Boj za kysuckú diaľnicu sa ešte neskončil

Protesty, ktoré počas jari trikrát výrazne ochromili dopravu cez Kysuce do Poľska a do Česka, budú pokračovať a zrejme už na jeseň sa posunú bližšie k hraniciam. Podľa organizátorov protestov i primátorov a starostov kysuckých obcí, ktoré trpia kritickou dopravnou situáciou, je nedostavaná diaľnica medzinárodným problémom. Ten sa však nedá vyriešiť rečami o tom, že D3 má síce najvyššiu prioritu, no nemá zabezpečené financovanie.

Petičný výbor za dokončenie D3 na Kysuciach chce, aby sa dostavbou diaľnice zaoberala koaličná rada. Diaľnica je totiž súčasťou medzinárodných ciest i takzvanej transeurópskej magistrály sever-juh.

Už tri razy protestovali Kysučania proti odsúvaniu výstavby diaľnice D3. Autor: Renáta Jaloviarová, Pravda

„Keď sa pozrieme na mapu, jej ucelený úsek brzdí Slovensko 30 kilometrami, ktoré sú práve na Kysuciach. Neplníme medzinárodnú dohodu s Poľskom, kde mala byť táto výstavba urýchlená. Preto chceme upozorniť aj cestou veľvyslanectiev Poľska, Česka, Kórejskej republiky a európskych inštitúcií, ktoré financujú tieto koridory, že termíny sa neplnia,“ povedal primátor Krásna nad Kysucou Jozef Grapa.

Kysučania trikrát blokovali dopravu a vyzbierali 20-tisíc podpisov pod petíciu za dokončenie diaľnice D3, ktorú zaniesli na ministerstvo dopravy. Odpovede o tom, že cesta má síce prioritu, no nie sú na ňu zdroje, ich však neuspokojili. Rezort zatiaľ rieši projektovú prípravu.

Po krokoch vzad, primalý posun vpred

„Potrebujeme, aby už nasledovali stavebné prípravy. Chceme vidieť nejakú reálnu činnosť, a to sa deje minimálne,“ reagoval predseda petičného výboru za neodkladné dostavanie diaľnice D3 na Kysuciach Ľubomír Jánoška. Upozornil, že do projektu sa investovalo už v minulosti veľa peňazí, no mnohé zbytočne, pretože niektoré časti sú už neaktuálne a viaceré povolenia už stratili platnosť.

Kysučania sa rozhodli organizovať protesty po tom, čo sa opäť odsunul rok dostavby diaľnice. Mala byť hotová v roku 2010, no poslední traja ministri dopravy tento termín menili na roky 2020, 2023 a 2026. Najnovšie sa termín dostavby posunul aspoň o dva roky dopredu, na 2024. Zatiaľ štát vyčlenil na prípravu chýbajúcich úsekov takmer päť miliónov eur, čo podľa petičiarov zďaleka nestačí.

„Národná diaľničná spoločnosť má v roku 2017 zabezpečené finančné krytie na projektovú dokumentáciu na úseky D3 Žilina Brodno – Kysucké Nové Mesto, D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica a D3 Oščadnica – Čadca Bukov vo výške cca 288,4 tisíca eur a na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov dvoch úsekov D3 Žilina Brodno – Kysucké Nové Mesto a D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica vo výške cca 4,5 milióna eur,“ uviedla hovorkyňa rezortu dopravy Karolína Ducká.

Zopakovala, že výstavba diaľnice D3 je jednou z najvyšších priorít ministerstva, závisí však od toho, či na ňu rezort dokáže získať patričné zdroje. Na jeseň sa má debatovať o otvorení dlhovej brzdy.

Chcú vyvinúť spoločný tlak

Prehustená premávka, množstvo kamiónov, zápchy a kolóny na súčasnej hlavnej ceste cez Kysuce do Poľska a do Česka strpčujú život celému regiónu. Obyvatelia majú problém bezpečne prejsť cez cestu či dostať sa načas do práce. Problém majú i veľké závody, ktorým pred príchodom na Slovensko naše vlády sľubovali rýchlu dostavbu kvalitného cestného prepojenia.

„Pokiaľ sa zamestnanci nedostanú do práce, nie je možné produkovať. Na druhej strane treba vyrobený tovar aj včas vyexpedovať. Čiže stále sa rieši z každej strany len doprava,“ pridal Jozef Cabuk zo Združenia zamestnancov Schaeffler Kysuce.

V najnovších protestoch sa plánuje petičný výbor viac sústrediť na sever Kysúc, čo bude mať dosah na dopravu v Poľsku i v Česku. „Budeme pri nich poukazovať na medzinárodný aspekt tohto problému. Je tu veľká poľská a česká tranzitná doprava a dnes je tvorcom dopravy aj automobilový priemysel. Sústredíme sa na výrobné fabriky, aby sme vyvinuli spoločný tlak na vládu,“ uzavrel Jánoška.

Diaľnica D3 od Dolného Hričova pri Žiline cez Kysuce až po hranicu s Poľskom v Skalitom má mať takmer 60 kilometrov. Približne 24 kilometrov je v prevádzke (pri hranici s Poľskom len v polovičnom profile – pozn. red.) a vo výstavbe sú už len dva úseky pri Brodne (4,25 kilometra) a medzi Čadcou a Svrčinovcom (5,67 kilometra).