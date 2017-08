Hodnota za peniaze nechce zastaviť výstavbu cesty R2

Útvar hodnoty za peniaze pri ministerstve financií nechce zastaviť výstavbu rýchlostnej cesty R2. Uvádza sa to v stanovisku splnomocnenca vlády pre rýchlostné cesty Igora Janckulíka a riaditeľa útvaru Štefana Kišša. Ako informovali po rokovaní agentúru SITA, na projekte R2 sa ďalej pracuje, aby sa dosiahlo čo najlepšie riešenie, ktoré prispeje k plneniu programového vyhlásenia vlády stavať rýchlostnú cestu R2 a riadiť sa princípmi hodnoty za peniaze.

„Naším spoločným cieľom je čo najskôr zabezpečiť bezpečnú a plynulú premávku pre každý región. To samozrejme platí aj pre okresy južného Slovenska,“ uvádzajú Janckulík s Kiššom v stanovisku.

Na rokovanie bol prizvaný aj vedúci pracovnej skupiny pre R2 a starosta obce Mýtna Pavel Greksa a primátorka Lučenca Alexandra Pivková. „Myslím, že stretnutie bolo veľmi prínosné pre všetky strany. Vysvetlili sme si nejasnosti, ktoré vznikli po nešťastnej medializácii čiastkových informácií z posudzovania úsekov rýchlostnej cesty R2, ktoré Útvar hodnoty za peniaze poskytol ministerstvu dopravy,“ povedal po stretnutí Janckulík.

Analytici útvaru si opätovne vyžiadali aktuálne podklady od Národnej diaľničnej spoločnosti. Na základe nich aktualizujú svoje prepočty a zverejnia štandardné hodnotenie pripravovaných projektov. Zástupcovia útvaru zdôraznili, že nespochybňujú potrebu vybudovania rýchlostnej cesty medzi Zvolenom a Košicami, ale snažia sa hľadať alternatívne a menej nákladné možnosti dostavby. Štefan Kišš zdôraznil, že výstupy útvaru majú pre vládu, v tomto prípade pre ministerstvo dopravy, odporúčací charakter.

Útvar hodnoty za peniaze v júli informoval, že výstavba rýchlostnej cesty R2 s tunelom Soroška je nerentabilná, a preto neodporúča pokračovať vo financovaní dobudovania rýchlostnej komunikácie R2 smerom od Kriváňa na Lučenec, Rimavskú Sobotu, Rožňavu a Košice. To vyvolalo protesty obyvateľov regiónu Gemer. Na ich stranu sa postavili predstavitelia Mosta-Híd. Minister dopravy Árpád Érsek odmieta vyjadrenie útvaru ministerstva financií a naďalej presadzuje pokračovanie výstavby.

Vo štvrtok rokovala o dostavbe R2 aj koaličná rada. Predsedovia troch strán koalície potvrdili zámer pokračovať vo výstavbe úsekov rýchlostnej cesty R2. Ako po rokovaní koaličnej rady vo štvrtok informoval premiér Robert Fico (Smer-SD), všetci traja predsedovia vládnych strán sa jednoznačne prihlásili k tomu, že musia splniť záväzok z programového vyhlásenia vlády pokračovať vo výstavbe R2 zo Zvolena do Košíc. „Mňa vôbec nezaujíma názor nejakého úradníka. Máme to jasne napísané v programovom vyhlásení vlády a je povinnosťou každého z nás, kto má na toto vplyv, aby sme prijímali rozhodnutia, ktoré tento záväzok naplnia,“ povedal Fico. „Očakávam od ministra dopravy, pána Érseka, že všetky rozhodnutia v tomto duchu pripraví a predloží, a že stavba R2 bude pokračovať, ako sme to navrhli v programovom vyhlásení vlády,“ uviedol premiér.