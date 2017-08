Po zvýšení minimálnej mzdy nemocnice žiadajú viac peňazí

„Odhad dopadu zvýšenia minimálnej mzdy na rok 2018 je približne 5 miliónov eur. Odhadovaný ročný dopad zvýšenia minimálnej mzdy a nárastu priemernej mzdy na mzdové nároky nemocníc ANS v roku 2018 vrátane odvodov je zhruba 13,4 milióna eur, v dôsledku čoho bude potrebné ďalšie dofinancovanie rezortu zdravotníctva,“ vysvetlila asociácia.

Podľa ANS v decembri 2016 hrozila situácia, že v prípade nezabezpečenia dodatočných zdrojov pre nemocnice na pokrytie zvýšených mzdových nárokov od 1. januára tohto roka v zmysle platnej legislatívy nastane kolaps zdravotníckych zariadení.

„Situácia sa začiatkom roku 2017 na základe dohôd so zdravotnými poisťovňami o podmienečnej úprave platieb dočasne stabilizovala, no kolaps vzhľadom na podmienečnosť úprav v prípade nedofinancovania zdravotníctva na úrovni okolo 150 miliónov eur hrozil aj v druhom polroku,“ upozornila asociácia.

Dohoda so zdravotnými poisťovňami na úprave platieb, ktorá umožňujú nemocniciam združeným v asociácii pokryť zvýšené mzdové nároky od začiatku tohto roka, je podľa ANS podmienečná a v prípade, že štát dodatočne nezvýši zdroje, zdravotné poisťovne pristúpia k úhradám platným k 31. decembru 2016 a budú žiadať vrátiť navýšené finančné prostriedky. „ANS v tejto súvislosti opakovane žiadala o dofinancovania rezortu zdravotníctva, ktoré by stabilizovalo situáciu v zdravotníctve a umožnilo by zachovanie dostupnosti a kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti zo strany nemocníc združených v ANS,“ uvádza sa v stanovisku.

Možnosti nemocníc združených v ANS sú v prípade nedofinancovania podobné ako v minulosti. Museli by ich podľa asociácie pocítiť zamestnanci formou prepúšťania, delenia a krátenia úväzkov. „ANS však nepokladá za správne, aby sa problém nedofinancovania zákonných nárokov preniesol na nemocnice a ich zamestnancov. Upozornila tiež, že by mohlo dôjsť k podaniu na Ústavný súd SR, či zákon nie je v rozpore s ústavou tak, ako kedysi sesterský zákon. Rozhodnutie (Ústavného súdu SR – pozn. red.) bolo v tom zmysle, že nie je možné prikázať neštátnym zdravotníckym zariadeniam zvyšovať mzdy a bez ich finančného krytia,“ uzavrela asociácia.