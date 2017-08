Most pri Blatnom otvoria v pondelok, obmedzení pribudne

Starý most nad diaľnicou D1 zbúrali vlani v októbri. Kto by čakal, že doprava bude jednoduchšia, mýli sa.

Teraz ľudia od Blatného chodia na Senec dočasnou cestou cez úzky most a od pondelka použijú nový most. Ak sa však budú chcieť dostať na diaľnicu D1, namiesto príjazdu s dĺžkou pár sto metrov budú musieť ísť niekoľko kilometrov cez Senec. Dočasné napojenie na diaľnicu totiž diaľničiari zatvoria a idú ho prebudovať. Otvoriť sa má v decembri tohto roka.

Ani výjazd na D1, ani zjazd od Blatného do konca roka? Tu sa už končí každá sranda. Za toto by mali padať hlavy. vodič Štefan

Sklamaní sú tiež tí vodiči, ktorí čakali, že od Bratislavy popri novom moste pri Blatnom zídu z D1 na Senec. Zjazd z dôvodu bezpečnosti, keďže v úseku stále budú pokračovať stavebné práce, zatiaľ tiež zostane zatvorený.

„Od pondelka 28. augusta otvárame obnovený most v križovatke Blatné. Zároveň však uzatvárame dočasnú cestu z Blatného do Bratislavy, pretože začíname pracovať na tejto vetve križovatky. Motoristi prichádzajúci z Blatného budú musieť použiť nový most a cez Senec sa dostať na diaľnicu D1 do Bratislavy. Tento stav bude trvať do novembra 2017,“ informovala NDS.

„Sľúbený zjazd z D1 z Bratislavy do Senca nebol otvorený z dôvodu prehodnotenia bezpečnostnej situácie. Daný stav odbočovacieho pruhu v súčasnosti nezodpovedá dostatočnej dĺžke a nachádza sa v mieste zúžených jazdných pruhov a rozhodlo sa tak preto, aby nevznikali ďalšie dopravné kolízie v tomto zúžení jazdných pruhov,“ uviedla ďalej na sociálnej sieti NDS.

Obmedzenia mnohých ľudí na sociálnych sieťach pobúrili. „Ani výjazd na D1, ani zjazd od Blatného do konca roka? Tu sa už končí každá sranda. Za toto by mali padať hlavy. A prečo je teraz na stavbe päť robotníkov? Keby sa chcelo, dávno to už všetko mohlo byť otvorené,“ povedal napríklad Štefan.

Faktom je, že napríklad v susednom Česku búranie mostov a výstavba nových trvali kratšie. Most pri Blatnom je zase súčasťou veľkej križovatky a je podstatne dlhší ako štandardné diaľničné mosty. Celkovo má v rámci rozširovania diaľnice osud spečatených až 12 diaľničných mostov medzi Trnavou a Bratislavou.

Nový most je súčasťou rekonštrukcie križovatky Blatné, má šírku 23,5 metra, dĺžku vyše 139 metrov.

Zmluvný termín dokončenia rekonštrukcie križovatky Blatné koncom tohto roka zostáva zachovaný. „Práce na križovatke pokračujú podľa harmonogramu. Sprejazdnenie celej križovatky Blatné je plánované na december tohto roka. Motoristi zo Senca a okolia tak získajú plnohodnotnú križovatku s napojením všetkých smerov na diaľnicu D1,“ uviedla podľa agentúry SITA hovorkyňa NDS Michaela Michalová.

Doprava na úseku D1 medzi 29. až 32. km je už v súčasnosti vedená v režime 2+2 pruhy v jednom jazdnom páse s tým, že pomalý jazdný pruh je široký 3,25 m a rýchly 2,5 m.

Medzi Bratislavou a križovatkou Blatné má vzniknúť 8-pruhová diaľnica s odstavnými pruhmi, pričom práve od tejto križovatky až do Trnavy pôjde už len šesť pruhov šesť. Pôvodne bola celá diaľnica štvorpruhová a rozšírili ju na dočasnú šesťpruhovú, ale bez odstavného pásu.