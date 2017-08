Oblečenie z KĽDR? Možno v ňom chodíte

Agentúre Reuters to povedali obchodníci a podnikatelia z čínskeho prihraničného mesta Tan-tung. Práve týmto miestom prechádza väčšina severokórejského obchodu.

Ľudia v Južnej Kórei sledujú spravodajský kanál, ktorý prináša reportáž o severokórejskom jadrovom programe a ilustruje ho zábermi na vodcu Kim Čong-una a predstaviteľov armády. Autor: SITA/AP, Lee Jin-man

Využitie KĽDR pri výrobe lacných odevov ukazuje, že ak sa podarí vďaka sprísneniu sankcií OSN uzavrieť nejaké dvere, ďalšie sa môžu otvoriť. Sankcie OSN zavedené pre raketový a jadrový programu KĽDR nezahŕňajú zákaz vývozu textilu.

„Berieme objednávky z celého sveta,“ hovorí jeden z kórejsko-čínskych podnikateľov, ktorý si podobne ako ďalší neželal byť menovaný pre citlivosť problému. V meste podľa neho pôsobia desiatky odevných agentov, ktorí fungujú ako sprostredkovatelia medzi čínskymi dodávateľmi odevov a kupcami z USA, Európy, Japonska, Južnej Kórey, Kanady a Ruska. Niekedy konečný kupec ani nevie, že jeho odevy sa vyrábajú v KĽDR.

Textil je pilierom vývozu KĽDR

Textil bol vlani druhou najväčšou vývoznou položkou Severnej Kórey po uhlí a ďalších nerastoch. Podľa údajov kórejskej agentúry pre podporu obchodu a investícií (Kotri) dosiahol vývoz textilu 752 miliónov USD. Celkový vývoz z KĽDR sa potom zvýšil o 4,6 percenta na 2,82 miliardy USD. Posledné sankcie OSN, odsúhlasené tento mesiac, úplne zakázali vývoz uhlia.

Vývoz z Číny do Severnej Kórey vzrástol v prvom polroku o takmer 30 percent na 1,67 miliardy USD. Spôsobili to hlavne vývoz textilných materiálov a ďalšieho tovaru vhodného na spracovanie, ktoré nie sú zahrnuté do embarga OSN, povedal hovorca čínskeho colného úradu Chuang Sung-pching. Čínski dodávatelia posielajú látky a ďalšie suroviny potrebné na výrobu odevov do tovární v KĽDR, kde sa vyrába oblečenie, ktoré sa potom vyvezie do Číny.

Austrálsky výrobca sa ospravedlnil

Austrálsky výrobca športového oblečenia Rip Curl sa vlani verejne ospravedlnil, keď sa ukázalo, že niektoré jeho lyžiarske vybavenie označené ako čínske bolo vyrobené v jednom zo závodov v KĽDR. Rip Curl obvinil svojho dodávateľa, že si nechal vyrobiť časť tovaru u neautorizovaného subdodávateľa. Obchodníci a agenti v Tan-tungu tvrdí, že je to široko rozšírená prax.

Podľa jedného z čínskych obchodníkov, ktorý žil v Pchjongjangu, môžu výrobcovia ušetriť až 75 percent, ak nechajú odevy vyrobiť v KĽDR. Niektoré z tovární sú hneď za čínskymi hranicami. Dokončené oblečenie sa často dodáva z KĽDR priamo do čínskych prístavov, odkiaľ sa posiela do sveta.

KĽDR má zhruba 15 veľkých vývozných odevných podnikov, každý z nich prevádzkuje po celej krajine niekoľko tovární, a desiatky stredne veľkých firiem, uvádza holandská konzultačná spoločnosť GPI Consultancy.

Nepracujú pre peniaze, ale pre vodcu

Severokórejskí zamestnanci môžu podľa citovaného kórejsko-čínskeho podnikateľa vyrobiť denne o 30 percent viac odevov ako tí čínski. Nepracujú ako Číňania pre peniaze, majú iný prístup. Veria, že pracujú pre svoju krajinu, pre svojho vodcu. A sú tiež platení výrazne menej ako v iných ázijských krajinách. V priemyselnej zóne Kesong, ktorá leží na hranici medzi Severnou a Južnou Kóreou, ale teraz je zavretá, predstavoval plat zamestnancov v priemere okolo 160 dolárov mesačne, minimum bolo 75 dolárov mesačne. Priemerný plat v čínskej továrni je 450 až 750 dolárov mesačne. Mzdy v Kesongu boli však oveľa vyššie ako vo zvyšku KĽDR, pretože zóna fungovala ako spolupráca s oboma krajinami a mzdy vyjednával Soul.

Čínske textilky okrem toho, že využívajú závody v KĽDR, tiež zamestnávajú tisíce lacnejších severokórejských pracovníkov v Číne. KĽDR závisí od zahraničných zamestnancov, ktorí musia odvádzať veľkú časť svojich miezd štátu. Ten z toho podľa OSN financuje svoj ambiciózny jadrový a raketový program. Nové sankcie OSN preto zakazujú krajinám zvyšovať súčasný počet zamestnancov z KĽDR, ktorí pracujú v ich krajine.

Oddelení od vonkajšieho sveta

Čína nezverejňuje oficiálne údaje o počte Severokórejčanov pracujúcich v továrňach a reštauráciách v Číne. Podľa analytikov však ich počet v porovnaní s vrcholom pred dvoma až tromi rokmi klesol. Podľa niektorých opýtaných obchodníkov je to otravné. Je potrebné, aby boli oddelení od vonkajšieho sveta a musia mať učebňu, kde denne absolvujú kurzy. Privedú si vlastného lekára, zdravotnú sestru, kuchára a učiteľov, ktorí ich denne učia severokórejskú ideológiu.

Reportéri agentúry Reuters navštívili jednu čínsku továreň, ktorá má 40 zamestnancov z KĽDR. Ich mesačná mzda je približne 2000 jüanov (približne 300 dolárov), čo je zhruba polovica priemeru čínskeho zamestnanca. Môžu si nechať asi tretinu mzdy, zvyšok sa posiela vládnemu sprostredkova­teľovi. Zvyčajná zmena v závode je od 07:30 do 22:00 h.