Meškajúce vlaky na juhu stoja štát milióny

Niektorí cestujúci využívajúci žlté vlaky súkromného dopravcu RegioJet na trati medzi Bratislavou a Komárnom sú zúfalí. Denne pri dochádzaní za prácou do hlavného mesta musia počítať s preplnenými meškajúcimi vlakmi. V niektorých prípadoch sa tiež stane, že spoj vynechá úplne. Štát dotuje prevádzku súkromných vlakov ročne miliónmi eur. Súkromného vlakového dopravcu RegioJet môže tiež za problémy so spojmi pokutovať.

Nespokojní cestujúci takmer denne vyjadrujú nespokojnosť prostredníctvom sociálnych sietí na stránkach spoločnosti RegioJet. "Pravidlom je, že ranné spoje meškajú, ľudia sa nestíhajú dostaviť do práce, vlaky sú preplnené, ľudia sa nezmestia do vlaku,“ odkázala na Facebooku dopravcovi nespokojná cestujúca Anežka.

Podľa dodatkov k zmluve uzavretej medzi štátom a RegioJetom za rok 2016 štát súkromnému dopravcovi zaplatil na dotáciách 8,42 milióna eur. Dopravu vo verejnom záujme si objednáva štát vo forme počtu vlakokilometrov (vlkm). Jeden vlkm podľa cenovej úrovne z decembra 2015 štát v prípade RegioJetu stojí 5,82 eura. Rezort dopravy si za rok 2016 objednal 1,197 milióna vlkm. Podľa Mareka Modranského, predsedu Inštitútu verejnej dopravy, dotácia pre RegioJet nie je ovplyvnená výškou tržieb, a teda ani obsadenosťou vlakov.

Cestujúci, ktorí využívajú služby RegioJetu na trati medzi Bratislavou a Komárnom, tvrdia, že 20-minútová cesta často zaberie aj hodinu. Jedným z dôvodov je však aj extrémny záujem o cestovanie na danej trati, keďže cestné ťahy z juhovýchodného smeru do Bratislavy sú taktiež preplnené. Zdržanie v kolónach vodiči každý deň počítajú v desiatkach minút.

Minulý týždeň v stredu počas Európskeho týždňa mobility ostali na hlavnej železničnej stanici v Bratislave v podvečerných hodinách desiatky ľudí. Žltý vlak, ktorý mal zo stanice odísť smerom na Komárno, pre poruchu neodišiel.

Objednávateľom žltých vlakov na trase Bratislava-Komárno je ministerstvo dopravy

"Na trati Bratislava – Komárno sú počas mesiaca september de facto každý týždeň výluky prevádzky, keď Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) realizujú rekonštrukciu železničného zvršku, prípadne opravy zabezpečovacieho zariadenia. Táto činnosť je nevyhnutná a je plánovaná a realizovaná zo strany správcu infraštruktúry ŽSR a my o nich informujeme pravidelne s predstihom na internetových stránkach,“ informuje o možných príčinách meškania hovorca spoločnosti RegioJet Aleš Ondrůj.

Zároveň však priznáva, že počas stredy minulého týždňa došlo k poruche na jednom z vlakov, ktorú sa nepodarilo ihneď odstrániť. "Išlo o poruchu, ktorá, bohužiaľ, v rámci každej prevádzky občas nastane. Cestujúci potom využili nasledujúci vlakový spoj, ktorý išiel na rovnakej trase len o 30 minút neskôr – to bolo najrýchlejšie riešenie, ako zaistiť náhradný spôsob dopravy cestujúcich. Bohužiaľ, nikdy sa nedá 100-percentne predísť prevádzkovým poruchám, rozumieme, že je to pre cestujúcich nepríjemné a za komplikácie sa im ospravedlňujeme,“ dodáva Ondrůj.

Žlté vlaky jazdia na trase medzi Bratislavou a Komárnom vo verejnom záujme. Ich objednávateľom je ministerstvo dopravy, ktoré ich prevádzku dotuje a môže neplnenie zmluvy aj sankcionovať. "V tomto roku 2017 ministerstvo vykonalo niekoľko kontrol v spoločnosti dopravcu RegioJet na základe spomínanej zmluvy. Za nedostatky budú dopravcovi udelené primerané sankcie. Prehľad pokút v tomto roku nie je uzavretý, preto vám konkrétne čísla nateraz nevieme poskytnúť,“ informoval rezort dopravy.

Rezort dopravy tvrdí, že v rámci zmluvy vždy udeľuje sankciu za jej nedodržanie. Zmeškanie vlakov ako také samostatne nie je sankcionované. Avšak počet zmeškaní z dôvodu poruchy súpravy pri presiahnutí počtu zmeškaní v priebehu roka je možné sankcionovať.

Včera sa magistrát Bratislavy dohodol s RegioJetom na zapojení dopravcu do Bratislavskej integrovanej dopravy (BID). RegioJet by mal v rámci tejto dopravy od začiatku budúceho roka obsluhovať zastávky Bratislava – Hlavná stanica, Bratislava – Nové Mesto, Bratislava – Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Rovinka, Nové Košariská, Miloslavov, Kvetoslavov – zastávka a Kvetoslavov. Súkromný dopravca má však už v rámci zmluvy so štátom o doprave na trati medzi Bratislavou, Dunajskou Stredou a Komárnom ustanovenie, podľa ktorého je povinný vynaložiť maximálne úsilie na dosiahnutie realizácie prepojeného integrovaného dopravného systému s poskytovateľmi mestskej hromadnej dopravy.