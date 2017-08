China Daily: Trump môže otráviť vzťahy medzi USA a Čínou

Píše o tom vo svojom pondelkovom vydaní oficiálnej čínsky denník The China Daily. Tento krok by mohol vyústiť do zvyšovania ciel na čínske výrobky a to v čase, keď americký prezident Čínu požiadal o pomoc vo veci obmedzovania severokórejského jadrového programu, napísala agentúra Reuters. Podľa pondelkového vyjadrenia čínskeho ministerstva zahraničia diplomatický tlak na Severnú Kóreu a prípadné obchodné vyšetrovanie „absolútne nesúvisia.“

Americké strane sa nepáči, že americké firmy pôsobiace v Číne sú nútené vzdať sa svojho duševného vlastníctva. Rozhodnutie, či Trump príkaz na preskúmanie svojmu vrchnému obchodnému poradcovi udelí, má podľa sobotňajšieho vyjadrenia Bieleho domu padnúť v pondelok. Prezident USA sa vyjadril, že by bol ochotný k ústupkom, ak by Peking postupoval voči Pchjongjangu rozhodnejšie. To považuje China Daily za nepoctivé.

Zásadné podľa denníka je, aby Trump neurobil unáhlené rozhodnutia, ktorého by neskôr ľutoval. „Namiesto presadenia záujmov Spojených štátov zhorší spolitizovanie obchodu hospodárske problémy krajiny (KĽDR) a otrávi celkový vzťah medzi Čínou a USA,“ poznamenáva anglickojazyč­ný list.

Podľa denníka by Trumpova snaha obviniť Peking zo spojenectva so severokórejským jadrovým dobrodružstvom by mohla rozdeliť medzinárodnú koalíciu. Len tá pritom môže túto záležitosť vyriešiť mierovým spôsobom.

„Snáď Trump nájde inú cestu. Všetko bude ešte ťažšie, keby sa Peking a Washington postavili proti sebe,“ uzatvára China Daily.