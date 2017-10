Protesty proti Uberu sa množia

Hneď po vystúpení z lietadla na bratislavskom letisku si človek zapne telefón a ak nemá odvoz, počká na autobus alebo si zavolá taxislužbu. Na výber je ich mnoho. Taxislužby, ako je Uber alebo Taxify, však fungujú trochu ináč. Modernejšie. No podľa klasických taxikárov sú ich služby v rozpore so zákonom.

Aj preto profesionálni taxikári protestujú. Cítia sa znevýhodnení. „Taxikári“ proti nim protestujú v Londýne, Prahe či v kanadskom Quebecu. V apríli boli proti Uberu protesty taxikárov aj v Bratislave a v spomínanom Londýne už Uber prišiel aj o oficiálnu licenciu. Nová čierna Škoda Superb s koženými poťahmi sedadiel zastane na letisku. Šofér okamžite vyskočí, otvorí kufor, naloží batožinu. Spýta sa, či je všetko v poriadku a zákazníkov upozorní, aby sa pripútali. Zákazníci sa teda usadia, pripútajú, pričom pred nimi stojí auto so žltým poznávacím svetlom „Taxi“ na streche. Šofér taxíka staršiemu manželskému páru otvorí kufor na aute, sadne si naspäť za volant a zakričí, aby kufor od auta nezabudli zavrieť.

Pomocou aplikácie a za menej peňazí

Mizerná kvalita a vysoká cena sú dôvodom, prečo čoraz viac ľudí preferuje tzv. alternatívne taxislužby. Privolajú si ich pomocou aplikácie na mobilnom telefóne, nechajú sa odviezť za často oveľa nižšiu sumu ako v klasickom taxíku a poskytnuté služby môžu cez danú aplikáciu priamo ohodnotiť.

Tŕňom v oku taxikárov

To je tŕňom v oku taxislužieb v mnohých mestách po celom svete. Bratislavskí taxikári protestovali proti Uber v apríli. „Neprišiel po vás taxík, ale auto,“ hovorí Zdenko Buttman zo spoločnosti VIP Taxi. Podľa mnohých taxikárov sú alternatívne taxislužby schopné ponúkať nižšiu cenu za odvoz preto, že nemusia podstupovať tie isté byrokratické tortúry ako profesionálni taxikári. „Len overenie taxametra ma stálo 65 eur,“ hovorí Buttman. „Niekedy mám pocit, že stačí mať taxi značku na streche a už vás všetci buzerujú,“ dodáva.

„Zarobím si primerane tomu, koľko času jazdeniu venujem,“ hovorí šofér Uber taxíka, ktorý si neželal byť menovaný. Podľa neho si však šoférovaním bez oficiálnej taxi licencie je schopný slušne zarobiť.

V Brne je dnes medzi 12. a 14. hodinou štrajk taxikárov. Brnianski taxikári pomalou jazdou podporia kolegov v Prahe, informovala tlačová agentúra ČTK. „Ešte nedávno v Brne jazdili šoféri prevažne zahraničných flotíl (áut) alebo neinformovaní amatérski taxikári. Vďaka rýchlemu zásahu úradov a skúseností z Prahy ich Uber dokázal schovať pod pojmom zdieľaná ekonomika. Podporujeme dôsledné kontroly miest tak proti podvodníkom v taxi, ktorí nám kazia povesť, ako aj proti Uberu, ktorý našu povesť vo veľkom zneužíva. Nech úradníci odhalia, čo je Uber v skutočnosti zač,“ uviedol Radek Kolář, predseda Cechu Taxi Czech Republic. Či sa podobné protesty chystajú aj na Slovensku, zatiaľ nie je známe.

Zdieľaná ekonomika

Uber, Taxify alebo AirBnb sú súčasťou takzvanej zdieľanej ekonomiky. Zdieľaná ekonomika funguje už dlho a rozvíja sa prostredníctvom internetu. V podstate ide o to, že človek poskytne svoj čas, schopnosti alebo majetok inému človekovi. Napríklad, ak človek potrebuje navŕtať pár dier do steny, tak si nekúpi vŕtačku za desiatky eur, ale si ju za pár eur aj s navŕtaním dier požičia cez internet. Ak niekto ide na víkendový výlet do iného mesta, tak si nekúpi za stovky eur izbu v hoteli, ale byt si na tých pár nocí prenajme priamo od majiteľa.

Vlády krajín po celom svete zatiaľ neprišli na to, ako tieto príjmy zdaniť. Preto zdieľanú ekonomiku rovno zakazujú. Čo však bude s taxislužbami, ako je Uber, ktoré už teraz dosahujú stámiliónové tržby? Ťažko povedať. Isté je to, že väčšina automobiliek pracuje na vývoji samoriadiacich áut. Po ich príjazde do ulíc a diaľnic zostanú bez práce šoféri kamiónov, taxikári aj „ubertaxikári.“