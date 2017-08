Hotelový trh v strednej a východnej Európe rastie

Spolu sa tak za prvý polrok uskutočnilo 34 transakcií, pričom až 16 z nich bolo v Poľsku. Spoločnosť Cushman & Wakefield, ktorá poskytuje realitné služby, predpokladá, že tento rok prekoná výsledky z minulého roka, kedy sa v prvom polroku uskutočnilo 20 transakcií v hodnote vyššej ako 620 miliónov eur.

„Zvýšený záujem lokálnych a medzinárodných investorov o tento región bol viditeľný najmä v odvetví cestovného ruchu a hotelového odvetvia v strednej a východnej Európe, ktoré upútali pozornosť investorov tým, že priniesli vysokú návratnosť. Tá je veľmi dôležitá, pretože sa vďaka nej roztočil kruh investícií kladným vplyvom na výnosy počas posledných rokov, hlavne v mestách ako napríklad Budapešť, Praha a Varšava. Regionálne mestá teraz začínajú profitovať z pozitívneho kaskádového efektu a vidíme rast záujmu o tieto trhy,“ povedal vedúci hotelového tímu v strednej a východnej Európe v Cushman & Wakefield David Nath.

Česká republika dosiahla po Poľsku druhý najväčší investičný objem v hodnote 165,5 milióna eur so šiestimi transakciami. To predstavuje mierny pokles v hodnote 5 % oproti prvému polroku 2016, kedy objem investícií dosiahol hodnotu 174 miliónov eur. Aj napriek tomu český trh zaznamenal najväčšiu transakciu v strednej a východnej Európe a to akvizíciu hotela Marriott v Prahe, ktorý bol predaný za zhruba 90 miliónov eur v apríli tohto roka.

Tretie najlepšie výsledky dosiahlo Maďarsko s transakciami v hodnote 99,3 milióna eur, s viac ako tretinovým medziročným nárastom. Výrazný pokles bol zaznamenaný v Rakúsku, kde podiel investícií klesol asi o 80 %, predovšetkým z dôvodu mimoriadne silného roku 2016, kedy sa uskutočnil predaj hotelov Hilton Vienna a Imperial Vienna. Slovensko, Bulharsko a Rumunsko tvorili iba 3,2 % z celkového objemu transakcií v regióne strednej a východnej Európy.