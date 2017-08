Sociálna poisťovňa by mala skončiť s prebytkom viac ako pol milióna eur

Sociálna poisťovňa (SP) by mala tento rok ukončiť s prebytkom 540,2 mil. eur. Poisťovňa by pritom mala v tomto roku dostať zo štátneho rozpočtu finančnú výpomoc v sume 473,3 mil. eur.

Vyplýva to z návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2018, ktorý obsahuje aj očakávané výsledky hospodárenia poisťovne v tomto roku. Bez zohľadnenia prebytku z minulého roka v sume 529,1 mil. eur by SP v tomto roku skončila s prebytkom 11,1 mil. eur.

Celkové príjmy poisťovne spolu s prebytkom za vlaňajšok by v tomto roku mali dosiahnuť 8,2 mld. eur. Od ekonomicky aktívnych osôb má poisťovňa dostať 6,75 mld. eur, čo je oproti plánu viac o 60,3 mil. eur. O 4,7 mil. eur menej má poisťovňa v porovnaní s plánom v tomto roku vybrať z dlžného poistného, keď má od dlžníkov dostať 207,1 mil. eur. Na sankciách má poisťovňa zinkasovať 16,2 mil. eur. Oproti plánovanej sume je to o 312 tis. eur menej.

Tohtoročné výdavky poisťovne majú predstavovať 7,67 mld. eur, čo by bolo v porovnaní s plánom viac o 27,8 mil. eur. Postarať sa má o to hlavne základný fond nemocenského poistenia, ktorého výdavky majú oproti plánu stúpnuť o 22,9 mil. eur, keď majú dosiahnuť 558 mil. eur. O 19,8 mil. eur majú byť oproti rozpočtu vyššie výdavky fondu poistenia v nezamestnanosti. Výdavky tohto fondu majú byť na úrovni takmer 172,9 mil. eur. Fond starobného poistenia by mal na konci tohto roka vykázať výdavky v sume 5,83 mld. eur, čo by bolo oproti plánu menej o 12,4 mil. eur. Nižšie ako plánované výdavky má mať v tomto roku poisťovňa aj vo fonde garančného poistenia. Výdavky tohto fondu majú tvoriť 14,3 mil. eur, čo by bolo oproti plánu menej o 2,4 mil. eur.