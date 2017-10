Národného štadióna sa hádam dočkajú aj atléti

Nielen tenisti, futbalisti, ale aj atléti by mali mať profesionálne športovisko na svetovej úrovni. Slovensko by tak mohlo organizovať prestížne športové akcie.

Multifunkčný Národný atletický štadión v Banskej Bystrici nebude určený len bežcom či kladivárom. Poslúži aj futbalistom. Stavba bude znamenať pre atletiku výrazný posun, kedy bude stáť, ešte nie je známe. O projekte sa zatiaľ vedú rokovania.

V srdci Slovenska má vyrásť certifikované závodisko určené pre beh, športovú chôdzu či viacboj. Pôjde o rekonštrukciu a dostavanie štadióna Štiavničky v Banskej Bystrici, ktorý zatiaľ využívajú futbalisti. Hovorí sa o nej už roky, teraz však naberá reálnejšie kontúry. „Koncepcia rozvoja Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica počíta s rekonštrukciou uvedeného areálu,“ potvrdila pre Pravdu hovorkyňa ministerstva obrany Danka Capáková. V súčasnosti sa pripravujú podmienky na vyhlásenie súťaže na dodávateľa projektových prác a realizátora rekonštrukcie. „Cieľom je v uvedenom areáli vybudovať národný atletický štadión zodpovedajúci európskym a svetovým štandardom. Rovnako bude slúžiť ako futbalový štadión, čo sa vzájomne nevylučuje,“ doplnila Capáková.

O projekte a o financiách rokujú VŠC (Vojenské športové centrum) Dukla Banská Bystrica, ktoré má štátny areál v správe, Slovenský atletický zväz a ministerstvo obrany. Na otázky, kedy by sa s rekonštrukciou štadióna malo začať a koľko by mala stáť, hovorkyňa neodpovedala. VŠC Dukla avizovalo, že s prácami by sa mohlo začaťv roku 2018.

Ako má štadión vyzerať po rekonštrukcii a dostavbe. Autor: bystricoviny.sk

Myšlienka národného atletického štadióna Štiavničky v Banskej Bystrici vyšla z rokovania medzi Slovenským futbalovým zväzom a Slovenským atletickým zväzom. Ministerstvo školstva malo pôvodne na opravy banskobystrického futbalového štadióna vyčlenených 2,5 milióna eur. Po novom ich však chce rozdeliť medzi športoviská v štyroch mestách. „Ide o štadióny v mestách Liptovský Mikuláš, Dubnica nad Váhom a Spišská Nová Ves v celkovej sume 2 250 000 eur, a Národného tréningového centra Slovenského futbalového zväzu v Poprade v sume 150 000 eur,“ konkretizuje rezort školstva v návrhu na doplnenie uznesenia vlády z roku 2013 k financovaniu rekonštrukcie, modernizácie a budovania futbalových štadiónov, ktorý čaká na zaradenie na rokovanie vlády. Športovisko v Banskej Bystrici novým využitím stratí svoj štatút futbalového štadióna, preto už do tohto uznesenia nespadá.

V prípade rekonštrukcie a dostavby futbalového štadióna Štiavničky v Banskej Bystrici sa o financovanie postará ministerstvo obrany, Vojenské športové centrum Dukla Banská Bystrica a Slovenský futbalový zväz.

Do štadióna na Štiavničkách sa už roky poriadne neinvestovalo. Opakované snahy o rekonštrukciu často zlyhali na zložitých vlastníckych vzťahoch. Areál patrí ministerstvu obrany, je v správe jeho organizácie VŠC Dukla Banská Bystrica. Štadión si od nich prenajímalo mesto, ktoré ho poskytovalo najmä pre potreby futbalového klubu Dukla.

Fakty o Národnom atletickom štadióne Národný atletický štadión vznikne zo súčasného futbalového štadióna na Štiavničkách v Banskej Bystrici

Jeho súčasťou budú nielen bežecké dráhy, ale aj futbalové ihrisko

V rámci areálu štadióna vzniknú dráhy určené na rozcvičovanie športovcov či plochy pre vrhačské disciplíny, ako je vrh guľou či hod kladivom

Bude spĺňať svetové štandardy, v jeho priestoroch sa tak budú môcť konať medzinárodné súťaže

S výstavbou by sa mohlo začať na budúci rok

Rozpočet na modernizáciu zatiaľ nie je známy

O modernizáciu sa chcel v minulosti pokúsiť Slovenský futbalový zväz, čomu však zabránil fakt, že areál patrí štátu. V roku 2015 aktivitu prevzalo VŠC Dukla Banská Bystrica, to dalo pripraviť štúdiu moderného atletického a futbalového štadióna. Projekt sa vtedy nezrealizoval. Prezident atletického zväzu Peter Korčok potvrdil rokovania s vojenským centrom. Podčiarkol, že Národný atletický štadión je pre nich priorita. „Je to niečo, čo vnímame pre rozvoj atletiky ako nevyhnutné,“ konštatoval Korčok. Lokalitu považuje za ideálnu. „Bude na mieste, kde má atletika tradíciu a kde funguje najúspešnejší atletický klub,“ dodáva Korčok. Jeho členom je aj najúspešnejší slovenský chodec a olympijský víťaz Matej Tóth.

Štadión bude podľa Korčoka v prvom rade využívaný na tréning a ako tréningové zázemie pre slovenských športovcov. „Mal by byť certifikovaný tak, aby sme tam mohli organizovať súťaže,“ avizuje. Slovensko by tak mohlo napríklad hostiť majstrovstvá Európy v atletike v mládežníckych kategóriách.

Športová infraštruktúra v atletike je u nás podľa Korčoka veľmi žalostná. „Máme len dva certifikované štadióny, jeden v Banskej Bystrici a druhý v Šamoríne, ktorý je navyše súkromný,“ približuje prezident SAZ. Za posledných 47 rokov sa na našom území vybudovalo dvanásť atletických dráh. Z nich je len polovica osemdráhová. „Ostatné sú len štvordráhové, teda sa na nich nedá robiť viac ako žiacka atletika alebo žiacke súťaže,“ upozornil Korčok. Aby tam mohli byť súťaže, okrem hlavnej atletickej dráhy je nevyhnutné, aby pribudli ďalšie atletické plochy na rozcvičovanie, plochy pre vrhačské disciplíny. Korčokovi sa pozdáva myšlienka, že na štadióne bude vytvorený priestor aj pre iné druhy športov. „Nebránime sa tomu, že areál bude slúžiť aj futbalu,“ uzavrel šéf zväzu.

Štát sa zatiaľ viac zameral na podporu futbalu. Národný projekt financovania rekonštrukcie, modernizácie a budovania ligových futbalových štadiónov z dielne rezortu školstva schválila vláda na konci februára 2013. Štátny rozpočet pre jeho potreby poskytuje prostriedky v objeme 4,5 milióna eur ročne až do roku 2022. Peniaze v rokoch 2019 a 2022 poputujú na výstavbu či rekonštrukciu futbalových štadiónov v Prievidzi, Michalovciach, Prešove či v Žiari nad Hronom. Štátnu pomoc už dostala napríklad Trnava, Ružomberok či Poprad. „Cieľom podpory je zlepšiť podmienky v športovej infraštruktúre, ktorá bude slúžiť nielen potrebám športovej reprezentácie, ale aj pre výkonnostný šport, školský a univerzitný šport a tiež športovanie verejnosti,“ uviedlo ministerstvo školstva.