Konflikt vo fabrike pre sobotnú zmenu

Nato bola šéfka miestnych odborov vyvedená z podniku súkromnou bezpečnostnou službou a za porušenie pracovnej disciplíny jej hrozí výpoveď.

Podľa Zákonníka práce môže firma nariadiť zamestnancom prácu v dňoch pracovného pokoja len po dohode s odbormi. Zástupcovia zamestnancov jedného z najväčších výrobcov topánok na Slovensku tvrdia, že s tým nesúhlasili. Odborárom sa totiž nepáči nízke mzdové ohodnotenie za prácu počas víkendu a s vedením spoločnosti Gabor plánovali rozbehnúť rokovania o zlepšení mzdových podmienok.

„Medzi zamestnancami dlhodobo panuje nespokojnosť so mzdovým ohodnotením, systémom práce a kvalitou materiálov. Za prácu v sobotu nemáme adekvátny príplatok a vďaka kontu pracovného času je práca cez víkend platená ako robota vykonaná v bežný pracovný deň. Odbory preto nesúhlasili s mimoriadnou sobotňajšou zmenou a s vedením podniku sme plánovali rozbehnúť rokovania o lepšom mzdovom ohodnotení zamestnancov,“ povedala šéfka odborov v spoločnosti Gabor Monika Žemberová. Denník Pravda oslovil aj spoločnosť Gabor, ktorá do uzávierky vydania neodpovedala s tým, že konateľ spoločnosti je pracovne zaneprázdnený.

Spor v spoločnosti Gabor odštartoval oznam na firemnej tabuli o sobotnej zmene odsúhlasenej vraj aj odborármi. „My sme pritom s mimoriadnou pracovnou zmenou nesúhlasili, o čom sme informovali aj zamestnancov,“ dodala Žemberová. Následne si riaditeľ spoločnosti šéfku odborov predvolal do kancelárie, kde podľa nej padli rôzne vyhrážky o možnej strate zamestnania.

„Problémy som mala aj v piatok po tom, čo som prišla do práce. Približne o deviatej ráno si ma riaditeľ opäť predvolal do kancelárie, kde mi pre porušenie pracovnej disciplíny oznámil dočasné prerušenie práce v maximálnej dĺžke jedného mesiaca,“ uviedla Žemberová. Počas tohto obdobia bude odborárka dostávať 60 percent mzdy. V prípade, že by sa preukázalo, že neporušila pracovnú disciplínu, zamestnávateľ by jej mal doplatiť celú mzdu.

Za porušenie Zákonníka práce v prípade neoprávneného stanovenia sobotnej zmeny nie sú stanovené presné sankcie a konečné rozhodnutie o udelení prípadnej pokuty je na inšpektoráte práce. Ten väčšinou najprv zamestnávateľa vyzve na odstránenie nedostatkov a až v prípade opakovaného porušenia zákona uloží sankcie. Odbory pôsobiace v spoločnosti Gabor už pripravujú podnet na inšpektorát práce. Podľa ministerstva práce sa v prípade preukázania porušenia zákonníka práce môže pokuta pohybovať vo výške od 1 tisíc do 200 tisíc eur.

Podľa zverejnených hospodárskych výsledkov sa firme najviac darilo v roku 2012, keď dosiahla zisk mierne prevyšujúci sumu 5 miliónov eur. Následne v roku 2013 zisk klesol na približne 3 milióny eur a v roku 2014 opäť stúpol na takmer 3,8 milióna eur. V roku 2015 prišlo k zníženiu zisku na približne 2,7 milióna eur a v roku 2016 klesol zisk na 1,2 milióna eur.