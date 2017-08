Arabské štáty Perzského zálivu zavádzajú DPH

V januári 2018 tak začne platiť v Spojených arabských emirátoch a Saudskej Arábii, ostatné krajiny GCC ich budú nasledovať neskôr. Podľa agentúry Reuters to v utorok oznámil daňový úrad SAE.

Tento krok si vyžiada značné administratívne a technické zásahy, vlády GCC budú musieť vypracovať podrobné predpisy, registrovať spoločnosti, ktoré majú dane platiť, a vytvoriť administratívu, ktorá bude na systém dohliadať. Náročnosť úlohy je možno dôvod, prečo niektoré štáty nezavedú DPH už od januára, ale nechávajú si čas do konca roka.

Podľa agentúry Reuters sa môže oneskoriť najmä Kuvajt, kde sa do procesu možno bude chcieť viac vložiť relatívne nezávislý parlament. Omán dátum ešte neoznámil a Bahrajn predpokladá, že DPH zavedie do polovice roku 2018. Katar, s ktorým Saudská Arábia, SAE a Bahrajn po uzavretí dohody prerušili diplomatické a obchodné vzťahy, neoznámil, či to ovplyvní jeho harmonogram.

SAE chcú okrem DPH zaviesť tiež spotrebnú daň na tabak a energetické nápoje vo výške 100 percent a na ďalšie limonády vo výške 50 percent. Zdanenie by malo platiť už v poslednom štvrťroku tohto roka.