Septembrové opravy ciest. Prečo sa nerobili v lete?

Nedokončené opravy ciest spôsobujú po septembrovom návrate z dovoleniek rozsiahle kolóny najmä v hlavnom meste. Na začiatku septembra sa dopravné zápchy vytvárali najmä na Botanickej a Karlovoveskej ulici v bratislavskej mestskej časti Karlova Ves, ktorá má 33-tisíc obyvateľov. Vodiči stáli v kilometrových kolónach aj napriek tomu, že rekonštrukcia cesty bola ukončená ešte v auguste.

"Opravné práce boli ukončené 29. augusta 2017, no chybou dodávateľskej spoločnosti bolo na mieste zanechané dopravné značenie. Na výzvu hlavného mesta bolo dopravné značenie dňa 4. septembra 2017 z miesta odstránené,“ informuje Veronika Šafáriková z komunikačného a marketingového oddelenia hlavného mesta. Vďaka zmätočnému značeniu sa v prvý školský deň vytvárali na kraji mestskej časti dopravné kolóny, ktoré spôsobovali zdržania aj vodičom smerujúcim z Devína do centra mesta.

V Bratislave počas letných mesiacov prebehla rekonštrukcia vozovky Mosta SNP. Doprava bola vedená len v jednom jazdnom pruhu v každom smere. Výmena asfaltu trvala od začiatku júla do konca augusta. Vodiči však s opravou spokojní nie sú. Na novej vozovke sú nerovnosti a most vibruje.

Pri Senci sa doprava dočasne zhoršila

Na začiatku školského roka Národná diaľničná spoločnosť začala s opravou vozovky na diaľnici D2 v blízkosti Malaciek. Práce prebiehali v pravom jazdnom páse v smere do Bratislavy, pričom práce týkajúce sa výmeny asfaltu prebiehali v pravom jazdnom páse a na krajnici. Doprava bola až do 10. septembra vedená len v ľavom jazdnom páse pri znížení maximálne povolenej rýchlosti. Najmä počas dopravnej špičke sa v smere do Bratislavy na diaľnici vytvárali dopravné kolóny a vodiči museli počítať so zdržaním.

Na začiatku posledného augustového týždňa diaľničiari uzatvorili dočasný výjazd na diaľnicu D1 v tesnej blízkosti vznikajúcej križovatky Blatné. Spolu s uzatvoreným výjazdom, ktorý umožňoval rýchle napojenie na diaľnicu pre ľudí smerujúcich do Bratislavy, došlo k otvoreniu zrekonštruovaného mosta na ceste prvej triedy I/61. Diaľničná križovatka Blatné bude hotová až koncom roka 2017. V súčasnosti prebieha budovanie severnej vetvy križovatky, ktorá nahradí práve chýbajúci dočasný výjazd.

Južnú vetvu diaľničiari plánovali sprejazdniť už v septembri tohto roku. Vďaka nej by bolo možné zísť z diaľnice pri obci Blatné v smere z Bratislavy a takisto sa na diaľnicu pripojiť smerom na Trnavu. So spustením premávky na tejto časti križovatky nesúhlasí dopravná polícia pre chýbajúci odbočovací pruh. Znížená rýchlosť na 60 km/h na diaľnici pre políciu nie je dostačujúca. Počas leta NDS ukončila opravu vozovky pod novým mostom na pravom páse diaľnice, do ktorého presmerovala dopravu, a začala s rekonštrukciou ľavej strany.

Od prvého pracovného septembrového dňa sa na novom moste v smere do Senca vytvárajú rozsiahle dopravné kolóny. Vodiči strácajú na vjazde do hlavného mesta desiatky minút. Situácia sa pravdepodobne nezmení až do decembrového otvorenia križovatky, ktorej výstavba diaľničiarov stojí 23,3 milióna eur. Jednou z možností, ako sa kritickému úseku vyhnúť, je využitie možnosti pripojenia na diaľnici vo Voderadoch. V takom prípade však obyvatelia obce Blatné a okolitých obcí musia navyše prejsť 30 kilometrov.

Pri Strečne sa jazdí rýchlosťou 30 km/h

Dopravné obmedzenia trvajú aj na ceste prvej triedy I/18 vedúcej cez Strečniansku úžinu v blízkosti Žiliny. Práce na stabilizácii skalného brala pod hradom Strečno sa predlžujú. Pôvodne mali byť hotové v máji tohto roku. Pre nepriaznivé počasie sa práce na hornej časti masívu posunuli až na jún. V júli bola na úseku cesty prvej triedy pod hradom vyhlásená mimoriadna situácia, pričom došlo k úplnému uzatvoreniu významnej dopravnej tepny.

