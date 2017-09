Diaľničné plány sú ambiciózne, úsek Turany - Hubová zostáva problémom

Avizovaný plán na začatie súťaží na výstavbu deviatich úsekov do roku 2019 hodnotí ako výrazne ambiciózny, najmä vzhľadom na reálny stupeň prípravy týchto úsekov pred samotným začatím výstavby. Zväz stavebných podnikateľov v piatok zároveň ocenil, že ministerstvo dopravy reagovalo na jeho dlhodobé upozornenie na chýbajúci záväzný a realistický plán výstavby. Takýto stav totiž dlhodobo spôsobuje problémy celému sektoru stavebníctva.

„Ide o opätovnú zmenu priorít štátu, nakoľko sa v pláne nespomína dostavba chýbajúcich úsekov D1 a D3. Tieto sú súčasťou medzinárodných záväzkov Slovenska. Dnes nikto nespochybňuje ich celospoločenský význam z hľadiska intenzity premávky či potreby zvyšovania bezpečnosti na cestách,“ informoval hovorca ZSPS Peter Steigauf. Zväz verí, že ministerstvo dopravy a NDS budú aj týmto úsekom venovať primeranú pozornosť.

Stavbári vnímajú ako kritickú situáciu v prípade plánovanej výstavby úseku D1 Turany – Hubová a dostavby rozostavaného úseku D1 Hubová – Ivachnová. V prípade prvého zo spomínaných úsekov bolo dokončené posudzovanie vplyvov na životné prostredie a je potrebné pokračovať ďalej v projektových prácach. „V rámci úseku Hubová – Ivachnová, ktorý je významný pre obyvateľov Ružomberka, sa čaká na ďalšie kroky investora NDS, pričom citeľne narastá napätie zo strany miestnych obyvateľov aj motoristickej verejnosti,“ upozornil Steigauf.

V súčasnosti sa na úseku Hubová – Ivachnová čaká na dokončenie procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie, no projektová príprava a prieskumné práce podľa stavbárov môžu, a mali by, pokračovať ďalej so zámerom čo najskoršieho začatia výstavby. Na verejnosť sa podľa zväzu taktiež dostali prísľuby o skorom začatí, respektíve pokračovaní raziacich prác v tuneli Čebrať. „ZSPS takéto vyjadrenia vníma ako neprofesionálne, nakoľko žiadne stavebné práce, vrátanie razenia tunela, nie je možné vykonávať bez právoplatného stavebného povolenia,“ dodal Steigauf.

V prípade diaľnice D3 by sa podľa ZSPS nemalo zabúdať na úseky od Brodna po Oščadnicu, ktoré budú tvoriť súčasť dôležitého diaľničného spojenia so susedným Poľskom a Českou republikou. Dostavba úseku Brodno – Kysucké Nové Mesto bola odložená z roku 2018 až na rok 2026. Vzhľadom na intenzity dopravy akýkoľvek časový odklad má negatívny dopad na celý región, uzavrel zväz.