Na pokutách za krízu vybrali USA od bánk 150 miliárd USD

Finančné inštitúcie zaplatili v Spojených štátoch v súvislosti s úverovou krízou na pokutách viac ako 150 miliárd dolárov. Suma ale zrejme stále ešte nie je konečná a vyšetrovanie pokračuje aj desať rokov od okamihu, keď pokles trhu s bývaním vyústil do jeho kolapsu s dopadmi po celom svete, napísal server ekonomického denníka Financial Times (FT).

Práve pred desiatimi rokmi francúzska banka BNP Paribas zabránila investorom v prístupe k peniazom vo fondoch napojených na rizikové hypotéky. Dôvodom bolo úplné vyčerpanie likvidity. Dátum 9. augusta 2007 tak mnohí považujú za skutočný začiatok finančnej krízy.

Z veľkej recesie, ktorá nasledovala, sa banky už prakticky zotavili. Kríza však hlboko zmenila ekonomiku aj samotné trhy, zatiaľ čo vplyv na politiku a spoločnosť je stále poznať. Snaha vysporiadať sa s údajnými zločinmi bánk z tej doby tiež zostáva nedokončená.

V čase, keď vláda bola ochotná výrazne pokutovať finančné inštitúcie, tiež verejnosť výrazne volala po zodpovednosti. Väčšina zásahov spojených s krízou bola však zatiaľ skôr civilného charakteru než trestného. Veľká časť verejnosti tak zostala nespokojná, pretože len málo bankárov išlo do väzenia.

Na pokutách zatiaľ najviac zaplatila Bank of America, ktorá k celkovej sume prispela viac ako tretinou, vyplýva z analýzy britského denníka. So štátom, federálnymi regulátormi a ministerstvom spravodlivosti sa banka dohodla na vyrovnaní výmenou za zaplatenie sumy 56 miliárd USD. Tieto peniaze pokrývajú jej vlastný predaj hypoték a činy, ktoré uskutočnili dve firmy, ktoré Bank of America kúpila, a to hypotekárnu banku Countrywide a maklérsku firmu Merrill Lynch.

Druhú najvyššiu sumu, a to 27 miliárd dolárov, zaplatila banka JPMorgan Chase. Tá kúpila banky Bear Stearns a Washington Mutual.

Analýza pokút, ktoré boli vymerané bankám, ratingovým agentúram a ďalším inštitúciám, pokrýva podľa FT chybné upisovanie hypoték, podvodné praktiky pri zabavovaní domov pre nesplácanie hypotéky, diskriminačné poskytovanie pôžičiek až po nesprávne označenie aukčnej ceny cenných papierov. Hlavný podiel na celkovej sume 150,1 miliardy USD tvorí urovnanie obvinenia, že inštitúcie uviedli do omylu kupcov cenných papierov krytých hypotékami. V súvislosti s týmto obvinením inštitúcie zaplatili 89,1 miliardy USD.

Vyšetrovanie krízy sa ale ešte neskončilo a stále sa objavujú nové kauzy. To naznačuje, že suma 150 miliárd USA by sa mohla ešte zvýšiť.

Niektoré úrady uvádzajú, že nedostatok káuz voči vrcholným predstaviteľom Wall Street odráža problémy s preukazovaním úmyslu spáchať trestný čin. Ďalšie potom naznačujú, že ministerstvo spravodlivosti nie je ochotné zaoberať sa prípadmi, ktoré nemusí vyhrať.