Ryanair nahneval britské úrady. Odškodnenie môžu žiadať aj Slováci

Klienti írskych nízkonákladových aerolínií tak ostali bez možnosti vycestovať. „Mám zlosť,“ vyhlásil generálny riaditeľ CAA Andrew Haines.

Otvorenie novej linky z Bratislavy do Solúna, ktoré malo byť spustené od zimného letového poriadku, teda od 29. októbra 2017, bolo odložené na 26. marca 2018. Veronika Ševčíková, hovorkyňa bratislavského letiska

Ryanair je najväčšia nízkonákladová letecká spoločnosť v Európe. Tento mesiac začala rušiť stovky letov, čo sa okrajovo dotklo aj pasažierov z bratislavského letiska. Ryanair tento týždeň oznámil, že v rušení letov bude pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch. Konkrétne, Ryanair zruší približne 400-tisíc rezervácií na 18-tisíc letov v období november 2017 – marec 2018, čo negatívne ovplyvní cestovné plány klientov.

Tieto opatrenia Ryanairu sa dotknú aj Bratislavy, respektíve tých, čo v období od novembra do marca budúceho roku chcú letieť do gréckeho Solúna (Thessaloniki). Preto sa odporúča, aby klienti Ryanairu sledovali svoje e-mailové schránky pre správy od leteckého dopravcu. Alebo sa s ním priamo kontaktovali.

Na Slovensku sa obmedzenie letov spoločnosti Ryanair dotkne cestujúcich na trase Bratislava – Solún (Thessaloniki). Autor: Reuters, CLODAGH KILCOYNE

„Otvorenie novej linky z Bratislavy do Solúna, ktoré malo byť spustené od zimného letového poriadku, teda od 29. októbra 2017, bolo odložené na letný letový poriadok. Nová linka do Solúna a späť bude spustená od 26. marca 2018,“ uviedla Veronika Ševčíková, hovorkyňa bratislavského letiska.

Vedieť o nečakaných zmenách je dôležité najmä preto, že po zakúpení letenky majú zákazníci po zrušení letu právo na kompenzáciu. Kompenzácia môže mať podobu vrátenia zaplatenej sumy za letenku alebo zmenu dátumu a času odletu/príletu.

Ryanair poškodeným zákazníkom sľubuje darovať „voucher“ (poukážku) v hodnote 40 alebo 80 eur, podľa toho, či išlo o jednosmerný, alebo spiatočný let. Práve v kompenzácii škôd zákazníkov však podľa CAA spoločnosť Ryanair zlyhala a ľudí nedostatočne informovala o ich právach. CAA do siedmich dní rozhodne, či bude Ryanair za tieto praktiky žalovať na súde.

Ryanair uviedol, že od novembra stiahne z prevádzky 25 zo 400 lietadiel vo svojej flotile. Najviac obmedzené budú lety z miest, ako je Hamburg, Sofia, Trapani, Edinburgh či Gdansk. Letecká spoločnosť odhaduje, že v tomto fiškálom roku, ktorý sa skončí 31. marca 2018, prepraví o dva milióny cestujúcich menej, ako pôvodne plánovala.

Ryanair predpokladá, že v nasledujúcom finančnom roku 2018/2019 počet prepravených cestujúcich klesne o štyri milióny. Nízkonákladová letecká spoločnosť zároveň oznámila, že sa nebude zaujímať o kúpu skrachovaných talianskych aerolínií Alitalia.

Ryanair z bratislavského letiska vypravuje desiatky spojov týždenne. V apríli pribudli destinácie do Manchestru, Leedsu, Niša či Atén. Koncom leta Ryanair zmenil pravidlá na prepravu príručnej batožiny. Na palubu lietadla – so sebou – je možné zobrať si len príručnú batožinu s letenkou označenou ako „prioritný nástup“. Inak pôjde batožina do kufra lietadla, čo znamená zdržanie v mieste destinácie.