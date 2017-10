Zmeny v zákone o nájme pozemkov majú chrániť pred špekulantmi

Novela má od mája budúceho roka zabezpečiť vyššiu ochranu poľnohospodárskej a lesnej pôdy pred špekulantmi, ktorí ju neplánujú využiť na poľnohospodárske účely. Parlament schválil pozmeňujúci návrh koaličných poslancov Gábora Gála, Petra Antala (obaja Most-Híd) a Tibora Bernaťáka (SNS), ktorým sa má umožniť mladým poľnohospodárom získať pôdu pre svoje podnikanie. Rozširuje sa okruh subjektov, ktoré môžu prejaviť záujem o nájom pôdy v správe Slovenského pozemkového fondu (SPF), o poľnohospodárov, ktorí aspoň na polovici obhospodarovanej výmery vykonávajú špeciálnu rastlinnú výrobu a o poľnohospodárov, ktorí vyrábajú finálny produkt.

Zároveň sa zvyšuje percentuálny podiel, o ktorý je možné znížiť výmeru doterajšiemu nájomcovi tak, aby sa zvýšila výmera dostupných pozemkov, ktoré je možné prenajať. SPF môže týmto spôsobom poľnohospodárovi prenajať pozemky do maximálnej celkovej výmery 150 hektárov bez pôdy, ktorú už má k dispozícii. "V prípade, že bude existovať pôda, ktorú je možné v súlade so zákonom prenajať, bude povinnosťou fondu vyjsť v ústrety mladým a malým poľnohospodárom, poľnohospodárom vyrábajúcim finálny produkt a poľnohospodárom so špeciálnou rastlinnou výrobou a pôdu prenajať im,“ uviedli predkladatelia pozmeňujúceho návrhu.

Maximálny čas nájmu pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku v prípade uzavretia zmluvy na dobu určitú sa znižuje z 25 rokov na 15 rokov. Dôvodom má byť ochrana vlastníka a jeho práva na hospodárenie na vlastnom pozemku. Po novom sa zo zákona vypúšťa automatická obnova nájomného vzťahu. Podľa rezortu pôdohospodárstva totiž v praxi prenajímateľ a nájomca často ani nevedeli, ako dlho trvá ich nájomná zmluva, problémy mali aj pri prevzatí či vrátení pozemku a stávalo sa aj to, že pozemok sa prenajímal ďalej bez toho, aby jedna zo strán o tom vedela. Novela zákona tiež rozširuje definíciu pozemku. Po novom sa za pozemok považuje územie, ktoré je v katastri nehnuteľností klasifikované ako zastavané plochy a nádvoria, pričom však slúži na poľnohospodár­ske účely.

Ako na tlačovej besede uviedla poslankyňa NR SR za SNS Eva Antošová, na Slovensku sa poľnohospodárska výroba realizuje prevažne na prenajatej pôde, keďže až 80 % z 2,4 milióna hektárov poľnohospodárskej pôdy je v prenájme. „Tento zákon bol nastavený nespravodlivo. Možno bol pohodlný pre nájomcov, ale určite nebol spravodlivý pre väčšinu vlastníkov,“ povedala. Nájomcom sa totiž podľa Antošovej automaticky predlžovala nájomná zmluva za tých istých ekonomických podmienok. „Otázka je, či toto bolo spravodlivé,“ upozornila. Po novom bude mať podľa nej nájomca pôdy povinnosť oznámiť jej vlastníkovi, že nájomná zmluva končí, a to najneskôr rok pred skončením nájomnej zmluvy. Nájomná zmluva sa podľa Antošovej môže znova obnoviť, avšak už len na najviac 15 rokov.

„Vychádzame v ústrety jednak mladým a malým poľnohospodárom, poľnohospodárom vyrábajúcim finálny produkt a poľnohospodárom so špeciálnou výrobou,“ povedal na tlačovej besede poslanec za SNS Tibor Bernaťák. Upozornil na to, že až dve tretiny pôdy na Slovensku spravuje približne 1 500 farmárov a zvyšnú tretinu pôdy asi 17 tisíc farmárov. „Je tu jednoznačná dominancia tých väčších,“ dodal. Podľa neho je preto potrebné podporovať menších a mladých farmárov.