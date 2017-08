Výdavky Britov naďalej padajú

„Z týchto dát je zrejmé, že rast cien a stagnujúce platy dopadajú na peňaženky spotrebiteľov,“ uviedol riaditeľ spoločnosti Visa pre Spojené kráľovstvo a Írsko Kevin Jenkins. Práve pre slabšie než očakávané zvyšovanie miezd britská centrálna banka minulý týždeň znížila svoj odhad hospodárskeho rastu krajiny tento rok z 1,9 na 1,7 percenta a v budúcom roku z 1,7 na 1,6 percenta. Budúcnosť spotrebiteľských výdavkov, tradičného motora ekonomiky, vidí horšie než akéhokoľvek iného sektora.

Skutočnosť, že britské domácnosti sú pod tlakom, potvrdzuje široká škála faktorov, od slabých maloobchodných predajov, cez pokles registrácií nových automobilov až po nové hypotéky. Ako vyplýva z dát spoločnosti pre prieskum trhu GfK, pokles kurzu britskej libry po minuloročnom rozhodnutí o odchode Británie z Európskej únie priživil infláciu, tempo rastu miezd je mizivé a spotrebiteľská dôvera v júli klesla na ročné minimum.

Najväčší prepad zaznamenali výdavky na dopravu a komunikácie a na odevy a obuv, a to o 6,1 percenta, respektíve 5,2 percenta. U odevov to znamená druhý najväčší pokles za päť rokov. Vzhľadom na to, že slabá libra odrádza Britmi od ciest do zahraničia, svetlou stránkou spotrebiteľských výdavkov sú podľa spoločnosti Visa útraty v hoteloch a reštauráciách, uviedla agentúra Reuters.