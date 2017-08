Slovenská zbrojárska firma MSM GROUP kúpila závod v Srbsku

Slovenská spoločnosť MSM GROUP rozširuje svoje aktivity v zahraničí. Firma, ktorá patrí do česko-slovenského holdingu Czechoslovak Group, kúpila v Srbsku spoločnosť IMK 14. Oktobar.

Do svojho vlastníctva by ju mala prevziať v októbri tohto roka. „Našou víziou je vrátiť do dnes takmer opustených priestorov pôvodnú výrobu. Sme odhodlaní čo najskôr ukončiť živorenie spoločnosti IMK 14. Oktobar a naštartovať jej rozvoj,“ uviedol prezident skupiny MSM GROUP Marián Goga s tým, že podmienkou na prevzatie firmy IMK 14. Oktobar a jej následnú záchranu je rozhodnutie výboru veriteľov firmy.

Srbská spoločnosť IMK 14. Oktobar, ktorá sídli v meste Kruševac, sa sústredila najmä na civilný program výroby stavebných a poľnohospodárskych strojov a taktiež na klasické trieskové obrábanie. Súčasťou portfólia bol tiež obranný segment zameraný na výrobu veľkokalibrovej munície.

Niekdajšia významná srbská spoločnosť, ktorá ešte v roku 2013 zamestnávala 1 500 pracovníkov, sa dostala do konkurzu pred dvoma rokmi. V súčasnosti jej počet zamestnancov klesol na 150 a 75 % jej obratu tvorí výroba pre obranný priemysel.

Holding Czechoslovak Group sa zameriava na tradičnú priemyselnú výrobu a v Českej republike aj na Slovensku sa podieľa na oživovaní tradičných firiem a ich ďalšom rozvoji. Holdingu sa napríklad podarilo oživiť automobilku Tatra Trucks, na jeseň tohto roka by mala byť obnovená výroba v spoločnosti AVIA. Na Slovensku sa holding podieľa na oživení podniku ZTS Metalurg v Dubnici nad Váhom. Podniky holdingu Czechoslovak Group v roku 2015 zamestnávali takmer štyri tisíc pracovníkov a vygenerovali tržby v hodnote 12 miliárd CZK.