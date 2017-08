Zo Západu ide šrotovné

Mnohé z modelov, ktoré si Nemci na šrotovné kúpia, sa vyrábajú v bratislavskom Volkswagene. Nemecké šrotovné tak môže pomôcť aj slovenskej ekonomike, keďže výroba áut má až 44-percentný podiel na slovenskom priemysle. Výsledkom bude ďalší rast zamestnanosti, platov, ale aj ešte väčší tlak na otázku, odkiaľ fabriky pri menej ako 7-percentnej nezamestnanosti zoberú ľudí. Priemerná mzda na Slovensku má koncom tohto roka pokoriť métu 1¤000 eur mesačne a podiel na tom majú najmä automobilky a ich dodávatelia, kde mzdy patria k najvyšším. Na automobilový priemysel je na Slovensku naviazaných vyše 250-tisíc pracovných miest.

Šrotovné v Nemecku súvisí s obmenou áut po sprísnení ekologickejších štandardov. Pôjde o dlhodobý proces, ktorý môže zvyšovať výrobné kapacity fabrík. Hovorkyňa bratislavského VW Lucia Kovarovič Makayová pre denník Pravda potvrdila, že linka, na ktorej sa vyrábajú športovo-úžitkové SUV modely, teraz pracuje 24 hodín denne, sedem dní v týždni a zamestnanci sa striedajú v troch zmenách.

Nemecké automobilky čelia problémom s emisiami svojich naftových vozidiel. Pod hrozbou zákazu registrácií dieselových automobilov v niekoľkých mestách pristúpili prémioví výrobcovia k úpravám riadiacich jednotiek svojich vozidiel. Do servisov tak zamieria milióny áut. Značky VW, Audi (súčasť koncernu VW), BMW, Mercedes, Ford, Toyota a Renault navyše ponúkajú svojim zákazníkom, ktorí sa zbavia staršieho naftového auta, zľavy na nákup nového.

To môže byť ďalší stimul, ktorý nepriamo pocíti aj Slovensko. VW v Bratislave vyrába SUV Touareg a mestský model up! Záujem o SUV modely v Európe neklesá. Podľa štatistík spoločnosti JATO Dynamics patrí takmer tretina predaných automobilov v Európe práve do tejto kategórie. Vzniká tak veľký predpoklad, že bratislavská továreň zaznamená zvýšený dopyt.

Rozšíria sa zľavy na ďalšie krajiny?

Šrotovné navyše zvažujú aj v Česku, kde stúpa kritika, že vozidlá na cestách starnú a čoraz viac znečisťujú životné prostredie. Nové autá musia spĺňať prísnejšie emisné normy. „Spomínaná výkupná prémia na obstaranie nového vozidla by mala byť zatiaľ k dispozícii v Nemecku. Nemožno však vylúčiť, že podobné aktivity sa časom rozšíria aj na ďalšie európske trhy vrátane tuzemského. V prípade, že sa tak stane, budeme informovať našich obchodných partnerov, zákazníkov a médiá,“ povedal podľa ČTK hovorca Škody Auto v Českej republike Vítězslav Pelc.

Generálny sekretár Zväzu automobilového priemyslu (ZAP) SR Ján Pribula pre denník Pravda uviedol, že súčasné nemecké šrotovné môže a nemusí mať dopad na slovenské fabriky. Podpora predaja vozidiel s naftovými motormi spolu s oddialením ich zákazu však slovenským fabrikám pomôže.

Registrácie automobilov v Európskej únii dlhodobo rastú. V prvom polroku 2017 sa v jednotlivých krajinách zaregistrovalo o 4,7 percenta viac nových automobilov ako rok predtým. Samotný koncern VW dosiahol o 3,2 percenta vyšší počet zaregistrovaných nových automobilov.

Šrotovné od 2-tisíc do 10-tisíc eur

Najvyššiu zľavu na nákup nového auta v Nemecku ponúka samotný VW. Na nákup nového naftového modelu plniaceho emisnú normu Euro 6 ponúka zľavu až do výšky 10-tisíc eur. Podmienkou je, aby zákazník dal zlikvidovať svoje naftové auto, ktoré spĺňa emisnú normu Euro 4. Výrobca však v tomto prípade nemusí prilákať až taký veľký počet zákazníkov, pretože mnohé naftové autá značky VW, ktoré plnia emisnú normu Euro 4, majú často vyššiu zostatkovú hodnotu ako 10-tisíc eur. Pritom 10-tisíc eur je maximálna suma, ktorá sa bude líšiť v závislosti od konkrétneho modelu. Na nákup modelu Golf zákazníci dostanú zľavu 5-tisíc eur.

