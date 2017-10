Centrum Komárna o tri roky odľahčí nový most

Najskôr o dva roky sa rušné hraničné mestá Komárno a Komárom dočkajú nového mosta, o ktorom sa už dlho hovorí a ktorý ma odbremeniť preťažený Alžbetin most.

Na slovenskej strane momentálne budujú nadväzujúcu prístupovú cestu.

„Nový most nahradí starý z čias Rakúsko-Uhorska. V tom čase bol možno určený pre peších a kone a nikto nerátal s tým, že v budúcnosti bude musieť znášať autá a kamióny,“ povedal na včerajšom slávnostnom otvorení stavby v Komárome premiér Robert Fico.

Nová spojnica vznikne 2,8 kilometra od Alžbetinko mosta, z ktorého je vylúčená nákladná doprava nad 20 ton. V júni 2018 už majú byť vybudované piliere a začne sa montáž oceľovej nosnej konštrukcie. Dokončenie celého mosta je naplánované na prelome rokov 2019 až 2020. Maďarský premiér Viktor Orbán pripomenul, že nejde o prvý most, ktorý Slovensko a Maďarsko budujú spoločne. „Spoločným úsilím sme vybudovali aj most Márie Valérie medzi Ostrihomom a Štúrovom. Podarilo sa nám to za oveľa ťažších technických podmienok ako sú tie súčasné.“ Výstavba takého mosta je podľa Orbána dobrým príkladom toho, že Dunaj nerozdeľuje, ale spája. Zdôraznil, že medzi oboma krajinami vznikajú nové väzby. Krajiny sú podľa neho prepojené nielen mostami, ale aj plynovodmi či železnicami. „Najväčšími výhercami sú obce a mestá na oboch stranách prihraničnej oblasti. Za posledné dva až tri roky sme vybudovali šesť takýchto prepojení,“ dodal Orbán.

Dlhý vyše 600 metrov

Nový most bude dlhý vyše 600 metrov. Jeho stredom povedie dvojpruhová cesta s maximálnou povolenou rýchlosťou 70 kilometrov za hodinu. Jej kapacita je plánovaná pre 10-tisíc áut denne. V roku 2019 až 2020 by po ňom malo jazdiť 5 600 vozidiel denne. V rozpätí ďalších deviatich rokov sa má ich počet takmer zdvojnásobiť. V roku 2028 bude už denne most zaťažovať 10 100 automobilov každý deň.

Na jednej strane ho bude lemovať chodník pre chodcov. Na druhej je navrhnutý obojsmerný cyklochodník široký 2,5 metra. Jeho súčasťou bude aj slávnostné osvetlenie. Oceľový most bude mať asymetrickú podobu. Jeho dominantou bude šikmý viac ako 90 metrový pylón so závesnými káblami usporiadanými do vejára.

Na most nadväzujú príjazdové cesty, ktoré si každá krajina buduje sama. Na maďarskej strane sa kruhovou križovatkou pripojí k hlavnej ceste číslo 1. Na slovenskej strane bude doprava z mosta nasmerovaná na cestu I/63. Stavebné práce na slovenskej príjazdovej ceste sa začali v októbri 2016 a ich dokončenie je viazané na dokončený most.

117 miliónov eur

Celkové náklady na projekt predstavujú viac ako 117 miliónov eur. Až 85 percent bude financovaných z peňazí z Európskej únie. Slovensko získalo na projekt viac ako 47,6 milióna eur, Maďarsko vyše 52,5 milióna eur. Zo slovenského štátneho rozpočtu pôjde na výstavbu 8 miliónov eur.

Jedinou spojnicou medzi slovenským Komárnom a maďarským Komáromom je historický Alžbetin most, ktorý vedie centrom Komárna. V roku 2006 síce prešiel rekonštrukciou, súčasným nárokom na dopravu však nevyhovuje. Problémom je jeho šírka. S ťažkosťami cez neho prechádzajú najmä autobusy a nákladné autá. Pre kamióny nad 20 ton tu platí zákaz. Využívať musia priechod v Medveďove. S väčším počtom áut stúpa aj jeho zaťaženie. V tejto súvislosti sa začalo uvažovať o novom moste ponad Dunaj, ktorý by odľahčil Alžbetin most z roku 1892. Po otvorení nového mosta má zostať prechodný len pre peších a cyklistov. Automobilová doprava z neho bude vylúčená a povedie cez novú spojnicu.Mestá tak nebude viac križovať, ale obchádzať. Obyvatelia centier nebudú vystavení výfukovým plynom, vibráciám a hluku.

„Nové cestné spojenie zlepší podmienky na rozvoj cezhraničných podnikateľských aktivít a naštartuje rozvoj turistiky a cestovného ruchu“, povedal štátny tajomník ministerstva dopravy Viktor Stromček.

Výstavbe nového mosta prechádzalo podpísanie medzivládnej dohody medzi Slovenskom a Maďarskom v roku 2012. O dva roky neskôr boli vydané stavebné povolenia.

Pôvodný agentúrny text sme nahradili článkom z denníka Pravda.