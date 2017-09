Šéf JPMorgan: Bankára obchodujúceho s bitcoinom by som prepustil

Taktiež predpovedal, že kupci tejto meny v budúcnosti zaznamenajú rozsiahle straty, imformoval denník Financial Times.

„Táto mena nebude fungovať,“ vyhlásil Dimon na investičnej konferencii v New Yorku. „Keby sme mali bankára, ktorý by obchodoval s bitcoinmi, okamžite by som ho prepustil, a to z dvoch dôvodov. Po prvé, je to proti našim pravidlám. Po druhé, je to hlúpe,“ dodal.

Hodnota bitcoinu sa od decembra zdvihla viac než štvornásobne a dostala sa nad 4100 dolárov. Na konci roka 2015 sa bitcoiny predávali za menej než 250 dolárov.

Bitcoin vznikol v roku 2009 ako alternatíva oficiálnych mien a počas niekoľkých rokov sa presadil ako popredná kybernetická mena sveta. Vytvára ju sieť počítačov so špecializovaným softvérom naprogramovaným tak, aby uvolňoval nové virtuálne mince stabilným a postupne sa spomaľujúcim tempom. Keďže nie je pod kontrolou žiadnej centrálnej banky a dá sa ľahko presúvať, často ju využívajú tí, ktorí sa chcú vyhnúť kontrole svojho kapitálu.