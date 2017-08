Nemecké automobilky preprogramujú päť miliónov dízlov

O dohode, ktorú na takzvanom dízlovom summite v Berlíne uzavreli zástupcovia nemeckej vlády a domácich automobiliek, informovali účastníci rokovania. Podľa niektorých ale dohoda nejde dosť ďaleko.

Šéfovia nemeckých automobiliek na takzvanom dízlovom summite pri debate o budúcnosti naftových vozidiel 2. augusta 2017. Autor: Reuters, Axel Schmidt

V spolkovej republike je registrovaných vyše 15 miliónov dízlových áut, ktorých emisie oxidov dusíka výrazne prispievajú k znečisteniu miest. V niektorých mestách je situácia taká vážna, že uvažujú o zákaze jazdy starších naftových vozidiel. Tomu chcú výrobcovia áut za každú cenu zabrániť, aj preto sa odhodlali k tomuto oznámenému kroku.

Dohoda, na ktorú pristúpili automobilky Volkswagen, BMW, Daimler a Opel, sa týka veľkej väčšiny vozidiel spĺňajúcich emisnú normu Euro 5 a časti vozidiel spĺňajúcich normu Euro 6. Súčasťou celkového počtu je aj 2,5 milióna áut Volkswagenu, ktorý úpravy aj tak musí vykonať.

Volkswagen pozmení softvér 3,8 milióna vozidiel, Daimler 900 000 a BMW 300 000. Zvyšných zhruba 300 000 pripadá na Opel a značky z koncernu Volkswagen ako je Škoda alebo Seat.

Cieľom úprav je podľa Združenia automobilového priemyslu (VDA) zníženie emisií oxidov dusíka v priemere o 25 až 30 percent. Na spotrebu, výkon motora alebo jeho životnosť by zmeny nemali mať žiadny dopad.

Protestujúci pred nemeckým ministerstvom vnútra, kde sa konal dízlový summit nemeckých automobiliek. Autor: SITA/AP, Markus Schreiber

Ochranári žiadajú technické úpravy

Softvér dízlových motorov určuje napríklad, za akých podmienok a s akou intenzitou vozidlo čistí výfukové plyny. U niektorých vozidiel je pritom softvér nastavený tak, že pri vysokých a najmä nízkych vonkajších teplotách je čistenie výfukových plynov výrazne menej intenzívne, a auto tak vypúšťa viac škodlivých emisií. Týka sa to pritom aj celkom bežných teplôt pod desiatimi stupňami Celzia. Úpravou softvéru sa dá zmeniť takéto nežiaduce správanie motora z pohľadu čistoty ovzdušia.

Organizácia na ochranu životného prostredia aj najväčší európsky automotoklub ADAC však okrem softvérových zmien požadujú tiež technické úpravy áut, napríklad namontovanie modernejších katalyzátorov. Len takéto kroky podľa nich povedú k dostatočnému zníženiu emisií, a to až o 90 percent. Tiež ministerstvo životného prostredia sa nechalo počuť, že dohoda je len prvým krokom, ktorý ale nestačí. Podobne sa vyjadrovala aj väčšina zástupcov nemeckých spolkových krajín, ktoré si rovnako ako automobilky neprajú zákazy jazdy dízlov. Verí, že sa im vyhnú vďaka v stredu oznámeným krokom.

Nové dízlové vozidlá s normou Euro 6 majú produkovať maximálne 80 miligramov oxidov dusíka na kilometer. Drvivá väčšina z nich to ale spĺňa len pri laboratórnych testoch a v skutočnej prevádzke produkuje mnohonásobne viac emisií.

Prispejú na udržateľnú mobilitu

Okrem úprav softvéru sa v stredu automobilky Volkswagen, BMW a Daimler zaviazali aj k tomu, že budú prispievať do fondu vlády na udržateľnú mobilitu v mestách. Výrobcovia áut majú tiež prísť so stimulmi, ktoré povedú k tomu, že používatelia staršie dízle vymenia za nové. BMW takýto krok oznámila už v stredu. Svojim klientom po celej Európe do konca roka ponúka odkúpenie áut spĺňajúcich normu Euro 4 a starších až za 2000 eur, ak si zároveň zaobstarajú nový automobil kategórie Euro 6 alebo nový elektromobil.

Ústretové kroky automobilových firiem, ktorým klesá predaj naftových vozidiel, sú podľa pozorovateľov aj dôsledkom zvýšeného tlaku verejnosti a politikov kvôli niekoľkým škandálom v poslednej dobe.

„Automobilový priemysel si je vedomý toho, že výrazne stratil dôveru,“ pripustilo v stredu VDA. Ministerstvá zase hovorila o nutnosti „novej kultúry zodpovednosti“. Okrem problému manipulácie s emisiami dízlových motorov zo strany koncernu Volkswagen sa teraz do popredia dostala údajná dlhoročná kartelová dohoda nemeckých automobiliek Volkswagen, BMW, Daimler, Audi a Porsche.

Stredajšie rokovania, ktoré bolo pre protesty na poslednú chvíľu presunuté na ministerstvo vnútra, zvolali ministerstvá dopravy a životného prostredia. Okrem zástupcov automobiliek Volkswagen, Porsche, Audi, Mercedes, BMW, Opel a amerického Fordu sa ho zúčastnili aj predstavitelia viacerých spolkových krajín. Pozvaní neboli zástupcovia ochrancov spotrebiteľov alebo životného prostredia.