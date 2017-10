Most SNP, čo trasie volantmi, cez víkend zarovnávali

A vozovku mosta, pri prejazde ktorého od leta trasie volantom auta, predsa cez víkend vyrovnávali. Vodičov v Bratislave tak zaskočili v sobotu a v nedeľu kolóny.

„Cez víkend prebiehali dokončovacie práce na vozovke v rámci finalizácie opravy Mosta SNP. Na moste sa robili úpravy rovinatosti vozovky, tak aby boli dodržané všetky normy," hovorí Veronika Šafáriková z oddelenia komunikácie a marketingu kancelárie primátora hlavného mesta. Nasledovať bude podľa nej premeranie. „Keď bude všetko v poriadku, mesto pristúpi k prebratiu diela,“ dodáva Šafáriková. Mesto na tieto práce podľa nej nevynaložilo žiadne ďalšie finančné prostriedky.

Povrch vozovky na Moste SNP je z liateho špeciálneho asfaltu, ktorý zabezpečuje ochranu oceľovej mostovky. Keďže je vodonepriepustný, treba ho po umiestnení na komunikáciu zdrsniť kamenivom, vysvetľuje Šafáriková. „Následne po zdrsnení prebieha určitý čas na utláčanie a potom pri vhodnej technologickej teplote sa realizuje odstránenie prebytočného a nedostatočne priľnutého kameniva,“ hovorí. Nový asfalt na moste je však v porovnaní s pôvodným na povrchu aj tak drsnejší, ako boli vodiči zvyknutí pred letom, čo má vplyv na jazdu. Most naplno pre autá opäť otvorili prvého septembra.

Most by podľa niektorých odborníkov vyžadoval celkovú rekonštrukciu, nielen nový asfalt. Takmer 50-ročný most totiž neprešiel obnovou jeho najdôležitejších bodov. Ide o takzvané priečla, čo spájajú dva mostné piliere, ukotvenie lán a chodníky. Denníku Pravda to v polovici septembra povedal stavebný inžinier a statik Alexander Tesár, ktorý je synom projektanta mosta Arpáda Tesára. Rekonštrukcii majú podľa neho predchádzať merania a skúšky, ktoré odhalia stav mosta. Tie však neboli vykonané ani pred letnou výmenou vozovky. V súvislosti s opravami sa objavili teórie o tom, že pri rekonštrukcii naliali robotníci na cestu viac asfaltu, ako mali. To by malo katastrofálne dosah na funkčnosť a statiku mosta.

Mesto to viackrát poprelo. „Nová vozovka má rovnakú hrúbku ako pred opravou, nedochádza k žiadnemu preťaženiu,“ tvrdí mesto. To potvrdzuje podľa mesta aj hlavný projektant rekonštrukcie Mosta SNP František Brliť. Na mostovku sa používa iný typ asfaltu, argumentuje za mesto Šafáriková, takisto iná forma opravy, pretože oprava mostovky musí spĺňať isté kritériá bezpečnosti a jej ochrany.

Rekonštrukciu realizovala slovenská pobočka rakúskej spoločnosti Swietelsky-Slovakia v celkovej hodnote 1,5 milióna eur. Firma na naše otázky ohľadne víkendových prác do uzávierky neodpovedala.

V zlom stave zostali po letnej rekonštrukcii vozovky chodníky po stranách mosta. Ich oceľová mostovka je po rokoch prevádzky skorodovaná a na niektorých miestach sa až prepadáva.

Ešte vlani pritom prebehla revitalizácia predmostia a okolia mosta. V rámci prác boli natreté zábradlia na moste, očistené okolie chodníkov od grafitov. Menil sa aj asfalt na chodníkoch. K výmene mostovky chodníkov nedošlo.

Dĺžka bratislavského symbolu presahuje 430 metrov, šírka 21 metrov. Robustná oceľová konštrukcia váži až 7¤537 ton. Denne po ňom prejde viac ako 40-tisíc áut.