Ropa ide hore, motoristi si priplatia

Palivá ťahá hore stúpajúca cena ropy na burzách. Ceny čierneho zlata začali tak po týždňoch klesania opäť rásť. Aktuálne atakujú hranicu 53 dolárov za barel ropy.

Ilustračné foto. Autor: Ivan Majerský, Pravda

Do konca augusta môžu vodiči počítať s tým, že ceny benzínu a nafty sa budú držať ešte pomerne nízko. „Pri pohonných hmotách predpokladáme stagnáciu cien, prípadne mierne zvýšenie o 1 až 2 centy,“ povedal analytik spoločnosti Finlord Boris Tomčiak. Výraznejšie zdraženie brzdí posilnenie eura oproti doláru. Bez silného eura by ceny na slovenských pumpách už vzrástli podľa Tomčiaka o 3 až 4 centy na liter paliva. Okrem toho ceny palív kopírujú ceny ropy s približne dvojtýždňovým meškaním.

Prudké zdraženie benzínu či nafty by vodičov nemalo zaskočiť ani v najbližších mesiacoch. „Ku koncu roka by pri miernom raste cien ropy mohli mierne vzrásť i ceny pohonných hmôt,“ skonštatoval Tomčiak. Ceny palív však podľa Štatistického úradu SR už začínajú kopírovať zdraženie ropy. Ceny 95-oktánového benzínu začali po týždňoch poklesov opäť rásť. Za uplynulý týždeň išli hore o takmer 1,4 percenta na priemerných 1,26 eura na liter. O vyše 1,2 percenta zdražela aj nafta, ktorej priemerná cena sa pohybuje okolo 1,08 eura na liter. Opakuje sa tak situácia z minuloročného leta, keď sa podobne nízke ceny udržali celú letnú sezónu. Opäť stúpať začali až v septembri.

Ceny v kruhu

Ropa s menšími výkyvmi zlacňovala od konca mája. Z májových približne 54 dolárov za barel sa dostala za týždne poklesov aj na hranicu 44 dolárov za barel. V júli však zamierila hodnota čierneho zlata hore až k hranici 53 dolárov za barel. Za vyššími cenami stojí pokles ťažby amerických producentov čiernej komodity. Zásoby v USA sa tak dostali na najnižšiu úroveň od začiatku tohto roka.

V najbližších týždňoch sa podľa Tomčiaka dá očakávať stagnácia, prípadne mierny rast cien ropy. „Zásoby síce poklesli, ale na druhej strane sa dá pri raste cien ropy očakávať zvýšená aktivita producentov,“ povedal Tomčiak. Do konca roka očakáva len mierny rast cien k 60 dolárom za barel komodity, prípadne stagnáciu na súčasnej úrovni.

Ako sa dodržuje dohoda, alebo aj nie

Ceny hore tlačí aj politika kartelu OPEC (Organizácia krajín vyvážajúcich ropu, pozn. red.). Obmedzenie ťažby zo strany OPEC potrvá až do marca 2018. Zatlačiť zásoby ropy k dlhodobému priemeru sa však nateraz podarilo skôr pre zníženie americkej produkcie ako pre dodržovanie dohody kartelu. Ak by pokles zásob vo svete pokračoval, ceny by sa mohli krátkodobo posunúť vyššie. „No čím vyššie sa dostanú, tým je vyššia pravdepodobnosť ich následného klesania. Vysoké ceny totiž rýchlo prilákajú na trh ďalších bridlicových ťažiarov v USA,“ vysvetlil analytik J&T Banky Stanislav Pánis. Čím by sa podľa neho zvýšila ťažba krajín ropného kartelu. Ceny ropy sa podľa Pánisa už odrazili od 10-mesačných miním. Predpokladá, že by sa mohli udržať nad 50-dolárovou hranicou.

„Nad 50-dolárovú hranicu vyhnala cenu ropy viera, že na trhu začne klesať previs ponuky nad dopytom,“ skomentoval analytik spoločnosti Next Finance Jiří Cihlář. Situácia však nie je podľa neho taká jednoduchá. Produkcia krajín OPEC stúpla totiž minulý mesiac o 90-tisíc barelov denne a dostala sa tak na 32,85 milióna barelov denne. Vlani v novembri však ropný kartel oznámil, že maximálna hodnota ťažby by mala byť 32,5 milióna barelov denne. Teda o 350-tisíc barelov denne nad limit. Cihlář za tým vidí napríklad ťažbu v Líbyi. Tá totiž dostala výnimku z obmedzenia ťažby spolu s Nigériou. V júli tak bola dohoda podľa Cihlářa naplnená len na 84 percent. Aj za tým je hlavne pokles ťažby v Saudskej Arábii a slabší export z Angoly. Tá sa totiž zaviazala, že v auguste zníži svoj vývoz čiernej komodity.