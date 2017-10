Diaľnica priniesla Detve veľkého investora

Robotnícke platy vo fabrikách vyrábajúcich diely na autá sa však pohybujú aj nad tisíc eur, čo môže byť pre ľudí v slovenských okresoch s vyššou nezamestnanosťou dobrá príležitosť. Po tom, čo na jeseň 2015 otvorili diaľničný obchvat Detvy, sa prvého veľkého investora dočkali aj ľudia pod Poľanou.

V Detve vybuduje fabriku svetový líder vo výrobe automatických prevodoviek do automobilov. S príchodom belgického investora PUNCH Automotive vznikne 550 nových pracovných miest a časť z nich bude aj vo vede a výskume. Navyše je len otázkou času, kedy v okolí štvorprúdovej rýchlostnej cesty R2 spájajúcej Nitru s Banskou Bystrickou pribudnú aj ďalší podobní investori. Vláda po diskusii zároveň počíta s tým, že južná R2 sa bude budovať ďalej na Lučenec, Rimavskú Sobotu až do Košíc.

„Pri umiestňovaní nových investícií je strategicky dôležité vybudovanie rýchlostnej cesty R2. Práve vďaka nej firmy pôsobiace v automobilovom priemysle čoraz viac objavujú juh Slovenska. Ten má spolu s východom Slovenska aj v časoch rekordne nízkej nezamestnanosti stále dostatok pracovnej sily,“ povedal prezident Zväzu automobilového priemyslu SR Juraj Sinay.

Aktuálne je priemerná nezamestnanosť na Slovensku vo výške 6,54 percenta. V samotnej Detve je miera evidovanej nezamestnanosti vo výške 8,18 percenta a z miestneho úradu práce je do zamestnania pripravených nastúpiť 1 326 ľudí.

Podľa miestnych ľudí sa mzdy kvalifikovaných robotníkov už dnes v Detve pohybujú v rozmedzí od 700 do 1 300 eur v hrubom. Dostať sa k tým vyšším platom však rozhodne nie je ľahké. V úvode roka za vyššie mzdy tri dni štrajkovali zamestnanci PPS Group Detva. „Nová fabrika určite vytvorí tlak na razantnejší rast platov nielen v Detve, ale celom regióne. Veľa kvalifikovaných Detvanov dochádza za prácou do zvolenskej fabriky spoločnosti Continental. Títo ľudia určite využijú šancu pracovať priamo v Detve, a vo Zvolene ich udržia jedine vyššie mzdy,“ povedal šéf odborov PPS Detva Holding Stanislav Ľupták.

V tejto fabrike aktuálne pracuje približne tisíc ľudí, ktorí v minulom roku pracovali za priemernú mzdu 974 eur v hrubom. Ľupták aktuálne rokuje aj o zvyšovaní platov ďalšej miestnej fabrike Slavia Production Systems. „Táto fabrika je zameraná na produkciu výrobkov s vyššou pridanou hodnotou a za prvých šesť mesiacov tohto roku dosiahla priemerná mzda hodnotu 1 282 eur v hrubom. Aktuálne v nej rokujeme o zvyšovaní platov pre 270 zamestnancov a príchod novej fabriky je jedným z argumentov, o ktorý opierame naše požiadavky na zvyšovanie miezd,“ povedal.

Belgický PUNCH Automotive plánuje v Detve priamo zamestnať 350 ľudí a zvyšných 200 pracovných miest vytvorí ďalší investor využívajúci výrobné haly nového závodu. Meno druhého investora zatiaľ zverejnené nebolo. „Pri hľadaní investora sme kládli dôraz na vytvorenie väčšieho počtu nových pracovných miest, čím by sa znížila nezamestnanosť v našom regióne, ďalej na to, aby výrobný program investora bol ekologicky nezávadný, aby sa našim obyvateľom nezhoršilo životné prostredie, kvalita života a bývania v našom meste,“ povedal primátor Detvy Ján Šufliarský.

Vybudovanie cestného spojenia prispeje k tomu, že v Detve vznikne 550 nových pracovných miest. Autor: Štefan Rimaj, Pravda

Aj podľa neho otvorenie nového diaľničného úseku R2 v novembri 2015 zvýšilo atraktivitu mesta v očiach zahraničných investorov a zároveň prispelo k rýchlejšej aj bezpečnejšej premávke miestnych obyvateľov.