Dopravu pod Strečnom výrazne spomaľuje predlžujúca sa sanácia skalného brala. Autor: Renáta Jaloviarová, Pravda

Práce na spodnej časti skalného brala majú trvať až do konca septembra, preto vodiči musia aj naďalej pri prejazde daného úseku počítať so zdržaním a zároveň zvýšiť opatrnosť. Aktuálne je cesta prejazdná vo dvoch zúžených jazdných pruhoch. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 30 km/h.

Cestu pod Strečnom definitívne odľahčí až diaľničný úsek D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala s najdlhším tunelom na Slovensku Višňové, ktorý má byť dokočený podľa informácií zverejnených na internetovej stránke NDS v decembri roku 2019. Je možné, že počas výstavby dôjde ku komplikáciám, ktoré by koniec výstavby odsunuli až na rok 2020. Predošlý úsek D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka má byť odovzdaný do používania vodičom podľa zmluvy v októbri 2018. Oba úseky vytvoria južný obchvat Žiliny, ktorý navyše tranzitnej doprave umožní vyhnúť sa aj frekventovanej ceste pod Strečnom.

Dopravu obmedzujú nestabilné svahy

Prvú úľavu od tranzitnej dopravy dostane Žilina už v novembri tohto roku, keď bude otvorený úsek D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno. Štvorprúdovka s tunelom Považský Chlmec odkloní z mesta tranzitnú dopravu smerujúcu na sever k poľským a českým hraniciam. Výstavba však v porovnaní s pôvodnými plánmi mešká štyri mesiace.

V lete sa objavil neočakávaný problém na rýchlostnej ceste R2 medzi Zvolenom a križovatkou Budča. Cesta bola po zosuve koncom júla niekoľko dní neprejazdná, no po oprave ju vodiči opäť môžu využívať v jednom jazdnom páse. Hovorkyňa NDS Michaela Michalová povedala, že cesta bola po páde veľkého skalného brala poškodená len lokálne a v súčasnosti je uzatvorený jeden jazdný pás. V stredovom deliacom páse bola po celej dĺžke sanovaného územia zhotovená deliaca zábrana z vysokopevnos­tnej siete.

Problémový svah teraz čaká sanácia. „Na sanovanom území prebieha čistenie svahu a v najbližších dňoch sa začne s realizáciou prípravných prác na osadenie vysokopevnostných záchytných dynamických sietí. Termín ukončenia sanácie je určený na koniec januára 2018. Samozrej­mosťou je priaznivé počasie, keďže ide o práce v ťažko prístupnom teréne,“ zdôraznila Michalová.

Niektoré stavby boli hotové načas

Na druhej strane sú aj úseky, kde sa opravy v lete stihli. Počas leta diaľničiari stavali v tesnej blízkosti rýchlostnej cesty R1 pri obci Vlčkovce protihlukovú stenu. Podľa pôvodného plánu bol termín dokončenia stavby stanovený na koniec augusta. NDS ukončila stavbu v dvojtýždňovom predstihu. V miestach výstavby bola znížená rýchlosť a doprava vedená v štyroch zúžených jazdných pruhoch.

V júli po roku rekonštrukcie otvorili aj most na ceste prvej triedy I/11 v Čadci. Nový most odľahčí dopravu vnútri mesta. Zároveň priaznivo prispeje k dopravnej situácii na Kysuciach. V Prešove počas prázdnin prebiehali opravy ciest na viacerých miestach. Rekonštrukčné práce súviseli s preložkou cesty prvej triedy I/68. Práce však pokračovali aj na konci augusta na niekoľkých úsekoch. Vodiči museli počítať s obmedzeniami na Východnej a Budovateľskej ulici. Rekonštrukcia železničného priecestia na Levočskej ulici si vyžiadala počas leta trojdňovú uzáveru jedného z hlavných cestných ťahov v meste.

Letné mesiace chceli využiť na rekonštrukciu verejných priestranstiev aj menšie mestá. „V letných mesiacoch sa realizovali rekonštrukčné práce na viacerých chodníkoch a mestských komunikáciách,“ potvrdila hovorkyňa Považskej Bystrice Iveta Kováčiková. V auguste sa začala rekonštrukcia ulíc a chodníkov v Stropkove, ktorá potrvá až do októbra. V septembri sa začali práce na cestách aj v Bojniciach. Podobná situácia je aj v neďalekej Prievidzi, kde sa mesto pripravuje na rozsiahlu rekonštrukciu.