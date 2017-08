Z Frankfurtu sa stáva Bankfurt, noví bankári prinesú prácu

Vyplýva to z uverejnenej vedeckej štúdie vysokej školy WHU Otto Beisheim School of Management. Na každého z približne 10 000 očakávaných finančníkov, ktorí sa budú pre odchod Británie z Európskej únie sťahovať, vraj pripadá vznik až štyroch pozícií napríklad v doprave, stavebníctve, školstve alebo zdravotníctve.

Aj centrála Európskej centrálnej banky sídli v nemeckom Frankfurte. Autor: SITA/AP, Michael Probst

Prevziať funkciu Londýna ako európskeho finančného centra ale podľa autorov štúdie v medzinárodnom meradle malý Frankfurt, ktorý má len 730 000 obyvateľov, nedokáže. Niektorí jeho obyvatelia by si to ani nepriali, už aj tak sa sťažujú na dosť drahé bývanie. Príchod dobre platených finančníkov by podľa nich situáciu ešte zhoršil, mesto už teraz prezývajú Bankfurt, podotkla agentúra Reuters. Štúdia ale tiež uvádza, že by vďaka nim mohlo do mestskej kasy ročne pribudnúť na daniach ďalších 200 miliónov eur.

Brexit podnietil banky a investorov v Londýne, aby preskúmali možnosti, ako si udržať prednostný prístup na európsky bankový trh prostredníctvom takzvaných passportingových práv. Odpoveďou je práve presunutie centrál do iných krajín a miest v EÚ, okrem Frankfurte sa najčastejšie hovorí ešte o Dubline.

Kvôli brexitu chcú presunúť svoje obchodné zázemie z Londýna do Frankfurtu okrem iného banky Morgan Stanley, Citigroup a JPMorgan.