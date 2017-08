SaS považuje 13. a 14. platy za hlúposť a grécku cestu

„Tento návrh dáva priestor na špekulácie s daňami a odvodmi, a preto má potenciál rozvrátiť verejné financie. Je to čisto grécka cesta vydláždená snahou SNS odvrátiť pozornosť verejnosti od rozkrádania eurofondov,“ tvrdí.

Ako dodala Kiššová, už len to, že SNS cúvla a už nehovorí o povinnosti, ale o dobrovoľnosti týchto platov bez zdaňovania, svedčí o tom, aký to bol populizmus. Pripomína pritom, že už aj dnes môžu zamestnávatelia ľuďom vyplácať rôzne formy odmien. Keď sa krajine darí, mala by vláda podľa Kiššovej konečne znížiť daňové a odvodové zaťaženie a prispieť tak k vyšším čistým mzdám ľudí.

Trináste a štrnáste platy oslobodené od daní a odvodov, ktoré presadzuje SNS, by mali zamestnávatelia vyplácať najviac v sume mesačnej hrubej mzdy zamestnanca. Takto stanoveným stropom by sa podľa SNS zabránilo špekulatívnym vyplácaniam odmien bez určenej výšky. „Ak zmena prejde, tak vždy 15. v mesiaci, v prípade trinásteho platu v decembri a štrnásteho platu v júni, si zamestnanec prilepší o vyšší čistý príjem,“ informovali národniari. Vyplácanie trinástych a štrnástych platov pritom pre zamestnávateľov nemá byť povinné.

Trináste a štrnáste platy budú podľa SNS motivačným nástrojom pre zamestnávateľa, ako si udržať svojho kvalitného zamestnanca. Predstavitelia strany o tom debatovali na pracovných stretnutiach s podnikateľskou obcou, ktorú zastupovali Slovenský živnostenský zväz, Republiková únia zamestnávateľov a Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR. Podnikateľská obec podľa SNS novinku v rámci systematizácie odmien privítala.