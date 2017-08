Francúzsko bude privatizovať, chce naplniť fond inovácií

Peniaze potrebuje do nového fondu inovácií, ktorého zriadenie pred voľbami sľuboval prezident Emmanuel Macron. Vlna privatizácií, ktorá by mala štátu podľa oznámenia ministerstva financií z minulého mesiaca priniesť desať miliárd eur, sa podľa bankových zdrojov chystá na jeseň.

Prvá privatizácia by sa mohla uskutočniť v období od konca augusta do začiatku októbra, povedali agentúre Reuters zdroje z bánk. Privatizácia sa nebude týkať obranného, ​​leteckého a jadrového priemyslu. To z nej vylučuje spoločnosti ako je Thales, Safran, Airbus alebo EDF.

Horúcim kandidátom na čiastočnú privatizáciu je národná lotériová spoločnosť La Française des jeux (FDJ). Štát vo firme, ktorá je druhou najväčšou lotériovou spoločnosťou v Európe po talianskom podniku Lottomatica, vlastní 72 percent. Vlani mala obrat 14,3 miliardy eur.

Podľa niektorých zdrojov by francúzska vláda mohla tiež pomerne rýchlo znížiť svoj podiel vo výške 23,05 percenta v telekomunikačnej firme Orange. Hovorí sa aj o odpredaji štátneho podielu vo firme ADP, ktorá prevádzkuje parížske letiská Charlesa de Gaulla a Orly.