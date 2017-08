Štát chce vratky DPH vracať firmám skôr

Podnikatelia by sa mali od januára budúceho roka dočkať rýchlejšieho vrátenia časti nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty. Rezort financií v rámci novely zákona o DPH navrhuje, aby po novom daňový úrad na základe údajov z kontrolného výkazu vrátil podnikateľovi nadmerný odpočet DPH ešte pred samotným začatím daňovej kontroly.

Tá by mala byť zameraná už len na sporné faktúry. Zákon aktuálne ustanovuje dve bežné lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu pre platiteľov dane s mesačným zdaňovacím obdobím, a to 60 a 30 dní a 120 dní pre platiteľov dane so štvrťročným zdaňovacím obdobím.

„Naďalej však zostáva zachovaná možnosť preveriť v rámci výkonu daňovej kontroly aj vrátenú časť nadmerného odpočtu,“ uviedol rezort financií v dôvodovej správe k novele zákona, o ktorej včera na vláde rokovala tzv. tripartita, ktorú tvoria vláda, zamestnávateľské združenia a odbory. Rezort financií od tohto kroku očakáva zlepšenie podnikateľského prostredia na Slovensku.

Vypýtať si od štátu nadmerný odpočet DPH je súčasťou podnikania. Nadmerný odpočet vzniká vtedy, ak výška odpočítateľnej dane prevyšuje daň na výstupe za príslušné zdaňovacie obdobie. V praxi ide o podnikateľov, ktorí obchodujú so zahraničím, keď podnikateľ nakupuje s DPH doma a dodáva tovar do zahraničia bez DPH. Alebo ide o podnikateľov, ktorí v začiatkoch podnikania nakupujú výbavu do kancelárie alebo auto a vzniká im tak nárok na nadmerný odpočet DPH.

Daňovým podvodom sa to stáva až vtedy, ak podnikateľ v daňovom priznaní žiada od štátu vrátenie DPH a jeho dodávateľ alebo subdodávateľ nikdy DPH neodviedol. Opatrenie podľa očakávania ekonómov len mierne zlepší podnikateľské prostredie, a to tak, že sa zrýchli tok kapitálu.

Tak budú môcť podnikatelia rýchlejšie reagovať na aktuálny dopyt zákazníkov. Opatrenie tak pomôže najmä menším a začínajúcim firmám. Stredne veľké až veľké firmy majú totiž tento problém so zafixovaným kapitálom na finančnom úrade ošetrený pomocou trhových nástrojov, ako sú napríklad prevádzkové úvery od bánk.

Daniari tvrdia, že súčasne so skorším vrátením nadmerného odpočtu DPH sa zavádza aj index spoľahlivosti daňových subjektov, monitorovanie pohybu tovaru či zrýchlenie výmeny informácií medzi Finančnou správou, políciou a Generálnou prokuratúrou. Proti daňovým podvodom daniari pritvrdzovali od roku 2012.

„Medzi najvýznamnejšie patrí zriadenie daňovej kobry a zavedenie kontrolného výkazu DPH. Daňová kobra za štyri roky svojho fungovania riešila prípady s celkovou hodnotou nálezu viac ako 710 miliónov eur, pričom nevyplatený nadmerný odpočet predstavuje takmer 77 miliónov eur. Kontrolný výkaz DPH začal fungovať v roku 2014. Odvtedy firmy poslali na Finančnú správu viac ako 4,5 milióna kontrolných výkazov, v ktorých bolo takmer 450 miliónov transakcií. Kým v roku 2014 bolo 20 percent z týchto transakcií rizikových, dnes je to už len 12 percent. Ďalšie opatrenia, ktoré prispeli v boji proti daňovým podvodom, sú napríklad obmedzenie platieb v hotovosti, spustenie virtuálnej registračnej pokladnice, rušenie registrácií DPH či spustenie informačného systému kontrolných známok,“ povedala hovorkyňa Finančnej správy Patrícia Macíková.

Novela zákona o DPH, ktorá má zaviesť rýchle vrátenie časti nadmerného odpočtu DPH, už prešla medzirezortným pripomienkovým konaním. Schváliť by ju mali poslanci parlamentu na jeseň. Zásadné pripomienky k novele mala Republiková únia zamestnávateľov. V jednej z nich navrhovala zníženie základnej sadzby dane z 20 na 19 percent a rozšírenie uplatňovania zníženej sadzby dane 10 percent na všetky potraviny. Rezort financií však pripomienku neakceptoval s tým, že navrhované zmeny sú nad rámec zákona.