To, že diaľnica je dôležitá na vznik slušne platených pracovných miest, ukazuje situácia v Šariši. Pri dobrej infraštruktúre a kvalitnej pracovnej sile sa pre región môže rozhodnúť spoločnosť, ktorá robí výrobky s vyššou pridanou hodnotou a prinesie napríklad aj výskum. Koncom roka 2015, po dokončení chýbajúcich úsekov diaľnic, tretie najväčšie slovenské mesto Prešov spojila súvislá diaľnica až s Ružomberkom.

Stovky pracovných miest vznikajú aj na východe

Pre východ krajiny je dôležité diaľničné prepojenie na bohatší západ z hľadiska tokov vyrobených tovarov smerom k solventnejším zákazníkom. Odvtedy do Prešova prišlo niekoľko investorov. Naposledy v lete tohto roka ohlásil výrobca ložiskových reduktorov rozšírenie výroby pri investícii 66 miliónov eur a vytvorení 450 pracovných miest. Nemecká firma zaoberajúca sa výrobou prepravných obalov v roku 2016 ohlásila v Prešove zámer zamestnať 500 ľudí.

Napokon aj pre investra desaťročia na východe – japonskú Minebeu, ktorá v Košiciach chce zamestnať najmenej 1 100 ľudí a preinvestuje len v prvej fáze 60 miliónov eur, je dôležité, že sa dokončuje diaľnica. Aktuálne sa stavia obchvat Prešova a aj diaľničný juhovýchodný obchvat Košíc má byť hotový do roku 2021. V danom roku by zo súvislej diaľnice z Bratislavy do Košíc mal chýbať posledný úsek z Turian do Hubovej.

Zatiaľ nie je jasné, či belgická spoločnosť PUNCH Automotive získa na vybudovanie fabriky v Detve aj štátnu podporu. „Investor podal na ministerstvo hospodárstva investičný zámer, ktorý však v procese posudzovania ministerstvo nikdy nekomentuje. Pre spoločnosť sú rozhodujúce kritériá ako maximálna vzdialenosť od diaľnice, disponibilita pracovnej sily, pripravenosť pozemkov či dostupnosť štátnej podpory,“ uviedol hovorca ministerstva hospodárstva Maroš Stano.

V prípade automobilového priemyslu je veľkou výhodou Slovenska aj rozvinutá sieť subdodávateľov. „Dnes sú práve logistické náklady vyššie ako mzdové, a preto jedna veľká automobilová investícia automaticky priťahuje ďalšie,“ povedal čestný prezident Združenia automobilového priemyslu Jozef Uhrík.

Najväčšia výzva: Chýbajú ľudia

Aj nová fabrika v Detve podporí rozvoj miestnych podnikov. „Investor avizuje využívanie lokálnych zdrojov pri dodávkach materiálu aj služieb, a preto očakávame aj vytvorenie nových pracovných miest na strane dodávateľov v Detve a okolí,“ uviedla hovorkyňa Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu Simona Čerešníková.

Najväčším magnetom lákajúcim nové firmy pozdĺž vybudovanej rýchlostnej cesty R2 je pri Nitre budovaný automobilový závod spoločnosti Jaguar Land Rover. Po započítaní všetkých dodávateľov má nová fabrika na Slovensku vytvoriť až 22-tisíc nových pracovných miest. „Mali sme trochu obavy, že pre nízku nezamestnanosť nebude na Slovensku vznikať toľko pracovných miest ako v minulosti, a našťastie tieto obavy sa nepotvrdili. No zabezpečenie dostatku kvalifikovanej pracovnej sily stále ostáva najväčšou výzvou slovenského automobilového priemyslu,“ uviedol Sinay.

Aktuálne sa na Slovensku postupne rozbieha duálne vzdelávanie stredoškolákov, ktoré prebieha priamo vo výrobných halách domácich podnikov. Podobný systém vzdelávania plánuje podporovať aj nová detvianska fabrika. „Investor tiež avizuje záujem o spoluprácu s miestnou odbornou školou a v strednodobom horizonte aj vykonávanie výskumno-vývojových aktivít, čo prinesie možnosť spolupráce so slovenskými vysokými školami a vedeckými inštitúciami,“ uviedla Čerešníková.

Spoločnosť PUNCH Automotive zamestnáva vo svete 1¤200 ľudí a minulý rok dosiahla obrat 400 miliónov eur. Belgický investor je vo svete považovaný za lídra vo výrobe automatických prevodoviek do automobilov a v súčasnosti disponuje nielen výrobnými, ale aj inžinierskymi a dizajnérskymi prevádzkami. Zároveň pobočky zamerané na predaj finálnych produktov má nielen v Európe, ale aj v Ázií.