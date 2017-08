Spiegel: Nemecké automobilky úspešne lobovali za miernejšie normy

Výrobcovia automobilov, ktorí sú v spolkovej republike považovaní za chrbticu nemeckého priemyslu, čelia v poslednom čase niekoľkých aféram. Okrem problému manipulácie s emisiami dieselových motorov zo strany koncernu Volkswagen sa teraz do popredia dostala aj údajná dlhoročná kartelová dohoda nemeckých automobiliek Volkswagen, BMW, Daimler, Audi a Porsche.

Aktuálne problémy sa odrážajú aj v presvedčení veľkej väčšiny Nemcov, že by politici nemali brať na automobilový priemysel také ohľady. V minulosti tomu podľa Spiegelu často bolo inak. Magazín pripomína úzke personálne prepojenie medzi automobilovým priemyslom a najvyššími poschodiami politiky a poukazuje na snahy lobistov politiku ovplyvňovať.

Ako príklad uvádza list šéfa Združenia automobilového priemyslu (VDA) Matthiasa Wissmanna, ktorý bol v rokoch 1993 až 1998 ministrom dopravy, nemeckej kancelárke Angele Merkelovej z mája 2013. Wissmann v ňom svoju niekdajšiu vládnu kolegyňu oslovuje „milá Angela“ a žiada ju, aby v Bruseli zabránila prijatiu „prehnaných“ návrhov Európskej komisie týkajúcich sa emisií CO2.

V skutočnej prevádzke škodia viac ako v laboratóriách

Lobista Volkswagenu Michael Jansen, ktorý predtým viedol stranícku kanceláriu Merkelovej, zase v júli 2015 úradu kancelárky napísal, že by v otázke kvality ovzdušia/dieselov mali byť v čo najširšej miere zohľadnené návrhy priemyslu.

Spiegel pripomína aj snahy hlavného lobistu Daimleru Eckarta von Klaedena, ktorý bol predtým vysokopostaveným činiteľom kancelárstva. Von Klaeden sa v marci 2015 usiloval o to, aby sa Berlín postavil proti návrhu Európskej komisie na testovanie emisií áut v skutočnej prevádzke. V e-maile svojmu bývalému kolegovi a šéfovi oddelenia hospodárskej politiky na kancelárstve Von Klaeden písal, že návrh Európskej komisie nie je možné prijať. Jeho schválenie by podľa lobistov mohlo mať enormné následky pre automobilový priemysel, pokiaľ ide o budúce využitie dieselových motorov. Bol by preto vďačný, keby vláda svoj postoj ešte prehodnotila.

Na kancelárstvo sa v tejto veci obrátil aj šéf VDA Wissmann. Lobisti podľa Spiegelu požadovali odloženie rozhodnutia o zavedení testov emisií v skutočnej prevádzke a tiež zmiernenie emisných limitov. Veci sa ujal šéf kancelárstva Peter Altmeier, ktorého úradníci nakoniec vypracovali stanovisko, v ktorom žiadajú ministerstvo dopravy a životného prostredia, aby na rokovaniach v Bruseli explicitne spomenulo obavy vyslovené združením VDA a Daimlerom, a aby v ďalších rokovaniach zohľadnilo aj požiadavku VDA na „realistický celkový koncept“. „Dôsledok: Počas 48 hodín zmenila vláda svoj postoj,“ konštatuje Spiegel.

Autá zatiaľ musia emisné normy spĺňať len pri testoch v laboratóriách, a nie v skutočnej prevádzke. Pri ňom však napríklad drvivá väčšina dieselových vozidiel produkuje výrazne vyššie emisie.