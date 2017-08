Koniec dominancie virtuálnej meny bitcoin

Posledné roky prinieslo špekulantom obrovské zisky investovanie do rizikovej virtuálnej meny bitcoin.

Posledné roky prinieslo špekulantom obrovské zisky investovanie do rizikovej virtuálnej meny bitcoin. Autor: SHUTTERSTOCK

Najstaršia a najcennejšia digitálna mena bitcoin dostala vážnu konkurenciu. "Nová mena ponesie názov bitcoin cash. Svojím spôsobom ide o trucpodnik skupiny užívateľov bitcoinu, ktorým sa nepáčili návrhy na technologickú zmenu tejto virtuálnej meny," povedal Jiří Cihlář, ekonóm spoločnosti Next Finance.

Za vznikom konkurenčnej meny stojí malá skupinka prevažne čínskych programátorov, ktorí nesúhlasili s plánovaným zvyšovaním kapacity spracovaných transakcií.

Prvý bitcoin bol uvedený do obehu v roku 2009. Až v roku 2011 dosiahol 1 bitcoin hodnotu 1 amerického dolára. V tomto roku dokázal už 1 bitcoin prekonať aj hodnotu 3-tisíc dolárov. Počet mincí virtuálnej meny je totiž obmedzený na 21 miliónov kusov. To z nej robí podobný nedostatkový tovar a podobne ako pri rope je cena virtuálnej meny určovaná na základe ponuky a dopytu. Bežní záujemcovia si môžu nové bitcoiny kúpiť od takzvaných ťažiarov, ktorí v priebehu 10 minút dokážu vyťažiť 25 kusov nových bitcoinov.

Existujú obavy, že práve rýchlejšie spracovanie transakcií spustí infláciu virtuálnej meny. Na základe rastúceho dopytu totiž ťažiari vytvoria oveľa viac bitcoinov a pre náhly prebytok začne cena virtuálnej meny prudko klesať. Nové ťažobné technológie v reálnej ekonomike stoja za prudkým prepadom ceny ropy. Ešte pár rokov dozadu sa 1 barel čierneho zlata predával na burze za viac ako 100 dolárov. Dnes cena 1 barelu ropy ledva prekoná hodnotu 50 dolárov. Za prudkým poklesom ceny stojí nečakaný prebytok ropy, ktorý nastal po tom, čo americkí ťažiari vďaka nových technológiám začali ropu vo veľkom ťažiť z pieskových bridlíc.

Podobné obavy teraz panujú aj medzi majiteľmi virtuálnej meny bitcoin. Celý spor vyústil v štiepenie virtuálnej meny a v utorok vznikla virtuálna mena bitcoin cash. „V praxi to prebehne tak, že vďaka štiepeniu vám za každý jeden „starý bitcoin“ pristane v peňaženke navyše ešte jeden bitcoin cash. Ale pozor! V prípade, že držíte bitcoiny na burze, ktorá tento krok nepodporuje, žiadny bitcoin cash k vám nepriletí. Práve tu je pes zakopaný. Bitcoin cash nemusí na trhu nájsť dostatočnú podporu. Preto existuje veľmi silné riziko, že jeho hodnota môže už v nasledujúcich dňoch klesať smerom k nule,“ upozornil Cihlář.

Nový bitcoin cash začal vytvárať len malý zlomok ťažiarov a podľa údajov bitinfocharts.com sa 1 bitcoin cash v priemere obchodoval za 146 amerických dolárov, čo je takmer 19-násobne nižšia cena v porovnaní s klasickým bitcoinom. „Urobiť novú kryptomenu nie je zas také zložité a deje sa to prakticky stále. Niektorí autori zvolili cestu úplne od začiatku. Iní, ako je to pri bitcoin cash, nadviažu na históriu inej meny, napríklad bitcoinu. Je to iná stratégia, ale nakoniec aj tak musia presvedčiť verejnosť, aby ich menu používala,“ uviedol pre ČTK odborník na virtuálne meny Dominik Stroukal.

V praxi sa virtuálne meny tešia veľkej obľube hlavne pre ich anonymitu. Na druhej strane je obchodovanie v nich veľmi rizikové a bežní užívatelia nemajú nijakú istotu vrátenia zmiznutých virtuálnych peňazí.