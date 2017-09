Trasúci sa Most SNP potrebuje rozsiahlu rekonštrukciu

Most dostal nový asfalt, ktorý je však odlišný od povrchov na iných mostoch v Bratislave. Odborník tvrdí, že most nutne potrebuje celkovú rekonštrukciu.

Takmer 50-ročný most stále neprešiel obnovou jeho najdôležitejších bodov. "Najkritickejšími bodmi tohto mosta sú tzv. priečla spájajúce dva mostné piliere, ukotvenie lán a chodníky. Tieto prvky rekonštrukciou neprešli,“ povedal pre Pravdu stavebný inžinier a statik Alexander Tesár, ktorý je synom projektanta mosta Arpáda Tesára. Podľa jeho slov rekonštrukcii majú predchádzať merania a skúšky, ktoré odhalia stav mostu. Tie však neboli vykonané ani pred letnou výmenou vozovky.

Rekonštrukcia sa začala v júli tohto roka. Autor: Ivan Majerský, Pravda

Most SNP ako jediný most v Bratislave nemá ani jeden pilier umiestnený v Dunaji. Ide o závesný most vejárového dizajnu. Samotná vozovka a celý most stojí vďaka oceľovým lanám, ktoré počas leta taktiež rekonštrukciou neprešli. Letná rekonštrukcia priniesla len opravu vozovky stavebníkmi, za ktorými je rakúsky kapitál.

V rámci opravy bola z mosta odstránená vrstva asfaltu až po samotnú oceľovú mostovku, ktorá ani po pol storočí prevádzky skorodovaná nebola. Podľa Tesára je to najmä vďaka použitiu tzv. albánskeho asfaltu, ktorý bol v čase výstavby mosta novinkou a tvoril jednu z dvoch vrstiev asfaltu.

V zlom stave sú po letnej rekonštrukcii vozovky chodníky po stranách mosta. Ich oceľová mostovka je po desiatkach rokov prevádzky úplne skorodovaná a na niektorých miestach sa prepadáva. Počas výstavby chodníkov mostovka nebola pokrytá tzv. albánskym asfaltom.

V minulom roku sa navyše realizovala prvá fáza rekonštrukcie mosta, v rámci ktorej došlo k revitalizácii predmostia a okolia mosta. V rámci týchto prác došlo napríklad k natretiu zábradlí na moste, očisteniu okolia chodníkov od grafitov a taktiež k výmene asfaltového koberca chodníkov. K výmene mostovky chodníkov nedošlo.

Nový asfalt na moste je drsnejší ako povrch, po ktorom vodiči jazdili pred rekonštrukciou mosta. Rovnako je drsnejší ako na iných mostoch, ktoré sú v Bratislave v prevádzke. Vibrácie mosta môže podľa Tesára spôsobiť jeho preťaženie. Vďaka novej vozovke má byť most ťažší vraj až o 480 ton.

Hlavné mesto však s preťažením mosta nesúhlasí. "Medializované informácie o preťažení považujeme za absolútne nepodložené. Vozovka má rovnakú hrúbku ako pred opravou. Na realizáciu po celý čas dozeral autorský aj stavebný dozor,“ uvádza magistrát hlavného mesta vo svojom stanovisku.

Rekonštrukciu mosta zabezpečovala slovenská pobočka rakúskej stavebnej spoločnosti Swietelsky, ktorá tvrdí, že množstvo a hmotnosť asfaltu sú na moste rovnaké ako pred jeho opravou. Zmluvná cena rekonštrukcie dosiahla 1,5 milióna eur.

„Vozovka je uložená na mostovke, ktorá je v pozdĺžnom smere vytvorená do oblúka a v priečnom smere má jednostranný sklon smerom k stredu mosta. V obrubníkoch pri strede mosta sú vyrezané odvodňovacie oválne otvory. Spodná hrana otvoru je 6,0 až 7,5 cm nad oceľovou mostovkou. Táto geometria určuje presne hrúbku vozovky na moste. Preto je dôležité povedať, že nové hrúbky boli definované jestvujúcou geometriou a to sa odrazilo v projekte. Množstvo a hmotnosť asfaltu pred opravou a po oprave sú teda rovnaké,“ informuje vo svojom vyhlásení spoločnosť.

Vodiči sú s rekonštrukciou mosta nespokojní. Pri prejazde cítia nerovnosti a vibrácie. Autor: Robert Hüttner, Pravda

Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal v júli tohto roka povedal, že mesto má s Mostom SNP ďalšie plány a pomaly sa pripravuje aj na komplexnú diagnostiku mosta. Oprava vozovky sa začala 3. júla o 10. hodine. Doprava na moste bola obmedzená, prejazdný bol v každom smere len jeden pruh. Pôvodne mala rekonštrukcia prebiehať už počas leta v roku 2016, keď sa počítalo s úplnou uzáverou mosta.

Most SNP je dlhý 430,8 metra a jeho výstavba prebiehala v rokoch 1967 až 1972. Otvorený bol 26. augusta 1972. Jeho jediný pylón je vysoký 84,6 metra, pričom štvorprúdová cesta vedúca po moste spája Petržalku s mestskou časťou Staré Mesto. Celková hmotnosť mosta dosahuje viac ako 7,5 tisíca ton. Most slúži ako predloha pre zavesený most v hlavnom meste Lotyšska Rige, ktorý vedie ponad rieku Daugava.

V Bratislave je v súčasnosti ponad rieku Dunaj v prevádzke 5 mostov. Pre automobilovú dopravu sú sprístupnené štyri z nich. Najväčší objem dopravy prechádza cez diaľničný Prístavný most. Denne cezeň prejde viac ako 100-tisíc áut, zároveň ide o najvyťaženejší cestný úsek na Slovensku.

Najmladším mostom, po ktorom jazdia autá, je Most Apollo. Vodičom bol sprístupnený v roku 2005. V minulosti motorové vozidlá prechádzali aj po Starom moste. Po rekonštrukcii, ktorá bola ukončená koncom roka 2015, motorové vozidlá na most prístup nemajú.

V najbližších rokoch má pribudnúť ďalší most cez Dunaj v rámci pripravovanej diaľnice D4, ktorý vytvorí nultý obchvat hlavného mesta. Napriek tomu, že štát podpísal so španielskou spoločnosťou koncesnú zmluvu na výstavbu a 30-ročnú prevádzku 59,1 kilometra ciest už pred viac ako rokom, výstavba sa ešte naplno nerozbehla.