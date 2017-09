Firmám sa začína dariť. Nesplácanie záväzkov klesá

„Dôvodom poklesu insolvencií je aj priaznivé makroekonomické prostredie, najmä pozitívna situácia na trhu práce s nižšou mierou nezamestnanosti a rastom miezd,“ konštatuje Grzegorz Sielewicz, hlavný ekonóm Coface pre strednú a východnú Európu, ktorá vypracovala štúdiu insolventnosti firiem v regióne.

Na Slovensku vyhlásilo vlani insolventnosť 345 firiem. Rozsahom najväčší bol vlani konkurz textilného výrobcu Nexis Fiber z Humenného. Spoločnosť produkuje syntetické vlákna, ktoré sa používajú v automobilovom priemysle, a momentálne je v reštruktura­lizácii.

Na Slovensku však každá štvrtá faktúra nie je zaplatená načas a štyri percentá faktúr nie sú uhradené vôbec. Vyplýva to zo štúdie spoločnosti EOS Group, ktorá porovnávala platobnú disciplínu firiem zo 16 európskych krajín. "Miera platobnej disciplíny slovenských firiem je dlhodobo nízka. To výrazne ohrozuje cash flow na strane ich dodávateľov.

Ak sa k tomu pridruží aj krach významného klienta, ktorý faktúry neuhradí vôbec, môže sa dodávateľská spoločnosť dostať až do existenčných problémov. Rozmáha sa tak druhotná platobná neschopnosť, keď firmy neplatia svojim dodávateľom, pretože samy čakajú na to, kedy budú uhradené ich faktúry," upozornil Vladimír Potúček z PB Finančné služby.

Slovensko však podľa Coface dosiahlo po Poľsku za vlaňajšok druhú najnižšiu mieru insolventnosti v rámci strednej a východnej Európy, na úrovni 0,06 percenta. Ide o podiel insolvencií na celkovom podiele aktívnych firiem v krajine. Aj podľa štúdie Business Insolvency Worldwide možno na Slovensku badať trend zlepšovania finančnej kondície firiem.

Hospodárstvo krajiny sa totiž zlepšuje, z čoho prosperujú aj firmy. Štatistický úrad SR aktuálne potvrdil rast slovenskej ekonomiky v druhom štvrťroku tohto roka na úrovni 3,3 percenta. V budúcom roku ekonomika zrýchli tempo rastu v dôsledku investícií v automobilovom priemysle na štyri percentá.

Analytik spoločnosti Finlord Boris Tomčiak upozorňuje, že kým doteraz ťahali slovenskú ekonomiku spotrebitelia, v ďalších mesiacoch by mali postupne ekonomiku potiahnuť aj investície, podporené reštartom verejných investícií, na čele s výstavbou diaľnic.

Posilňujú sa aj súkromné investície, z ktorých najväčšia je výstavba závodu Jaguar-Land Rover pri Nitre. „Ekonomiku by mala naďalej podporovať silnejúca spotreba domácnosti ťažiaca zo silného trhu práce a zlepšenej spotrebiteľskej dôvery, ako aj pokračujúce cyklické oživenie európskych ekonomík, ktoré by malo ťahať nahor aj slovenské exporty,“ tvrdí analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák.

„Najzdravšie“ sektory v prípade insolventnosti na Slovensku sú farmácia, IT, vzdelávanie, výroba strojov finančné služby. Naopak, najrizikovejšie, ktoré zaznamenali najviac insolvencií, sú stavebníctvo, kovovýroba, veľkoobchod, doprava a maloobchod.

Päť najväčších insolvencií v roku 2016 Názov spoločnosti Sektor Počet zamestnancov Celkové dlhy v eurách Mesto 1. Nexis Fibers, a. s. Textilný a kožiarsky 250–499 65 miliónov Humenné 2. IE group, a. s. Inžinierske stavby 150–199 34 miliónov Levice 3. Provit SK, s. r. o. Poľnohospodársky veľkoobchod 10–19 25 miliónov Bratislava 4. ELTECO, a. s. Elektrotechnika 150–199 21 miliónov Banská Bystrica 5. Zberné suroviny, a. s. Veľkoobchod s odpadom 250–499 18 miliónov Žilina Zdroj: coface

Coface predpovedá pokles platobnej neschopnosti spoločností v regióne o 3,9 percenta v roku 2017 a o ďalších 2,3 percenta v roku 2018. „Zrýchlenie rastu HDP a oživenie investičnej aktivity prinášajú viac pozitívnych signálov pre firmy. Nástup nových infraštruktúrnych projektov, stabilný prínos spotreby domácností a rozvoj zahraničných trhov budú hlavné ekonomické impulzy,“ dodal Sielewicz.

Zvýšenie investícií by malo pomôcť najmä stavebníctvu, doprave a výrobe strojov, stavebných zariadení a stavebných materiálov. Prekážkou však môže byť pre mnohé expandujúce firmy nedostatok pracovnej sily. Firmy tiež môžu mať určité problémy súvisiace aj s vývojom globálnej ekonomiky a politickou neistotou. Ide najmä o prípadné negatívne dôsledky brexitu, vývoj v západnej Európe po voľbách v jednotlivých krajinách, napríklad v Taliansku, či vnútorný politický vývoj v Českej republike, Poľsku a Rumunsku.

V prípade špekulatívneho vyhýbania sa vyrovnávaniu svojich záväzkov budú platiť od prvého októbra na Slovensku nové opatrenia. Ministerstvo spravodlivosti po novom zavádza zmeny v Obchodnom zákonníku, ktoré majú zabrániť účelovému zlučovaniu obchodných spoločností, ktoré sa snažia vyhnúť bankrotu. Obchodné spoločnosti, ktoré sú v kríze, predtým ako idú do bankrotu, už nebudú môcť beztrestne vyťahovať majetok zo spoločnosti na úkor veriteľov.

Ak tak štatutárny orgán alebo spoločník urobí, bude za to niesť zodpovednosť. Spoločnosti sa budú môcť zlučovať aj naďalej, ale iba v prípade, ak sa týmto nedostanú do úpadku. Ak bude mať firma záujem kúpiť podnik v problémoch, môže tak urobiť, ale musí to mať odobrené správou audítora. V nej audítor potvrdí, že zlúčenie nebude pre firmu znamenať záporné základné imanie. Spoločnosti v likvidácii alebo v konkurze sa nebudú môcť zlučovať vôbec.