Rovnakú sumu ponúka Audi, ktoré je takisto súčasťou koncernu VW. Mercedes a Ford dávajú zľavu 8-tisíc eur a Renault 7-tisíc. Francúzska značka však dáva ako podmienku zlikvidovanie naftového vozidla plniaceho jednu z emisných noriem Euro 1 až 3. Toyota spolu s BMW ponúkajú na nákup nových modelov zľavu 2-tisíc eur.

Všetko odštartovala aféra Dieselgate

Naftové motory sa dostali do pozornosti v septembri 2015 po prevalení škandálu Dieselgate. Americké úrady odhalili, že VW používa ilegálny softvér, ktorý počas testovania na emisie uvedie motor do „úsporného“ režimu, keď dosahuje nižšiu produkciu emisií. Škandál sa celosvetovo týkal 11 miliónov naftových vozidiel.

Niektoré nemecké mestá ako napríklad Stuttgart chceli úplne zakázať registrácie naftových automobilov. Rovnako naftové autá chce úplne zakázať od roku 2040 Veľká Británia alebo Nemecko. Dané opatrenie by sa však len v Nemecku mohlo dotknúť až 800-tisíc pracovných miest. Nemecké automobilky sa navyše zhodli na založení fondu vo výške 500 miliónov eur, ktorý bude slúžiť na zmierňovanie následkov vyprodukovaných emisií najmä v mestách. Tie by mohli z fondu vymeniť napríklad vozidlá mestskej hromadnej dopravy so staršími naftovými motormi.

Linka, na ktorej sa vyrábajú športovo-úžitkové SUV modely, teraz pracuje 24 hodín denne, sedem dní v týždni a zamestnanci sa striedajú v troch zmenách. Lucia Kovarovič Makayová, hovorkyňa bratislavského VW

Naftové autá majú nahradiť elektrické autá, ktoré však v súčasnosti stále trápi vysoká obstarávacia cena spolu s krátkym dojazdom a slabou sieťou dobíjacích staníc. Elektrické vozidlá nižšej strednej triedy s cenou presahujúcou 20-tisíc eur na jedno nabitie prejdú 200 až 250 kilometrov. Vlády jednotlivých krajín Európskej únie sa snažia dotovať predaje automobilov rôznymi úľavami, prípadne priamym finančným príspevkom.

Na naftu je polovica áut

Podľa štatistík asociácie ACEA v roku 2016 naftové vozidlá v západnej Európe dosahovali 49,5-percentný podiel všetkých registrovaných vozidiel. Dieselové autá dosiahli vrchol v roku 2011 s 55,7-percentným podielom.

Naftové automobily zaznamenali výrazný rozmach koncom 90. rokov minulého storočia. Kým v roku 1997 dosahoval ich podiel 22,3 percenta zo všetkých registrovaných vozidiel, v roku 2004 to bolo už 48,3 percenta. Pred niekoľkými rokmi aj Európska únia presadzovala predaj vozidiel s naftovými motormi. Považovali sa za ekologickejšiu alternatívu k benzínovým motorom, pretože produkovali menej emisií CO2.

V prospech naftových motorov hrá aj reálne nižšia spotreba ako v prípade benzínových pohonných jednotiek. Rovnako dané motory dosahujú lepšiu pružnosť. Naopak, za kratší koniec ťahajú v produkcií oxidov dusíka, ktoré sú v porovnaní s benzínovými pohonnými jednotkami vyššie.

Naftové vozidlá používajú pokročilejšie technológie na čistenie výfukových plynov. Už niekoľko rokov výrobcovia do áut montujú EGR ventily, ktoré slúžia na opätovné využitie výfukových plynov. V dieselových autách sú prítomné aj filtre pevných častíc, ktoré zachytávajú pevné nespálené čiastočky. V súčasnosti aj do lacnejších automobilov už preniká systém vstrekovania močoviny do výfukových plynov, ktorá neutralizuje emisie. So sprísňujúcimi sa emisnými limitmi čakajú podobné alebo rovnaké opatrenia aj benzínové motory.