Trináste platy nevoňajú ani odborárom

SNS napokon v koalícii presadila, že mimoriadne platy budú od roku 2018 dobrovoľné a postupne sa oslobodia od odvodov a daní. „Takto sa politika robiť nedá,“ tvrdí predseda Odborového zväzu KOVO Emil Machyna.

Podľa neho je otázka vyplácania mimoriadnych finančných dávok zamestnancom predovšetkým vecou silného kolektívneho vyjednávania a politické zásahy zhora do tejto sféry vnášať netreba. „Aj s odpustením daní a odvodov je to zložité. Zamestnanci by v čistom ani nemuseli dostať viac ako doteraz, stačí, ak im firma dá odmeny nižšie v porovnaní s dnešnými. No štát by určite prišiel o nemalé peniaze. Ako by sa bez nich postaral o chorých či dôchodcov?“ pýta sa Machyna.

„Ak to má byť dobrovoľné, prečo sa to musí upraviť nejakými zákonmi?“ uvažuje aj Martin Hošták z Republikovej únie zamestnávateľov. Zdôrazňuje, že zástupcovia firiem sa už viackrát ohradili voči zneužívaniu pracovnej legislatívy na zberanie politických bodov za návrhy „ako chcú pomôcť ľuďom“.

Za odborníkov napríklad ekonóm Vladimír Baláž z Prognostického ústavu SAV takisto hovorí o potenciálnom zavedení 13. a 14. platu ako o „nerozumnom kroku“.

„Bola by to ďalšia systémová chyba, ktorá by priniesla akurát značný výpadok v štátnom rozpočte. Vstup do pracovnoprávnych vzťahov má vygenerovať trh, do tohto prostredia nemá vstupovať štát,“ odkazuje Baláž politikom.

Iný názor má však audítorka BMB Leitner Renáta Bláhová. Podľa nej by sa vďaka týmto dávkam mohli v súlade s proklamovanou prioritou vlády zvýšiť príjmy zamestnancov. Najmä ak sú jedinou zo skupín „živiacich štát“, ktorým zatiaľ väčšie výhody poskytnuté neboli. „Veď napríklad živnostníci dostali zvýšené paušálne výdavky,“ pripomína.

Podľa Bláhovej, ak sa zabráni špekulatívnemu zneužívaniu týchto dávok, z pohľadu štátu by mohlo ísť dokonca o fiškálne neutrálne opatrenie, pretože oslobodenie sa dá podmieniť napríklad pracovnoprávnym nárokom. Odborníčka sa tiež domnieva, že 13. a 14. platy si budú môcť dovoliť vyplácať aj menší zamestnávatelia, bez nátlaku zamestnaneckých rád či odborov. „Podľa môjho osobného neformálneho prieskumu počas leta by dávky takouto formou privítali všetci zamestnanci a veľká väčšina serióznych zamestnávateľov. Bude rovnako motivovať štátny aj súkromný sektor,“ uvádza audítorka.

Vyplácanie 13. a 14. platov poznajú aj v iných krajinách. Napríklad v Rakúsku pre ne používajú názvy „odmena na dovolenku“ a „odmena na Vianoce“ a tiež s nimi súvisia daňové úľavy. Ako pripomína Bláhová, pôvodne ich v Rakúsku presadili odborári do kolektívnych zmlúv, no potom sa rozšírili a zaviedli plošne, najmä vďaka daňovej reforme v 70. rokoch minulého storočia.