Japonsko je na dostrel KĽDR, jen si to nevšíma

Vývoj kurzov mien ale rovnako ako v predchádzajúcich prípadoch eskalácia napätia na Kórejskom polostrove ukázal, že status jenu ako bezpečnej meny prevažuje u niektorých investorov nad rizikom, ktoré pre Japonsko predstavuje blízkosť diktátora vyzbrojeného jadrovou zbraňou.

Severná Kórea Japonsku hrozí často a niektoré jej testovacie rakety dopadli do Japonského mora. Severokórejské štátne médiá teraz uviedli, že vodca Kim Čong-un nariadil svojim ozbrojeným silám vypracovať plán útoku na americkú vojenskú základňu na tichomorskom ostrove Guam.

„Ak dokážu zasiahnuť Guam, tak do Japonska je to len tretina tej vzdialenosti. Nechápem, akú úlohu bezpečného prístavu by (Japonsko) hralo, keby bola vypálená skutočná strela,“ poznamenal analytik Bart Wakabajaši z maklérskej spoločnosti State Street v Tokiu.

Nie je to prvýkrát, keď logika trhov uvádza Wakabajašiho do rozpakov. Keď Severná Kórea vystrelila 4. júla medzikontinentálne raketu, japonská mena tiež spevnila. A podobná situácia vznikla aj 10. apríla, keď Spojené štáty oznámili, že ku Kórejskému polostrovu posielajú lietadlovú loď USS Carl Vinson.

Aj keď sa to môže zdať zvláštne, niektorí hráči na trhu upozorňujú, že kupovať menu pomaly rastúcej ekonomiky ako je tá japonská dáva v dobách eskalácie geopolitického napätia určitú logiku.

V pokojných časoch sa chuť investorov riskovať zvyšuje, vyhľadávajú preto meny rozvíjajúcich sa ekonomík, alebo dolár, pretože americká ekonomika na rozdiel od Japonska ponúka viac riskantnejších a potenciálne ziskovejších investícií. Niektorí si v takejto situácii požičajú jeny, pretože Japonsko má takmer nulové úroky, a tie potom vymenia za meny iných krajín, kde vidia aj možnosť vyššieho zhodnotenia.

Keď sa ale začne hovoriť o vojne, rizikové investície už také atraktívne nie sú. Investori potom skôr vyhľadávajú relatívne stabilné hodnoty, predovšetkým zlato, ale aj meny ako je švajčiarsky frank a japonský jen. Tí, ktorí si požičali japonské jeny, aby ich zamenili za iné meny a investovali mimo Japonsko, v takejto situácii môžu svoje stávky rušiť. Tým sa zvyšuje dopyt po jenoch, pretože títo investori musia pôžičky v jenoch splatiť.

Analytik Takahiro Sekido zo spoločnosti Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ povedal, že japonský jen je atraktívnejší tak voči ostatným ázijským menám, ako aj voči doláru. Trhy totiž v súčasnosti príliš nedôverujú americkej politike.

Dôvodom na rast kurzu jenu môžu byť aj špekulácie, že japonské inštitúcie by v nepokojných časoch mohli začať sťahovať svoje peniaze späť do Japonska. Analytici ale takému scenáru veľmi neveria. Ak by Severná Kórea zasiahla americké územie a japonskí investori by mali peniaze uložené v Európe, nedávalo by veľký zmysel tieto peniaze sťahovať späť, keby bolo terčom útoku aj Japonsko, myslí si analytik Junosuke Ikeda z maklérskej spoločnosti Nomura Securities.

Investori sledujú, či obavy z vojny ovplyvnia plán americkej centrálnej banky (Fed) pokračovať vo zvyšovaní úrokových sadzieb. Ak by sa Fed rozhodol ďalšie sprísnenie menovej politiky odložiť, znížila by sa atraktivita dolára ako investície. Od Japonska sa žiadna zmena jeho mimoriadne uvoľnenej menovej politiky neočakáva.

Pohľad na vývoj úrokových sadzieb tak ponúka ďalší príklad, ako napätie vo svete môže posilniť japonskú menu, aj keď je Japonsko tak blízko zdroju napätia. „Znížiť cenu japonského jenu, bohužiaľ, nie je jednoduché,“ poznamenal Ikeda.