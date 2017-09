Stavebná produkcia v júli vzrástla medziročne o 14,7 %

Júl je tretím mesiacom aktuálneho roka s medziročným zvýšením výkonov tohto odvetvia, keďže v marci vykázalo rast o 8,5 % a v apríli o 2,3 %. Produkcia v stavebníctve v priemere za sedem mesiacov stúpla o 0,2 % zhruba na 2,6 mld. eur. Vyplýva to z údajov, ktoré v pondelok zverejnil Štatistický úrad SR (ŠÚ).

Produkcia realizovaná stavebnými firmami v tuzemsku v júli tohto roka medziročne vzrástla o 17 % na 452 mil. eur. Jej podiel sa na celkovej stavebnej produkcii medziročne zvýšil o 1,9 percentu­álneho bodu na 95,8 %. Vývoj tuzemskej produkcie ovplyvnilo zvýšenie stavebných prác na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií o 21,5 % na 322,9 mil. eur a opráv a údržby o 7,7 % na 121,9 mil. eur. „V štruktúre tuzemskej produkcie nová výstavba vrátane modernizácií a rekonštrukcií tvorila 71,4 % (o 2,6 percen­tuálneho bodu viac ako v júli 2016). Podiel prác na opravách a údržbe tvoril 27 %,“ uviedol ŠÚ.

Z hľadiska výrobného zamerania objem prác na budovách vzrástol o 14,9 % a na inžinierskych stavbách o 21,7 %. „V rámci tuzemska tvorili práce na budovách 66,9 %, inžinierske stavby sa podieľali 33,1 %,“ dodal ŠÚ. Produkcia realizovaná stavebnými firmami v zahraničí v júli medziročne klesla o 21,3 % na 19,6 mil. eur a jej podiel na celkovom objeme stavebnej produkcie tvoril 4,2 %.

Produkcia realizovaná v tuzemsku za sedem mesiacov tohto roka vzrástla o 1,1 % na 2,476 mld. eur. Objem prác na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií sa zvýšil o 0,3 % na 1,759 mld. eur. Stavebné práce na opravách a údržbe sa zvýšili o 3,3 % a dosiahli 678,8 mil. eur. V štruktúre tuzemskej produkcie klesol podiel novej výstavby vrátane modernizácií a rekonštrukcií o 0,6 percentu­álneho bodu na 71 %, podiel prác na opravách a údržbe tvoril 27,4 %. Produkcia v zahraničí pri objeme 124,2 mil. eur bola nižšia o 15,7 % a na celkovej stavebnej produkcii mala podiel 4,8 %.

„Stavebníctvo pokračovalo aj v júli v raste a v súlade s očakávaniami sa tak definitívne odlepuje od dna. Na rozdiel od minulého roka sme tento rok v júli nepozorovali ani dovolenkové spomalenie stavebníctva, nemožno však vylúčiť, že sa len posunulo na august,“ uviedol analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák. Silný dopyt by však podľa neho mal udržať stavebníctvo na rastovej trajektórii aj v auguste.

Postupné zotavovanie stavebníctva by malo pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch. „Stavebné povolenia z minulého roka naznačujú, že relatívne robustné zotavenie by mohol doručiť najmä segment výstavby budov, a to nielen v rezidenčnej časti, ktorá rástla aj v minulom roku, ale už aj v nebytovej. Medziročne vyššiu stavebnú produkciu by mal vykazovať aj segment výstavby infraštruktúry, rizikom tu však stále ostáva nepripravenosť projektov a časté odklady vo výstavbe,“ upozornil Koršňák. Dlho odkladaný štart výstavby obchvatu Bratislavy cez PPP projekt, ale aj úsekov diaľnic na východe Slovenska a na Kysuciach by však podľa analytika predsa len mali zabezpečiť medziročný rast aj v tomto segmente.