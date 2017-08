Dotácia na zatepľovanie sa zvýšila na 8 800 eur

Od začiatku augusta môžu majitelia starších domov požiadať o vyšší príspevok na zateplenie. Čas majú do konca októbra tohto roka. Maximálna výška podpory je 8 800 eur. Celkovo vyjde pre 500 žiadateľov. Predtým maximálna podporia dosahovala 6 500 eur. Po novom je možné do nákladov na zateplenie zarátať aj sumu za výmenu zdroja tepla – teda nový kotol či tepelné čerpadlo. Ak naň žiadateľ nedostal podporu z iného programu.

Ide už o tretie kolo dotácií na zatepľovanie. Rezort dopravy a výstavby v tomto kole menil podmienky. „Ide stále o pilotný projekt a snažíme sa postupne nastavovať kritériá tak, aby tento segment podpory mohol byť poskytnutý čo najširšiemu okruhu ľudí,“ povedala hovorkyňa rezortu Karolína Ducká. Po novom sa tak zvyšovala suma príspevku o vyše 2 000 eur, ale aj zväčšovala plocha podlahy domov.

Predchádzajúce dve totiž neboli veľmi úspešné. Ministerstvo dopravy a výstavby dostalo v oboch kolách len necelé dve stovky žiadostí. Z nich dostalo príspevok doteraz 35 žiadateľov spolu vo výške viac ako 161-tisíc eur, ďalších 29 ho má rezervovaný v celkovej výške 118,5 tisíca eur. Pričom sa počítalo s podporou tisícky zateplení v prvom kole a päťstovkou v druhom.

Dotácia na zateplenie sa ponúka pre rodinné domy staršie ako desať rokov. Autor: Ivan Majerský, Pravda

Za nízkou úspešnosťou prechádzajúcich kôl na zatepľovanie vidí riaditeľka Technického a skúšobného ústavu stavebného Zuzana Sternová hlavne nedodržiavanie postupov daných v legislatíve samotnými žiadateľmi. „Obnovu nevykonávali podľa projektovej dokumentácie, vykonávali ju svojpomocne a bez akýchkoľvek záruk,“ hovorí. Častokrát vôbec nevedeli, vysvetľuje, aké parametre sa vlastne kombináciou niektorých úprav na dome majú dosiahnuť.

Úspora aj takmer dve tretiny

Zateplenie má podľa odhadov životnosť 25 rokov. To, koľko nákladov na bývanie majiteľ ušetrí, závisí od rozsahu obnovy. Investícia sa však môže vrátiť na úsporách za kúrenie a ohrev teplej vody približne do deviatich rokov. „Dosiahnuť sa môže úspora tepla a energie na vykurovanie 20 percent až viac ako 60 percent, v závislosti od pôvodného stavu stavebných konštrukcií, rozsahu a kvality uskutočnených opatrení,“ hovorí Zuzana Sternová.

Ide o to, či sa zateplí iba obvodový plášť, alebo aj ostatné stavebné konštrukcie tvoriace obal budovy. Na dosiahnutie obnovy v ultranízkoe­nergetickej úrovni výstavby je podľa nej potrebné zabudovať prvky mechanického vetrania. Teda rekuperačné jednotky na spätné získavanie tepla. Úspory energie ovplyvnia aj zásahy do vykurovacieho systému vykonaním zaizolovania rozvodov tepla, dodáva Sternová.

Samotné zateplenie teda až taký zázrak nespraví, treba vymeniť aj okná a kotol. „Na spotrebu energie na vykurovanie vplýva kotol v závislosti od jeho účinnosti,“ hovorí Sternová. Prevádzkové náklady zníži podľa nej výmena kotla na tepelné čerpadlá, pri ktorých sa časť elektrickej energie môže pokryť z fotovoltického zdroja. Náklady na vykurovanie ovplyvňuje však aj cena paliva, nielen jeho spotreba.

Pri zatepľovaní staršieho domu je potrebná diagnostika skutočného stavu stavby. Treba posúdiť nielen stav stavebných konštrukcií, ale aj technických systémov, statiku či prípadné vlhnutie stavebných konštrukcií. Podľa Sternovej treba dbať na kompletnosť a kvalitu spracovania projektovej dokumentácie. „Samozrejme, veľmi záleží na kvalite zhotoviteľa stavebných prác, dodržiavaní technologických predpisov a použití kvalitných stavebných výrobkov,“ hovorí.

Daň aj podľa úrovne zateplenia?

Zatepliť sa vyplatí aj pri pohľade na plány rezortu financií. Práve energetická hospodárnosť budovy – teda to koľko energie potrebuje na vykurovanie, osvetlenie, vetranie či chladenie – by mohla byť už o pár rokov jedným z parametrov posudzovania hodnoty nehnuteľnosti. A teda určovať by sa podľa toho mohla aj výška dane z nehnuteľnosti. Tá je totiž podľa ministerstva financií hlavne majetkovou daňou, a mala by tak zodpovedať hodnote majetku.

Po celkovom zateplení a výmene kotla môže energetický certifikát budovy poskočiť aj o jednu celú triedu. V prípade predaja si tak za svoju nehnuteľnosť môže majiteľ vypýtať viac. Na energetický certifikát sa totiž záujemcovia o kúpu domu pýtajú podľa skúseností realitiek čoraz častejšie. Práve energetický certifikát totiž napovie, aké sú mesačné náklady na kúrenie, vodu, plyn či elektrinu. Hoci vo väčšine inzerátov na predaj či prenájom nehnuteľností ho ešte stále nájdete minimálne. V realitnej inzercii je však podľa údajov portálu Nehnuteľnosti.sk zastúpenie údajov o energetickom certifikáte len pri šiestich percentách rodinných domov na predaj. Postupne však stúpa. Majiteľ domu by si ho mal zaobstarať ešte pred predajom, stojí od 150 eur až do 1¤000 eur, podľa veľkosti nehnuteľnosti.

Domácnosti môžu na zvýšenie energetickej efektívnosti využiť aj eurofondový program Zelená domácnostiam pod patronátom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Peniaze sa vyčleňujú postupne v rámci jednotlivých kôl. Najbližšie kolo bude 19. septembra 2017 o 15. hodine. Vydané budú poukážky pre zariadenia na výrobu tepla v hodnote dva milióny eur.