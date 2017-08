Zmrzlinu dovážame, domácu ponúkajú hlavne zmrzlinárne

V ponuke reťazcov domácu zmrzlinu či nanuky slovenskej výroby takmer nenájdete. No Slovensku totiž zostal len jediný ich výrobca.

„Naše heslo je kvalita nad kvantitu,“ hovorí Barbara Szalaiová z obľúbenej bratislavskej zmrzlinárne Koun. Za 1,50 eura dostanete u nich 60 gramov gelata vyrobeného z kvalitných surovín priamo z Talianska. V ponuke majú aj sorbety s vysokým podielom ovocia. Práve tie v horúcich dňoch podľa Szalaiovej chutia najviac. Predaju však podľa nej viac ako terajšie extrémne teplo svedčia skôr o čosi nižšie teploty. Prílišné teplo totiž ženie ľudí k vode, von z rozpáleného centra.

V Ríme či Miláne vyjde porcia gelata na 2,50 až 3 eurá. V centre miest si však turisti k tomu priplatia jedno euro. Porcie sú však veľmi štedré v porovnaní s klasickým kopčekom, ako ho poznajú našinci.

Zmrzlina nie je lacná ani na severe Európy – vo Švédsku vyjde kopček tiež na 2,50 až 3 eurá. V Chorvátsku vyjde kopček na 7 až 9 kún – teda od jedného eura až po 1,20 eura vo vychytenejších lokalitách.

Vanilka, čokoláda, ale aj zaúdené mandle so škoricou

V gelatérii Scoop v centre Žiliny vedie citrón s bazalkou, mak s višňami či netradičné zaúdené mandle so škoricou. Porcia je tu veľkorysá. Za jedno euro vám naložia za 80 až 100 gramov poctivého gelata. Horúčavy podľa majiteľa Dávida Repkovského neznamenajú automaticky vyšší predaj. No na nedostatok zákazníkov sa sťažovať nemôže – v Scoop majú v lete plno, či je horúčava, alebo len mierne teplo. „Ideálna teplota počasia na lízanie a vychutnávanie tejto pochúťky sa pohybuje od 20 do 25 stupňov Celzia,“ hovorí Repkovský.

V Nitre vedie rebríčky obľúbenosti zmrzlina z Gio Caffé v centre mesta pripravená podľa talianskej receptúry. „Ponukou sa prispôsobujeme tomu, čo nám v danej sezóne ponúka príroda,“ hovorí zmrzlinárka Soňa Lavová. Za 60 gramov zmrzliny tu zaplatíte 1,20 eura. Zákazníkom podľa nej najviac chutia klasické príchute – vanilka, čokoláda, pistácia a jahoda. V lete víťazia svieže ovocné sorbety z najrôznejších druhov sezónneho ovocia.

„V týchto dňoch je návštevnosť vyššia vo večerných hodinách,“ hovorí zmrzlinárka Soňa Lavová. Sezóna sa podľa nej rozbieha koncom marca. Najvyťaženejšie mesiace sú máj až september. „Slováci sú stále dosť konzervatívni a radi zostávajú pri klasike, ktorú dobre poznajú,“ hovorí manažérka marketingu Nikola Gadušová zo zmrzlinárne Andiamo Gelato. Najviac tak letia príchute ako kinder, pistácia, punč, vanilka, z ovocných mango a jahoda. Za kopček zmrzliny zaplatíte 50 centov. O polovicu drahšie sú sorbety z čerstvého ovocia či nero zmrzlina z pravých kakaových bôbov a 100-percentná pistáciová zmrzlina.

Za porciu zmrzliny v košickom Urban Cafe zaplatia zákazníci 60 centov. „Všetky naše mliečne zmrzliny obsahujú 10 percent maslového tuku, preto sú veľmi krémové a sýte,“ hovorí majiteľka Andrea Urbanová. Ovocné zmrzliny sú bez mlieka a obsahujú 100 percent ovocia, doplnila. V ponuke majú aj vlastné nanuky. Najobľúbenejšie sú príchute maková, čokoládová zo 70-percentnej čokolády, z ovocných exotické ovocie a jahodová. Pre diabetikov majú zmrzlinu sladenú stéviou. A pre milovníkov Indie zase karí zmrzlinu. Najviac osviežujúcej pochúťky sa podľa Urbanovej predá hneď po zime, keď sa začne postupne otepľovať.

Dovážame vo veľkom

„Mesiac máj prináša prvé teplé dni, ovocie ešte nedozrieva a tak ľudia siahajú po zmrzline,“ hovorí jediný výrobca priemyselnej zmrzliny na Slovensku riaditeľ prešovskej spoločnosti Sweety Ice Marián Horváth. Práve vtedy ide podľa jeho vyše 20-ročných skúseností predaj najlepšie. V horúcich dňoch idú skôr ovocné a vodové nanuky či ovocné drene.

Zmrzlinársku firmu limituje vo výške predaja aj fakt, že svoje zmrzliny a nanuky ponúka len na pultoch predajní. „Naše výrobky nepredávame na sezónnych miestach, ako sú kúpaliská či akvaparky, preto je predaj stále limitovaný návštevnosťou bežných predajní, kde sa naše výrobky nachádzajú,“ hovorí Horváth. Predávajú v sieti COOP, Fresh a v malých nezávislých predajniach. Zo zahraničných reťazcov firma odišla.

Na Slovensku sa zmrzlina priemyselne už takmer nevyrába. Väčšinu ponuky obchodov či kúpalísk tak pokrýva dovoz. Ešte v roku 2009 sa časť slovenskej spotreby pokrývala z domácej výroby, upozorňuje analytik UniCredit Band Ľubomír Koršňák. „Slovenské fabriky vtedy vyprodukovali približne 1,5 litra zmrzliny na obyvateľa ročne, v súčasnosti je to už len necelých 30 mililitrov,“ hovorí.

Takmer dve tretiny zmrzliny dovážame zo susedného Česka, desatinu z Poľska a Nemecka, zvyšok pokrýva dovoz z Maďarska a Belgicka. Slováci ročne skonzumujú tri litre zmrzliny na osobu. „Počas tohto leta sme zaznamenali nárast predaja slovenských aj zahraničných zmrzlín,“ hovorí Lucia Langová z reťazca Kaufland. Vedú malé zmrzliny s tradičnými chuťami jahôd, čokolády alebo vanilky. Teplé počasie teší aj reťazec Terno. Predaje tu kopírujú teploty vonku. „Predaj nanukov a zmrzlín sa za posledné obdobie z dôvodu extrémne teplého počasia vyvíja nad naše očakávania,“ tvrdí spoločnosť. V predaji vedú čokoládové nanuky a ovocné drene, v tesnom závese nasledujú rodinné balenia zmrzlín. Obľúbená je tradične aj ruská zmrzlina. V sieti predajní Lidl vedú privátne značky. Najväčší záujem je o nanuky a kornútkovú zmrzlinu.