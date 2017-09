Richter pripravuje generálny pardón pri nelegálnom zamestnávaní

Ako uviedol minister v parlamentnej rozprave k návrhu novely zákona o nelegálnom zamestnávaní, títo zamestnávatelia by boli v rámci generálneho pardónu vymazaní z tzv. čiernej listiny. Účasť zamestnávateľov na tejto listine totiž neumožňuje 5 rokov uchádzať sa o zákazky od štátu. Odmieta však retroaktívne odpustenie pokút, ktoré boli zamestnávateľom uložené. „Nejde o vrátenie pokút, ale o očistenie ich mena,“ dodal Richter.

Ak zamestnávateľ od začiatku budúceho roka neprihlási svojho zamestnanca do registra Sociálnej poisťovne do siedmich dní od začiatku výkonu jeho práce, nebude sa to považovať za nelegálne zamestnávanie. Vyplýva to z vládneho návrhu novely zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, ktorý prerokoval parlament. Zamestnávateľ však bude povinný splniť si prihlasovaciu povinnosť najneskôr do začiatku výkonu kontroly nelegálneho zamestnávania.

„Ak príde kontrolný orgán po čase, kedy zamestnanec začal vykonávať svoju činnosť, no v lehote siedmich dní a zistí, že zamestnávateľ si ešte nesplnil prihlasovaciu povinnosť, konštatuje nelegálne zamestnávanie,“ upozorňuje ministerstvo práce. Ak si však zamestnávateľ splní oznamovaciu povinnosť v lehote siedmich dní a stihne tak spraviť pred výkonom kontroly, kontrolný orgán nemôže konštatovať nelegálne zamestnávanie.

Nezaradený poslanec NR SR Jozef Mihál návrh novely zákona počas parlamentnej rozpravy ocenil, keďže súčasné nastavenie zákona považuje za príliš prísne. Upozornil na to, že ak kontrolný orgán v súčasnosti skonštatuje u zamestnávateľa nelegálne zamestnávanie, ten za to dostane nielen pokutu, ale uloží sa mu aj 5-ročný zákaz prijímania dotácií od štátu, či prostriedkov z eurofondov. Takýto trest pritom môže byť podľa Mihála závažnejší ako samotná pokuta. Bývalému ministrovi práce a sociálnych vecí však prekáža, že novela zákona nerieši prípady, ktoré vznikli alebo ešte len vzniknú do 1. januára budúceho roka, teda do termínu plánovanej účinnosti novely zákona.