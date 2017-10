Na cesty prichádza celoeurópske mýto

EK na jar vyhlásila, že pripravuje nové pravidlá pre európske mýto. Autor: Ivan Majerský, Pravda

Skutočnosť však bola iná, preto dnes čelné okná kamiónov „zdobí“ celý rad elektronických „škatuliek“. Pre každú krajinu musí totiž dopravca registrovať každý svoj kamión zvlášť, skladať finančnú zábezpeku a riešiť množstvo administratívy. Teraz sa to však môže zmeniť, a to vďaka súkromným poskytovateľom služieb.

Hoci EK opísala systém celoeurópskeho mýta, nevenovala sa dostatočne legislatívnemu zjednoteniu vznikajúcich mýtnych systémov. Preto si každý štát na mýto vybral vlastné technologické riešenie. Pre dopravcov tak vznikol nečakaný problém. Poskytovatelia služieb sa ho najprv snažili riešiť zlúčením výdavkov na mýto na jednu faktúru. Ďalším krokom bola snaha priniesť na trh jednotku, ktorá by dokázala „obslúžiť“ viacero štátov.

Priekopníkom v tomto smere bola spoločnosť DKV, poskytujúca služby v 42 európskych krajinách. V roku 2010 umožnila jazdiť vo Francúzsku, v Španielsku a Portugalsku a platiť poplatky za tunely v Belgicku a Nemecku s jedinou palubnou jednotkou OBU.

Problémom ďalšieho rozšírenia tohto riešenia však boli zásadné technologické odlišnosti medzi jednotlivými štátmi. Nešlo pritom len o rozdiely medzi mikrovlnnou technológiou a satelitným sledovaním pohybu áut. Štáty sa líšia aj štruktúrou geomáp, v ktorých majú zakreslené jednotlivé spoplatnené úseky, a spôsobom spoplatnenia.

Kým väčšina štátov spoplatňuje kilometre, niektoré krajiny EÚ používajú spoplatnenie celých úsekov. Ďalšie zase k základnej cene pripočítavajú rôzne príplatky na základe emisnej kategórie či počtu náprav vozidla. To všetko musí palubná jednotka zvládnuť. Dnes je v Európe osem súkromných poskytovateľov E­ETS.

V budúcom roku by mohla prísť zásadná zmena, ktorá by dopravcom mala umožniť vymeniť množstvo palubných jednotiek na čelnom skle za jedinú. DKV spolu so spoločnosťami T-Systems a Daimler AG uvedie na trh palubnú jednotku DKV Box Europe, ktorou budú dopravcovia platiť mýto v Belgicku, Nemecku, Rakúsku, Poľsku a vo Francúzsku. V krátkom čase by sa mal systém rozšíriť aj o Taliansko, Portugalsko, Španielsko a Maďarsko, s cieľom pokryť čo najrýchlejšie i zvyšné európske krajiny.

„Množstvo OBU jednotiek na trhu dnes ešte nevyhovuje všetkým technickým požiadavkám na celoeurópske vyúčtovanie mýta. Náš DKV Box Europe najnovšie požiadavky všetkých členských štátov EU spĺňa, preto verím, že sa v budúcnosti bude dať používať v celej Európe,“ predpokladá Ondřej Pavlík, výkonný riaditeľ slovenskej a českej pobočky DKV Euro Service.

EK na jar vyhlásila, že pripravuje nové pravidlá pre európske mýto. Problémom však nie je technické riešenie, ale jednotné pravidlá medzi národnými prevádzkovateľmi systémov. Brusel navyše plánuje prejsť aj na európsku diaľničnú známku pri osobných autách, čo by niektorým štátom spôsobilo značné investície a vyvolalo zmenu spôsobu spoplatňovania.

Napríklad i na Slovensku, kde sme zvyknutí na časové známky, a nie na platbu podľa kilometrov. Nehovoriac o tom, že Slovensko investovalo len prednedávnom do elektronických diaľničných známok a vystúpiť z tohto systému by sa zrejme nezaobišlo bez sankcií.

Preto je pravdepodobné, že Brusel bude členské štáty EÚ motivovať, aby čím skôr prešli na EETS štandard svojho mýta a umožnili uzavrieť poskytovateľom zmluvu na mýtnu službu. Tento proces má úspešne za sebou Slovensko aj Česká republika, ako aj väčšina členských štátov EÚ.

Potom to budú súkromní poskytovatelia, ktorí si zmluvne podchytia viacero krajín a budú svojim klientom ponúkať jednu palubnú jednotku s jednou zmluvou pre celý rad európskych štátov.