IT bezpečnosť plánuje počas najbližších troch až piatich rokov investovať iba o niečo viac spoločností (20 %) ako do štandardných (16 %).

"Vzhľadom na masívne rozširovanie nových typov hrozieb, ktoré dokážu bežné preventívne ochrany počítačových sietí obísť, je toto číslo pomerne nízke. Nová legislatíva, napríklad pripravovaný zákon o kybernetickej bezpečnosti a nové nariadenie pre ochranu osobných údajov, však mnohé organizácie donúti doplniť preventívne bezpečnostné opatrenia a siahnuť aj po nadštandardných riešeniach pre okamžitú identifikáciu a reakciu na tieto hrozby,“ dodal Čupka.

Najviac organizácií (37 %) plánuje v najbližších troch až piatich rokoch nasadzovať nové nástroje na ochranu pred škodlivým kódom, nasledujú technológie pre aplikačnú bezpečnosť, pre zaznamenávanie činnosti infraštruktúry a informačných systémov, ich používateľov a administrátorov a nástroje pre detekciu, zber a vyhodnocovanie kybernetických udalostí. Prvú päťku uzatvárajú nástroje pre overovanie identity používateľov pre prístup do informačných systémov.

Prieskum o využívaní digitálnych technológií, o ich prínosoch a plánovaných technologických investíciách firiem v najbližších rokoch, urobila agentúra GfK v priebehu mája medzi viac ako stovkou IT manažérov, riaditeľov a majiteľov podnikov pre konferenciu Infotrendy 2017.