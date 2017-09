Daňovú reformu v USA má zaplatiť vysoký hospodársky rast

Výpadok štátnych príjmov spojený s navrhovanou daňovou reformou pokryje hospodársky rast Spojených štátov. Vyhlásil to vo štvrtok poradca prezidenta Donalda Trumpa Gary Cohn v rozhovore pre server CNBC.

„Domnievame sa, že celkový úbytok daní môžeme vyrovnať vďaka súčasnému stúpajúcemu hospodárskemu cyklu,“ povedal Cohn. „Náš plán vychádzal z ročného rastu hrubého domáceho produktu o tri percentá a teraz usudzujeme, že bude podstatne vyšší,“ uviedol.

Ministerstvo obchodu USA vo štvrtok spresnilo výšku rastu HDP v druhom polroku na 3,1 percenta z 1,2 percenta v prvom kvartáli. Bolo to najprudšie tempo za viac ako dva roky. Za polrok bol rast ekonomiky na úrovni 2,1 percenta. Prezident Donald Trump si na tento rok stanovil ambiciózny cieľ – dosiahnuť trojpercentný rast.

Podľa navrhovanej daňovej reformy má zdanenie firemných ziskov klesnúť na 20 percent zo súčasných 35 percent, pre jednotlivcov by sa súčasných sedem daňových sadzieb zlúčilo do troch: 12, 25 a 35 percent.

Niektorí analytici odhadujú, že redukcia daní pripraví štát prinajmenšom o 1,5 až 2,2 bilióna dolárov. Cohn však vyhlásil, že rozpočtový deficit sa nezvýši. „Predpokladáme, že do Ameriky môžeme presmerovať množstvo podnikania a pracovných miest, môžeme byť veľmi konkurencieschop­ní,“ uviedol v interview. Vďaka daňovej reforme a deregulácii by ekonomika mala podľa neho vzrásť „podstatne nad tri percentá“.

„Zníženie daňového zaťaženia vyústi v rast konkurencieschop­nosti amerických firiem v globálnom meradle, a to povedie k rastu produktivity, miezd a zamestnanosti. Všetky tieto skutočnosti sa premietnu do vyššieho HDP, myslíme si, že je to veľmi reálne,“ povedal Cohn.

Plán ale čaká v Kongrese veľká bitka s demokratmi a jednotná nie je ani Trumpova vlastná strana, napísala agentúra Reuters. Okrem toho, že navrhované opatrenia by vyústila v nárast deficitu federálneho rozpočtu, kritici poukazujú na to, že skôr ako strednej triede by priniesla daňové úľavy bohatým Američanom.