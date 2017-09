Podpredsedami ÚRSO by sa mali stať Jozef Mihók a Milan Kubala

„Zákon mi ukladá do 90 dní podať vláde návrh kandidátov na podpredsedov. Pravdepodobne sa s víťazmi výberového konania stotožním a budúci týždeň ich zrejme predložím vláde na schválenie. Vzhľadom na to, čo uviedla komisia vo svojej zápisnici, mali by to byť dobrí kandidáti,“ povedal pre portál vEnergetike.sk predseda ÚRSO Ľubomír Jahnátek.

Na dva podpredsednícke posty sa na základe verejnej výzvy prihlásili celkovo traja kandidáti. Neuspel zamestnanec regulačného úradu Ján Horvát. Kandidátov posudzovala výberová komisia, v ktorej boli predstavitelia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ), Republikovej únie zamestnávateľov, Klubu 500 a Združenia miest a obcí Slovenska. Za regulačný úrad boli v komisii dvaja zástupcovia. Dvoch svojich zástupcov malo aj Ministerstvo hospodárstva SR. Predsedom výberovej komisie bol Otto Nevický z AZZZ.

Predseda ÚRSO sa rozhodol ísť nad rámec zákona a vyhlásiť výberové konanie na post podpredsedov preto, aby sa na čelo úradu dostali kvalifikovaní ľudia, ktorí dokážu presvedčiť o svojich kvalitách výberovú komisiu. „Rozhodol som, že si nebudem vyberať podpredsedov z okruhu ľudí, ktorých v tejto brandži poznám. Nech dostanú príležitosť ďalší, preto som sa rozhodol urobiť verejné výberové konanie,“ dodal Jahnátek.

Šéf regulačného úradu sa neobáva pre výber kandidátov na post podpredsedov ÚRSO kritiky zo strany opozičných strán. „Ja som napríklad jedného z tých víťazov ani nevidel. Všetko bolo absolútne mimo dosahu predsedu úradu. Všetko si riadil predseda výberovej komisie. Myslím si, že komisia sa rozhodovala na základe svojich predstáv a vybrali tých najlepších,“ konštatoval Jahnátek.