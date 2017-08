K Nord Streamu 2 chcú Nemci a Rusi pristaviť ďalší plynovod

Nemecký prevádzkovateľ plynovodov Gascade Gastransport rokuje s investormi o financovaní nového plynovodu Eugal, ktorý má privádzať plyn potrubím Nord Stream 2 do Poľska a Českej republiky.

Agentúre Bloomberg to vo štvrtok povedala hovorkyňa firmy Tatjana Bernertová. Bližšie informácie o investoroch projektu ale odmietla povedať. Firmu Gascade vlastní ruská spoločnosť Gazprom a nemecký BASF.

Gascade hľadá investorov v čase, keď americké sankcie proti Rusku ohrozujú energetické projekty, vrátane plynovodu Nord Stream 2. Tým má cez Baltické more do Nemecka prúdiť ruský plyn, takže sa vyhne Ukrajine.

Eugal má viesť z pobrežia Baltského mora do Poľska a Českej republiky. Mal by zhruba kopírovať plynovod OPAL, ktorým prúdi do Česka plyn potrubím Nord Stream. Plynovod má začať prevádzku v roku 2019, jeho dĺžka má byť 485 kilometrov. Ročná kapacita sa predpokladá 51 miliárd metrov kubických. Kapacita plynovodu Nord Stream 2 má byť 55 miliárd metrov kubických ročne.

Gascade podľa Bernertovej zostáva jediným developerom projektu. Náklady na jeho výstavbu majú byť v miliardách eur.

Energetický konzultant Walter Boltz upozornil, že ak by okolo projektu Nord Stream 2 nebola politická neistota, záujem o projekt by bol určite vysoký.

Nemecký energetický regulátor Bundesnetzagentur zatiaľ odmietol projekt Eugal v národnom pláne rozvoja siete, ktorý súvisí so systémom Nord Stream 2, kým plynovod nezíska všetky národné povolenia. Podľa združenia nemeckých prepravcov plynu FNB Gas bude Eugal pravdepodobne zahrnutý do ďalšieho návrhu rozvoja vo februári budúceho roka.