Doprava v Žiline: katastrofa

Každý deň kolóny. Taká je realita posledných dní pri prejazde medzi Žilinou a Vrútkami, ale aj medzi Žilinou a Čadcou. Tí, čo pravidelne dochádzajú za prácou do krajského mesta, musia radšej vyraziť na cestu s väčšou časovou rezervou. Dopravu spomaľujú práce na ceste. Pri Dubnej skale sa bude robiť ešte do konca októbra. Na Kysuciach kolóny narástli po uzavretí mosta vo Vraní, ktorý by mal byť zavretý približne mesiac.

Autom zo Žiliny do Vrútok, ak nie je na ceste žiadne zdržanie, prejdú vodiči asi za 20 minút. No v stredu cesta trvala aj o hodinu dlhšie. Vlečúcu sa niekoľkokilometrovú kolónu zo Žiliny smerom do Martina nahlasovali vodiči aj počas posledného pracovného dňa.

V piatok okolo obeda sa vytvorila niekoľkokilometrová kolóna v smere od Žiliny do Vrútok. Autor: Renáta Jaloviarová, Pravda

Na severnom ťahu medzi východom a západom krajiny sú dve dopravné obmedzenia – prvé pod bralom hradu Strečno, no zdržania sú najmä pre práce, ktoré sú o pár kilometrov ďalej pri Dubnej skale, kde robotníci frézovali a následne dávali na vozovku nový asfalt.

„To si vyžiadalo obmedzenie cestnej premávky aj napriek zachovaniu obojsmernej premávky počas prác. Dňa 21. októbra je plánovaná realizácia vodorovného dopravného značenia, kde je taktiež potrebné rátať s obmedzením,“ upozornila hovorkyňa krajskej polície v Žiline Jana Balogová.

Už od konca augusta pri Dubnej skale predlžujú pripájací pruh z diaľnice. Pri výstavbe diaľnice ho totiž urobili krátky a vznikali tam nebezpečné kolízie. Po novom má privádzací pás z diaľnice plynule pokračovať až k trojpruhu, ktorý je hneď za Dubnou skalou. „Práce by mali byť ukončené do konca októbra,“ informovala hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti Michaela Michalová.

Škoda len, že sa diaľničiarom nepodarilo práce načasovať tak, aby využili buď víkendové uzávierky Strečna, alebo mimoriadnu situáciu pre uvoľnenú skalu pod Strečnom počas leta, keď bola frekventovaná cesta dva týždne odstavená od premávky. O potrebe predĺženia diaľničného privádzača sa hovorilo už hneď po otvorení diaľnice pred dvoma rokmi.

V pondelok končia obmedzenia pri Strečne

Dobrou správou pre vodičov je, že pod hradom Strečno sa končia sanačné práce na skalnom brale, kde sa od jari na 40-metrovom úseku jazdilo v zúžených pruhoch zníženou rýchlosťou.

„Od pondelka už obmedzenia v tomto mieste nebudú,“ uviedol prednosta Okresného úradu v Žiline Michal Lavrík. Robotníci mali počas víkendu odstrániť aj stavenisko a bariéry, ktoré ho oddeľovali od vozovky. Či sa robotníci na bralo ešte vrátia, musia rozhodnúť ministri, takmer polovica masívu je ešte stále nepreskúmaná a nezabezpečená. Zatiaľ sa robili práce v najkritickejšej časti brala, kde bol zaznamenaný posun trhliny.

Problémy sú aj na inom dôležitom dopravnom cestnom ťahu, na Kysuciach. Tam sú tiež pravidelné kolóny, no teraz sa čakanie v nich ešte predĺžilo po tom, čo bol uzavretý most do Vrania. Využívali ho najmä vodiči z dolných Kysúc, aby sa vyhli zápcham na hlavnej ceste.

„Aj to dokazuje aký bol dočasný most významný,“ mieni Pavol Kajánek z Výskumného ústavu dopravného. Most bol totiž len dočasný a pred letom ho chceli odstrániť. Po petícii za jeho zachovanie most napokon prevezmú do správy Žilinský kraj spolu mestom Žilina. Ukázal sa ako vhodná alternatíva k mimoriadne frekventovanej hlavnej ceste do Poľska a Česka. Aby mohol byť v prevádzke ďalšie tri a pol roka, musia najprv na ňom urobiť diaľničiari úpravy, aby spĺňal nároky na povodňové prietoky. Preto ho približne na mesiac uzavreli.

Pomôže až diaľnica

Ďalším kritickým bodom je križovatka Košická. Pravidelné kolóny tu zvyknú byť vždy v piatok, ale už aj vo štvrtok. Stretávajú sa tam autá zo všetkých smerov, z Kysúc, od Bratislavy, Prievidze i východu republiky, okrem toho aj vnútromestská doprava. V špičkových hodinách je doslova upchatá a svetelnú križovatku musia riadiť policajti.

„Z dôvodu vysokej intenzity cestnej premávky na všetkých vetvách križovatky polícia vykonáva riadenie križovatky denne v pracovných dňoch počas rannej špičky od 6.30 do 9. hodiny a počas poobednej špičky, približne od 14. do 18. hodiny a v nedeľu od 15. do 20. hodiny. V prípade potreby policajti zabezpečujú riadenie aj v iných hodinách. Polícia taktiež monitoruje situáciu – dĺžky kolón na všetkých vstupoch do mesta a tieto informácie sú využívané pre potreby riadenia križovatky Košická,“ priblížila policajná hovorkyňa Jana Balogová.

Križovatke Košická pomôže len dobudovanie diaľnic v okolí Žiliny, na ktoré prejde tranzitná doprava. D3 zo Strážova do Brodna je pred dokončením, no diaľnica D1 z Lietavskej Lúčky po Dubnú skalu, vrátane tunela Višňové, zrejme nebude dokončená v roku 2019, ako je v pláne.

„Žilina musí byť jednoznačne odbremenená od tranzitnej dopravy. Až potom sa môžu riešiť nejaké vnútromestské opatrenia, či už v cestnej sieti, či optimalizácia nastavenia semaforov, ale potom aj s uvoľnením jazdných pruhov aj optimalizácia verejnej hromadnej dopravy,“ povedal Kajánek.