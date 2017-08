Obchodníci si mädlia ruky, Slováci čoraz viac míňajú

Slováci sa pri nákupoch čoraz viac osmeľujú. Spotreba domácností by mala tento rok dosiahnuť najrýchlejšie tempo rastu od krízy v roku 2009.

Hlavné dôvody súčasného trendu sú, že platy rastú rýchlejšie ako ceny v obchodoch a práce pribúda. Inštitút finančnej politiky pri ministerstve financií navyše uviedol, že pri zvyšovaní príjmov si domácnosti postupne dokážu bokom odložiť na nákupy viac.

Obchodníci v týchto mesiacoch preto zažívajú priaznivé obdobie. „Spotrebiteľská nálada zostáva výrazne nad dlhodobým priemerom a drží sa blízko svojich maxím. Slovenská ekonomika pokračuje v relatívne dynamickom raste, čo sa pozitívne prejavuje aj na trhu práce ako rastúca zamestnanosť aj mzdy. Spotrebu domácnosti by navyše mali naďalej podporovať aj nízke úrokové sadzby. Z tohto dôvodu očakávame, že rastúci trend by si mali maloobchodné tržby udržať aj v nasledujúcich mesiacoch,“ vysvetlil analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák.

Potraviny sú v rozpočtoch dôležité

V rozpočtoch domácností patrí práve nákup potravín medzi jednu z najväčších položiek. Z celkových výdavkov predstavujú výdavky na potraviny 16 percent. Rovnaké percento tvoria výdavky na bývanie, teda účty za elektrinu, nájom či hypotéku, a celkovo energie.

Analytici poukazujú na to, že slovenské domácnosti za posledné obdobie najviac zvyšovali svoje výdavky na potraviny a nealkoholické nápoje. Podľa odborníkov ľudia dávajú prednosť kvalitnejším, no drahším potravinám. V tesnom závese rástli výdavky na rekreáciu a kultúru. Pomyselné tretie miesto patrí výdavkom v kategórií rozličné tovary a služby.

V tomto roku sa očakáva, že rast príjmov a zamestnanosti bude viesť k citeľnému nárastu spotreby najmä v sektore služieb. Výdavky na potraviny či spotrebné tovary by mali rásť len podpriemerne. Analytik Tatra Banky Boris Fojtík upriamuje pozornosť na stále nízku infláciu, teda slabý rast cien a, naopak, zvyšovanie priemernej mzdy na Slovensku.

„Priemerná mzda na Slovensku v 4. štvrťroku 2016 bola na úrovni 990 eur mesačne, čo predstavuje 3,6-percentný medziročný nárast. V priemere za celý rok 2016 narástla priemerná mzda nominálne o 3,3 percenta na 912 eur mesačne. Vďaka klesajúcej cenovej hladine bol nárast reálnych miezd ešte rýchlejší, a to 3,8 percenta medziročne v roku 2016. Mzdy by v roku 2017 mali rásť približne o 4 percentá a vo štvrtom kvartáli 2017 by priemerná mzda mohla prekonať aj hranicu 1 000 eur mesačne,“ doplnil Fojtík.

Obchodníci si sťažovať nemôžu

Podľa najnovších údajov Štatistického úradu SR si v júni maloobchodné tržby udržali silnú dynamiku rastu a potvrdzovali tak relatívne robustné zotavenie domácej spotreby.

„Podľa údajov sa tržby v slovenskom maloobchode v júni zvýšili o 0,7 percenta, pričom dynamika ich medziročného rastu sa opäť zrýchlila zo 7,8 až na 8,1 percenta. Rýchlejší medziročný rast si tržby naposledy pripísali ešte v septembri 2008. Tržby v maloobchode sa tak opäť viac priblížili k predkrízovým maximám z roku 2008, za ktorými už zaostávajú len nepatrne, o necelé 2 percentá,“ poznamenal Koršňák.

V júni rástli obchodníkom predávajúcim potraviny, oblečenie, ale vyššie tržby mali okrem klasických kamenných obchodov aj internetové obchody, kde sa už tradične najviac predávala elektrotechnika. Koršňák v tomto smere upozorňuje na dlhodobejší trend odklonu od nákupov na trhoviskách – tržby tu medziročne poklesli v júni o päť percent.

„Tržby z predaja a údržby áut medziročne vzrástli o 8,9 percenta. Podľa očakávaní sa však dynamika rastu v tomto segmente predsa len mierne spomaľuje, keď trh predaja áut na Slovensku pomaly začína narážať na svoje limity a na rozdiel od minulých rokov už neťaží z masívneho zatvárania krízovej medzery. Júnové tržby pravdepodobne potešili aj slovenské reštaurácie a pohostinstvá, keď sa tu medziročne zvýšili až o 11,7 percenta. Silný nástup letnej turistickej sezóny majú za sebou aj slovenskí hotelieri, ktorým sa podarilo zvýšiť tržby medziročne o 7,7 percenta, a to aj napriek tomu, že bratislavským hotelom v minulom roku výdatne pomáhalo slovenské predsedníctvo v EÚ,“ dodal Koršňák.

Do nasledujúceho obdobia by sa ťahúňom slovenskej ekonomiky mohli stať postupne aj investície. Tie sú podporené reštartom verejných investícií, ako je napríklad výstavba diaľnic, ale aj silnejúcimi súkromnými investíciami na čele s výstavbou závodu Jaguar Land Rover. Oživenie očakáva Koršňák aj v ďalších sektoroch ekonomiky – stavebné povolenia z minulého roka napríklad naznačujú blížiaci sa pomerne silný rast sektora nehnuteľností, nielen rezidenčných.